Трудности перевода: американское издание NY Times в рецензии на "Слово пацана" сообщило, что сериал спонсировал Иран

Одно из ведущих американских изданий The New York Times Magazine опубликовало рецензию на нашумевший российский сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" и обвинило в его финансировании Иран. Ничего странного американские издатели в этом не увидели и немало развеселили российскую аудиторию. Впрочем, уже не только российскую.





Выяснилось, что автор рецензии использовал сведения из русскоязычных изданий и, не особо заморачиваясь, прогонял текст через Google-переводчик, который перевёл аббревиатуру "ИРИ"(Институт развития Интернета) как Иран (IRI — The Islamic Republic of Iran).



Каким образом такая грубая фактологическая ошибка проскользнула мимо редакторов одного из известнейших мировых СМИ, остаётся загадкой.