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Трудности перевода: американское издание NY Times в рецензии на "Слово пацана" сообщило, что сериал спонсировал Иран

Трудности перевода: американское издание NY Times в рецензии на "Слово пацана" сообщило, что сериал спонсировал Иран

Автор:
04 июля 2024 13:32
Сообщество : Кино
Метки: Иран   Рецензия   США   курьёз   переводчик   сериал   слово пацана   
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С нетерпением ждём второй части под названием "Слово пуштуна. Калаш на бархане".

Одно из ведущих американских изданий The New York Times Magazine опубликовало рецензию на нашумевший российский сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" и обвинило в его финансировании Иран. Ничего странного американские издатели в этом не увидели и немало развеселили российскую аудиторию. Впрочем, уже не только российскую.


Выяснилось, что автор рецензии использовал сведения из русскоязычных изданий и, не особо заморачиваясь, прогонял текст через Google-переводчик, который перевёл аббревиатуру "ИРИ"(Институт развития Интернета) как Иран (IRI — The Islamic Republic of Iran).

Каким образом такая грубая фактологическая ошибка проскользнула мимо редакторов одного из известнейших мировых СМИ, остаётся загадкой.

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Критический обзор сериала под заголовком "Мрачное, нигилистическое шоу, которое россияне не могут перестать смотреть" вышел в The New York Times 3 июля. Автором выступил некий Александр Назарян — эмигрант, переехавший с родителями в США незадолго до развала Советского Союза. Возможно, "гениальному" рецензенту удалось убедить начальство, что он прекрасно знает русский язык и позднесоветскую эпоху, поэтому его текст не подвергался скрупулёзной проверке.


Что касается самой рецензии, то Назарян рассматривает сериал с америкоцентричной точки зрения, сравнивая его почему-то с "Кланом Сопрано". По его мнению, авторы "Слова пацана" пытались сделать российскую версию "Сопрано", но у них не получилось, потому что в сериале отсутствует ирония.


"Это история молодых людей, живущих в обществе, где больше нет объединяющего принципа. Все, что осталось, — это физическое насилие", — приводит автор слова Дэвида Макфадьена, профессора музыковедения и эксперта по русской популярной культуре Калифорнийского университета.

Отметим, что "Слово Пацана" Назаряну не понравился. Он раскритиковал актёров и эстетику сериала, первых назвав неправдоподобными, а второе — "пустым до непроницаемости". Сюжет рецензент посчитал "неистовым", но "вялым".

"Режиссер Жора Крыжовников редко позволяет камере выходить за пределы прямолинейных границ многоквартирных домов. Детали того периода пугающе точны, но я все еще не имею ни малейшего представления о том, как на самом деле выглядит Казань", — пишет Назарян.

Единственная блестящая сцена сериала, по мнению автора статьи, — заключительная (в финале Андрей по прозвищу "Пальто" оказывается в колонии и играет на пианино перед другими заключенными, которые поют "Седую ночь").


Добавим, по данным ВЦИОМ, сериал посмотрел каждый шестой россиянин, также он получил огромную популярность на всём постсоветском пространстве, включая Украину. Шоу получило несколько кинопремий в России.

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Метки: Иран   Рецензия   США   курьёз   переводчик   сериал   слово пацана   
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7  комментариев
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100k
Доктор Джонс 2 часа назад
Американцы про Россию: классика...
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35k
Ego sum qui sum 16 минут назад
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8k
КремлеКот 23 минуты назад
"Каким образом такая грубая фактологическая ошибка проскользнула мимо редакторов одного из известнейших мировых СМИ, остаётся загадкой."
Да потому что США настолько мнят себя богами, что плевали они на какое-то знание иностранного языка, тем более русского.
В бытность свою госсекретарём Хиллари Клинтон преподнесла Сергею Лаврову символическую кнопку, на которой вместо "Перезагрузка" было написано "Перегрузка". Т.е. по сути в министерстве иностранных дел США (!) нет ни одного сотрудника, который знал бы русский язык. Что уж говорить о какой-то газете.
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1k
Quantimus Час назад
Уже исправили:

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37k
БамбарбияКиргуду Час назад
В этот раз не проканало.
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14k
geminisf 2 часа назад
Какой сериал, такая и рецензия
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2217 постов (2226 в горячем)
Лесник
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