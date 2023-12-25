Какие рождественские и новогодние фильмы стали самыми кассовыми в истории

Предлагаю вспомнить, какие фильмы смогли в хорошем смысле хайпануть на зимней праздничной тематике и собрать наибольшее количество денег в прокате.
В предновогодний период мы ожидаемо оказываемся более чувствительны и расположены к новогодне-рождественскому контенту. По телевизору показывают классические праздничные фильмы, а в кинотеатрах выходят заснеженные новинки, авторы которых пытаются завлечь зрителей обещанием создать вечно утекающее новогоднее настроение.
Сборы: $205 млн
Незамысловатая мелодрама, успех которой был предрешён актёрским составом: в кадре Кэмерон Диаз, Кейт Уинслет, Джуд Лоу и Джек Блэк.
Сборы: $225 млн
Не самая высоко оценённая, но за 20 лет ставшая классической на западе комедия про обычного человека, который всю жизнь вынужден притворяться эльфом.
Сборы: $245 млн
Ещё большая рождественская классика, которой стукнуло 20 лет. Девять романтических историй на фоне зимних праздников и орава британских суперзвёзд.
Сборы: $315 млн
Роберт Земекис и его анимационные эксперименты с технологией захвата движения. Часть первая.
Сборы: $325 млн
Роберт Земекис и его анимационные эксперименты с технологией захвата движения. Часть вторая. Тоже рождественская.
Не прощаемся с Джимом Керри.
Сборы: $345 млн
Не прощаемся с Гринчем!
Сборы: $358 млн
Не прощаемся с этой, вероятно, самой известной и популярной голливудской дилогией про рождество.
Сборы: $365 млн
Согласитесь, это довольно внезапный проект в списке. Но кассу он действительно собрал весомую.
Сборы: $476 млн
Вот почему Маколею Калкину вручили звезду на голливудской «Аллее славы». Спустя 33 года «Один дома» всё ещё самый кассовый рождественский фильм.
Однако первое место занимает не фильм.
Сборы: $538 млн
Таа-даам! Самый свежий проект в топе умудрился стать и самым кассовым.
Какие фильмы из списка вы планируете посмотреть в эти праздники?
Источник:
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Поэтому в пересчете на 2018 год сборы "Один дома" составят 1573 млн. долларов...