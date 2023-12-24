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Мисс Земля-2023: названы самые красивые девушки планеты

Мисс Земля-2023: названы самые красивые девушки планеты

Автор:
24 декабря 2023 07:52
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   дарья луконькина   девушки   конекурс красоты   красавицы   мисс земля 2023   самые красивые   
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Не будем вас томить, во вех номинациях победили биологические женщины.

Конкурс красоты "Мисс Земля" является одним из четырех крупнейших конкурсов красоты в мире, наравне с "Мисс Вселенная", "Мисс Мира" и "Мисс Интернешнл". Но есть одна особенность в этом конкурсе, там также выбираются королевы других стихий - Воздуха, Огня и Воды.


В Хошимине, Вьетнам, были объявлены победительницы Международного конкурса красоты "Мисс Земля". Россиянка Дарья Луконькина и Дильназ Тилаева из Казахстана вошли в список восьми самых красивых девушек планеты. В 2022 году Дарья победила в конкурсе красоты "Краса России". Когда ее спросили, о спаде рождаемости в мире, она выразила свою точку зрения на английском языке.

Помимо победительницы "Мисс Земля", жюри также выбрало обладательниц трех других почетных титулов. Мисс Воздухом стала филиппинка Ильяна Адуана, мисс Огонь - представительница Таиланда Кору Блиалулт, а мисс Вода - До Тхи Лан Ань из Вьетнама.


Казахстан впервые принял участие в "Мисс Земля" с 2019 года и сразу показал отличные результаты. 19-летняя Дильназ Тилаева из Алматы не только вошла в топ-8 финалисток, но также получила специальный приз за лучшее вечернее платье.

Ну а главную награду присудили 19-летней албанке Дрите Зири. Она обошла 84 участниц со всего мира. Зрители оценили ее красоту еще во время полуфинала, и она стала фавориткой конкурса.

В 2022 году короны для участниц конкурса были изготовлены вьетнамской ювелирной фирмой Long Beach Pearl.


Главная корона была изготовлена из золота и разноцветных самоцветов и украшена 87 жемчужинами. По замыслу создателей, число жемчужин символизирует мир, устойчивость и вечность. Корону вручала прошлогодняя победительница конкурса - кореянка Мина Сью Чой.

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Метки: Видео   дарья луконькина   девушки   конекурс красоты   красавицы   мисс земля 2023   самые красивые   
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8  комментариев
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10k
hairov Полчаса назад
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−1
"№ Минуту назад
мисс сероводород есть ?
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6k
Alex 4 минуты назад
Ну пид**ров нет и то хорошо
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322
zu4ara Alex 59 секунд назад
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10k
Дмитрий 53 минуты назад
"Когда ее спросили, о спаде рождаемости в мире, она выразила свою точку зрения на английском языке.".....Т.е., судя по всему, ушла от ответа.
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9k
MPEG-8 Час назад
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