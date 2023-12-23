17 фишек Австралии, которые удивили путешественников

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Первое, о чём мы думаем, когда слышим "Австралия", это, конечно, “кенгуру”. Но на этом далеком континенте жизнь идет своим чередом, и многие вещи, которые являются привычными для австралийцев, могут показаться удивительными жителям других стран - и дело не только во флоре и фауне. В этом посте вы увидите любопытные австралийские фишки , которые обязательно произведут впечатление и на вас. Взгляните!
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2. Памела Линдон Трэверс, автор книги "Мэри Поппинс", родилась в Мэриборо, и там есть светофор Мэри Поппинс
5. Умные мусорные баки в Австралии используют солнечную энергию для уплотнения отходов. Они оснащены педалью для ног
6. Когда австралийцам исполняется 50 лет, правительство Австралии присылает набор для теста на рак кишечника
8. В Австралии жаркий день. Я оставил свой бумажник в машине, и мой проездной на поезд начал таять
11. В Аделаиде, Южная Австралия, на некоторых городских улицах установлены автоматические внешние дефибрилляторы
17. Опоссума можно встретить где угодно, они даже прохлаждаются в автомобильной мастерской
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