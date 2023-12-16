Шашлык занял 9-е место в топ-100 блюд мира

А теперь к действительно важным новостям. Любители шашлыка тут?
Популярным кулинарным порталом Food Atlas был составлен рейтинг 100 лучших блюд мира. Он основан с учетом оценок 271 819 реальных посетителей портала.
Судя по всему, основные посетители портала - любители азиатской кухни, иначе почему в десятке лучших блюд так много традиционных кушаний Юго-Восточной Азии? Для европейцев этот рейтинг наверняка выглядит странным. Хотя первое место отдано вкусному стейку, выбор пресных лепешек в качестве блюда в первой тройке, мягко говоря, удивляет.
Тем не менее первые три места распределились так.
На первом месте - Пиканья. Это говяжья вырезка, приготовленная по-бразильски. Для блюда берут мясо с жирком из верхней части костреца туши, расположенной в тазобедренном отрубе. Готовят пиканью на открытом огне. В результате получается очень сочный за счёт прослойки жира стейк с насыщенным вкусом говядины.
Традиционное блюдо из Малайзии, популярное на завтрак во многих частях Юго-Восточной Азии, включая Индию, Бруней и Индонезию. Роти канаи готовятся из простого теста без добавления яиц. Для теста используют лишь муку, воду и топлёное масло. Иногда блюдо делают сладким, но чаще - пресным. Роти канай обычно подаются вместе с карри, но круглую слоёную лепёшку можно также начинить или подать использовать как отдельное блюдо.
Тайское жаркое из мясного фарша (обычно из говядины, курицы или свинины) с добавлением большого количества базилика, чеснока. Блюдо готовят с сахаром и тайским перцем чили. Также используется смесь соевого соуса, устричного соуса и рыбного соуса. В жаркое также кладут лук, болгарский перец и зеленая фасоль.
А вкуснейший шашлык занял девятое место.
Думаем, если бы голосовали россияне, то это блюдо могло бы запросто обойти пиканью. Согласны, друзья?
Источник:
- Мясо и соль, свинина и баранина
- Шашлычная тайна: происхождение слова «шашлык»
- Пост обожания гуляша: лучшие рецепты любимого второго блюда
- Отличные рецепты маринадов, которые передаются из поколения в поколение
- ТОП-рецепты вкусной курочки, которые захочется взять на заметку прямо сейчас
Считаю, рейтинг удался.