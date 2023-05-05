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Дальнобойщик в Якутии утопил фуру в реке и пятый день просит спасателей вытащить машину

Дальнобойщик в Якутии утопил фуру в реке и пятый день просит спасателей вытащить машину

Автор:
05 мая 2023 15:01
Сообщество : Автомир
Метки: КамАЗ   МЧС   Якутия   видео   груз   река   фура   
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Но те, увы, не могут. И даже обещание вкусной рыбы не помогает.

Дальнобойщик Виталий из Якутии записал полное отчаяния видео с просьбой вытащить его груженный продуктами и техникой на 6 млн рублей КамАЗ, который пять дней назад провалился в реку. Но ни спасатели, ни местные жители помочь ему пока никак не могут.

Известно, что инцидент произошёл в ущелье Труба на севере Якутии. КамАЗ поломался по дороге и Виталий отстал от своей группы. Он починил машину и отправился в путь в тёмное время суток. Но выбрал не ту дорогу и провалился под лёд. Дальнобойщик уже пять дней ночует у своей машины и надеется, что её вытащат. За помощь сотрудникам МЧС и местным жителям он обещает продукты из фуры и вкусную рыбу.

А вызволить фуру дальнобойщика не могут из-за того, что так называемые зимники (дороги, используемые зимой) в Якутии уже закрыты. В МЧС в курсе инцидента и уже ищут решение, сообщили РИАН. Остаётся надеяться, что после того, как на проблему Виталия обратили внимание федеральные СМИ, власти действительно что-нибудь придумают.

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Метки: КамАЗ   МЧС   Якутия   видео   груз   река   фура   
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7  комментариев
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13k
котегRUS Полчаса назад
ни сегодня-завтра лёд тронется и уровень подскочит на 5-10 метров.. Это будет настолько быстро, что и убежать не успеешь, и вся техника уйдёт в питьё.. Тот кто будет помогать бедолаге с этой шаландой, увы.. сам рискует прикурить рядом с ним..
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26k
Matrosskin 2 минуты назад
"Проходибельно/Проезжабельно" - ну как бы вот сам же доказал - что нет, не проезжабельно
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19k
Виталий Касандров 6 минут назад
Слова тут можно легко проехать. Меня мягко говоря настораживают.
Ловили на лодке пару лет назад. Нива пыталась напротив нас переехать ручей. Застряла .Ей на помощь пытаясь вытянуть приехала газель застряла. Газель вытянул Камаз. Потом объехал ручей и с другого берега вытянул ниву. Это представление с применением местных идиоматических выражений и не только продолжалось где то часа 4.
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285
Martin Borman 7 минут назад
трос с вертолета скинуть , сделать систему блоков и вытащить беднягу на берег
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263
устал я от вас 14 минут назад
могли бы помочь, помогли бы в первый день... а так смысла нет так рисковать из-за старой машины и харчей.
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15k
куджо 39 минут назад
Збсь, он значит накосячил, и спасайте его, его то спасут, всё остальное за доп плату, причем тут мчк, мчс спасает людей а не технику на мильоны, жадный водила, эвакуация услуга платная
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32k
Snork Snorkoff 45 минут назад
Он хотел сказать проплывабельно наверное?
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