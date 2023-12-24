Мисс Земля-2023: названы самые красивые девушки планеты

Не будем вас томить, во вех номинациях победили биологические женщины.
Конкурс красоты "Мисс Земля" является одним из четырех крупнейших конкурсов красоты в мире, наравне с "Мисс Вселенная", "Мисс Мира" и "Мисс Интернешнл". Но есть одна особенность в этом конкурсе, там также выбираются королевы других стихий - Воздуха, Огня и Воды.
В Хошимине, Вьетнам, были объявлены победительницы Международного конкурса красоты "Мисс Земля". Россиянка Дарья Луконькина и Дильназ Тилаева из Казахстана вошли в список восьми самых красивых девушек планеты. В 2022 году Дарья победила в конкурсе красоты "Краса России". Когда ее спросили, о спаде рождаемости в мире, она выразила свою точку зрения на английском языке.
Помимо победительницы "Мисс Земля", жюри также выбрало обладательниц трех других почетных титулов. Мисс Воздухом стала филиппинка Ильяна Адуана, мисс Огонь - представительница Таиланда Кору Блиалулт, а мисс Вода - До Тхи Лан Ань из Вьетнама.
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Казахстан впервые принял участие в "Мисс Земля" с 2019 года и сразу показал отличные результаты. 19-летняя Дильназ Тилаева из Алматы не только вошла в топ-8 финалисток, но также получила специальный приз за лучшее вечернее платье.
Ну а главную награду присудили 19-летней албанке Дрите Зири. Она обошла 84 участниц со всего мира. Зрители оценили ее красоту еще во время полуфинала, и она стала фавориткой конкурса.
В 2022 году короны для участниц конкурса были изготовлены вьетнамской ювелирной фирмой Long Beach Pearl.
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Главная корона была изготовлена из золота и разноцветных самоцветов и украшена 87 жемчужинами. По замыслу создателей, число жемчужин символизирует мир, устойчивость и вечность. Корону вручала прошлогодняя победительница конкурса - кореянка Мина Сью Чой.
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