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Темнокожие бандиты буднично грабят магазины

Темнокожие бандиты буднично грабят магазины

Автор:
25 декабря 2023 09:43
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   США   грабитель   криминал   люди   магазин   
1239
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Подростки и взрослые мужчины без особого стеснения выносят из магазинов товар. Сотрудники торговых точек почти никак не препятствуют преступной деятельности.

Сотрудники магазинов предпочитают не связываться с любителями чужого добра.

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Метки: Видео   США   грабитель   криминал   люди   магазин   
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19  комментариев
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12k
Dihydrogen Monoxide Час назад
Чуете да? Это запах свободы! ))
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2k
Андерсен 38 секунд назад
Так и представляю, как негр говорит жене "Дай сумку побольше, в магаз сгоняю"
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4k
просто Дмитрий 9 минут назад
Приматы построили коммунизм! коммуниздят и коммуниздят, коммуниздят и коммуниздят
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769
Руслан 14 минут назад
Мартыны больше нихрена не умеют!.. Работать не хотят. Привыкли что бананы сами с пальмы падают.
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5k
Serj81 18 минут назад
Терпилы бл
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106
Abloy_Vlg 24 минуты назад
И о каком равенстве можно говорить? Когда тупорылые черножопые обезьяны не желая работать просто грабят бизнес! Я валяюсь с западных ценностей
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377
Александр Шевченко 24 минуты назад
Всё застраховано, украли - считай купили ( страховая оплатит ). А что выгоднее пусть лежит на полках или деньги от страховой (гарантированный сбыт + деньги на ремонт)?
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4k
brotherirk 38 минут назад
а как же гражданское задержание? ))))))
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77k
Viktor 56 минут назад
Не темнокожие бандиты, грязные, вонючие негриллы!
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87k
Доктор Джонс Час назад
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20k
Shtoppi Час назад
<<Подростки и взрослые мужчины без особого стеснения выносят из магазинов товар. Сотрудники торговых точек почти никак не препятствуют преступной деятельности.>>
---------
я не могу понять в чем смысл всего этого балагана, особенно для владельцев торговых точек? или у них прибыль каким-то образом убытки покрывает? какой смысл вообще магазины открывать, если их тупо обносят и никто, ничего сделать не может?
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193
ruslan d Час назад
Сами себе все это придумали ...
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4k
Евгений Час назад
отстреливать как собак, ни чего хорошего, для общества, они ни когда не сделают?
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6k
Alex Час назад
Нормально так ниггер затарился на последнем видео ))
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