Дальнобойщик в Якутии утопил фуру в реке и пятый день просит спасателей вытащить машину

Но те, увы, не могут. И даже обещание вкусной рыбы не помогает.
Дальнобойщик Виталий из Якутии записал полное отчаяния видео с просьбой вытащить его груженный продуктами и техникой на 6 млн рублей КамАЗ, который пять дней назад провалился в реку. Но ни спасатели, ни местные жители помочь ему пока никак не могут.
Известно, что инцидент произошёл в ущелье Труба на севере Якутии. КамАЗ поломался по дороге и Виталий отстал от своей группы. Он починил машину и отправился в путь в тёмное время суток. Но выбрал не ту дорогу и провалился под лёд. Дальнобойщик уже пять дней ночует у своей машины и надеется, что её вытащат. За помощь сотрудникам МЧС и местным жителям он обещает продукты из фуры и вкусную рыбу.
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А вызволить фуру дальнобойщика не могут из-за того, что так называемые зимники (дороги, используемые зимой) в Якутии уже закрыты. В МЧС в курсе инцидента и уже ищут решение, сообщили РИАН. Остаётся надеяться, что после того, как на проблему Виталия обратили внимание федеральные СМИ, власти действительно что-нибудь придумают.
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Ловили на лодке пару лет назад. Нива пыталась напротив нас переехать ручей. Застряла .Ей на помощь пытаясь вытянуть приехала газель застряла. Газель вытянул Камаз. Потом объехал ручей и с другого берега вытянул ниву. Это представление с применением местных идиоматических выражений и не только продолжалось где то часа 4.