17 фишек Австралии, которые удивили путешественников

Первое, о чём мы думаем, когда слышим "Австралия", это, конечно, “кенгуру”. Но на этом далеком континенте жизнь идет своим чередом, и многие вещи, которые являются привычными для австралийцев, могут показаться удивительными жителям других стран - и дело не только во флоре и фауне. В этом посте вы увидите любопытные австралийские фишки , которые обязательно произведут впечатление и на вас. Взгляните!