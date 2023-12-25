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Какие рождественские и новогодние фильмы стали самыми кассовыми в истории

Какие рождественские и новогодние фильмы стали самыми кассовыми в истории

Автор:
25 декабря 2023 08:49
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   новогодние фильмы   новый год   рождество   сборы   съемка   фильм   
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Предлагаю вспомнить, какие фильмы смогли в хорошем смысле хайпануть на зимней праздничной тематике и собрать наибольшее количество денег в прокате.

В предновогодний период мы ожидаемо оказываемся более чувствительны и расположены к новогодне-рождественскому контенту. По телевизору показывают классические праздничные фильмы, а в кинотеатрах выходят заснеженные новинки, авторы которых пытаются завлечь зрителей обещанием создать вечно утекающее новогоднее настроение.

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Сборы: $205 млн

Незамысловатая мелодрама, успех которой был предрешён актёрским составом: в кадре Кэмерон Диаз, Кейт Уинслет, Джуд Лоу и Джек Блэк.

Сборы: $225 млн

Не самая высоко оценённая, но за 20 лет ставшая классической на западе комедия про обычного человека, который всю жизнь вынужден притворяться эльфом.

Сборы: $245 млн

Ещё большая рождественская классика, которой стукнуло 20 лет. Девять романтических историй на фоне зимних праздников и орава британских суперзвёзд.

Сборы: $315 млн

Роберт Земекис и его анимационные эксперименты с технологией захвата движения. Часть первая.

Сборы: $325 млн

Роберт Земекис и его анимационные эксперименты с технологией захвата движения. Часть вторая. Тоже рождественская.

Не прощаемся с Джимом Керри.

Сборы: $345 млн

Не прощаемся с Гринчем!

Сборы: $358 млн

Не прощаемся с этой, вероятно, самой известной и популярной голливудской дилогией про рождество.

Сборы: $365 млн

Согласитесь, это довольно внезапный проект в списке. Но кассу он действительно собрал весомую.

Сборы: $476 млн

Вот почему Маколею Калкину вручили звезду на голливудской «Аллее славы». Спустя 33 года «Один дома» всё ещё самый кассовый рождественский фильм.

Однако первое место занимает не фильм.

Сборы: $538 млн

Таа-даам! Самый свежий проект в топе умудрился стать и самым кассовым.


Какие фильмы из списка вы планируете посмотреть в эти праздники?

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Метки: актеры   кино   новогодние фильмы   новый год   рождество   сборы   съемка   фильм   
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10k
hairov 24 минуты назад
Опять пендосовский рейтинг?
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24k
SolomonA 8 минут назад
Вообще неправильный рейтинг. Доллар обесценивается. В 1990 цена тройской унции была 383,5$, а в 2018 - 1268$...
Поэтому в пересчете на 2018 год сборы "Один дома" составят 1573 млн. долларов...
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192
ruslan d 20 минут назад
Только один дома смотрел ...
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5k
Rubiroid_47 Полчаса назад
Реальная любовь- клевый фильм!
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