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17 фишек Австралии, которые удивили путешественников

17 фишек Австралии, которые удивили путешественников

Автор:
23 декабря 2023 23:04
Сообщество : Путешествия
Метки: Австралия   Удивительные   привычные   путешественники   столкнулись   фишки   
1069
18

Первое, о чём мы думаем, когда слышим "Австралия", это, конечно, “кенгуру”. Но на этом далеком континенте жизнь идет своим чередом, и многие вещи, которые являются привычными для австралийцев, могут показаться удивительными жителям других стран - и дело не только во флоре и фауне. В этом посте вы увидите любопытные австралийские фишки , которые обязательно произведут впечатление и на вас. Взгляните!

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Метки: Австралия   Удивительные   привычные   путешественники   столкнулись   фишки   
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8  комментариев
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6k
Старичок Полчаса назад
Комментарий к фото
это действительно читают, им освежителей мало?
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6k
Старичок 45 минут назад
Комментарий к фото
только насос действительно может пригодится. остальное так, поиграться висюльками.
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6k
Старичок 51 минуту назад
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эта штука называется-педаль.
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9k
sedoisever 55 минут назад
"Ручка для ног"? Точно не педаль? Хотя, это же Австралия. Там всё вверх ногами...
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