Дальнобойщик в Якутии утопил фуру в реке и пятый день просит спасателей вытащить машину

Дальнобойщик Виталий из Якутии записал полное отчаяния видео с просьбой вытащить его груженный продуктами и техникой на 6 млн рублей КамАЗ, который пять дней назад провалился в реку. Но ни спасатели, ни местные жители помочь ему пока никак не могут.



Известно, что инцидент произошёл в ущелье Труба на севере Якутии. КамАЗ поломался по дороге и Виталий отстал от своей группы. Он починил машину и отправился в путь в тёмное время суток. Но выбрал не ту дорогу и провалился под лёд. Дальнобойщик уже пять дней ночует у своей машины и надеется, что её вытащат. За помощь сотрудникам МЧС и местным жителям он обещает продукты из фуры и вкусную рыбу.