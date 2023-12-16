Шашлык занял 9-е место в топ-100 блюд мира

Судя по всему, основные посетители портала - любители азиатской кухни, иначе почему в десятке лучших блюд так много традиционных кушаний Юго-Восточной Азии? Для европейцев этот рейтинг наверняка выглядит странным. Хотя первое место отдано вкусному стейку, выбор пресных лепешек в качестве блюда в первой тройке, мягко говоря, удивляет.

Тем не менее первые три места распределились так.