Темнокожие бандиты буднично грабят магазины

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Подростки и взрослые мужчины без особого стеснения выносят из магазинов товар. Сотрудники торговых точек почти никак не препятствуют преступной деятельности.
Сотрудники магазинов предпочитают не связываться с любителями чужого добра.
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я не могу понять в чем смысл всего этого балагана, особенно для владельцев торговых точек? или у них прибыль каким-то образом убытки покрывает? какой смысл вообще магазины открывать, если их тупо обносят и никто, ничего сделать не может?
"от всего"
да, дорого
.
этот год магазин отработает, страховая оплатит
на следующий год страховку могут и не продлить, если его постоянно "выносят"