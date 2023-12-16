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Шашлык занял 9-е место в топ-100 блюд мира

Шашлык занял 9-е место в топ-100 блюд мира

Автор:
16 декабря 2023 11:52
Сообщество : Еда
Метки: кулинария   лучшие блюда мира   мясо   предпочтения в еде   рейтинг   топ-100 лучших блюд   шашлык   
1039
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А теперь к действительно важным новостям. Любители шашлыка тут?

Популярным кулинарным порталом Food Atlas был составлен рейтинг 100 лучших блюд мира. Он основан с учетом оценок 271 819 реальных посетителей портала.


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Судя по всему, основные посетители портала - любители азиатской кухни, иначе почему в десятке лучших блюд так много традиционных кушаний Юго-Восточной Азии? Для европейцев этот рейтинг наверняка выглядит странным. Хотя первое место отдано вкусному стейку, выбор пресных лепешек в качестве блюда в первой тройке, мягко говоря, удивляет.


Тем не менее первые три места распределились так.

На первом месте - Пиканья. Это говяжья вырезка, приготовленная по-бразильски. Для блюда берут мясо с жирком из верхней части костреца туши, расположенной в тазобедренном отрубе. Готовят пиканью на открытом огне. В результате получается очень сочный за счёт прослойки жира стейк с насыщенным вкусом говядины.



Традиционное блюдо из Малайзии, популярное на завтрак во многих частях Юго-Восточной Азии, включая Индию, Бруней и Индонезию. Роти канаи готовятся из простого теста без добавления яиц. Для теста используют лишь муку, воду и топлёное масло. Иногда блюдо делают сладким, но чаще - пресным. Роти канай обычно подаются вместе с карри, но круглую слоёную лепёшку можно также начинить или подать использовать как отдельное блюдо.



Тайское жаркое из мясного фарша (обычно из говядины, курицы или свинины) с добавлением большого количества базилика, чеснока. Блюдо готовят с сахаром и тайским перцем чили. Также используется смесь соевого соуса, устричного соуса и рыбного соуса. В жаркое также кладут лук, болгарский перец и зеленая фасоль.


А вкуснейший шашлык занял девятое место.


Думаем, если бы голосовали россияне, то это блюдо могло бы запросто обойти пиканью. Согласны, друзья?

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Метки: кулинария   лучшие блюда мира   мясо   предпочтения в еде   рейтинг   топ-100 лучших блюд   шашлык   
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15  комментариев
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333
ruslan d Час назад
Странно , мясо это конечно вкусно , но странно , что обычное жаренное мясо занимает призовые места , когда есть действительно сложные блюда , вкус которых зависит от ингредиентов пропорций , времени готовки и прочих тонкостей мастерства повара .
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2k
Rom Минуту назад
В каждой стране свой рейтинг будет, и свой опрос проводить надо. Нельзя же всё мешать в одну кучу.... Культуры разные. Поэтому не слишком информативно.
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6k
Wadim Минуту назад
Как опытный зимовщик в Таиланде скажу, что местное хрючево надоедает очень быстро, всякая [мат] с рисом особенно типа номера 3. Пробовал, конечно, ничего особенного. Нет ничего лучше русской еды, нашей. Во всяком случае для меня. Именно её начинаешь искать через 2-3 недели зимовки и, если есть кухня на зимовке, именно её готовишь, благо в магазах там можно купить почти всё наше.

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1k
Просто чувак в интернете 2 минуты назад
Мясо с хлебом короче. Полностью согласен.
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3k
Андрей 7 минут назад
А как же порционные судачки аля натюрель?
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3k
Fiverknot 10 минут назад
Пироги записали почему-то полякам...
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25k
ЦСКА 11 минут назад
Какой то банальный рейтинг "100 лучших блюд мира"! Кого опрашивали?? Картошки фри и хот догов не хватает....Например утка по пекински, правильно приготовленная в печи-незабываемо вкусна! В домашних условиях приготовить нереально! Где она в рейтинге??
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22k
Mike Miller 21 минуту назад
Мясо не первом месте. Хлеб на втором.
Считаю, рейтинг удался.
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16k
Kostick 22 минуты назад
этот рейтинг свидетельствует лишь о том, что большинству людей и накол не нужны эти "фильдеперсовые, хитровыделанные блюда", на тарелках размером в таз, 50 грамм непонятной субстанции, с листочком салата собранного девственницами на рассвете, и краказяброй из соуса на тарелке, типа вензель шеф-повара))) мясо, вкусный хлеб и овощи, что ещё надо для кишкоблудства?)
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340
iskra 23 минуты назад
Роти канай - это блины, что ли? Или оладьи?
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Schreibikus

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