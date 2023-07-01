15 увлекательных изображений удивительных находок

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Мы проводим слишком много времени на работе и в хлопотах, и легко забываем, сколько поразительного и удивительного нас окружает. В этом посте вы увидите увлекательные фотографии необычных вещей и мест, которыми поделились путешественники.
1. В Исландии есть место, где вы можете стоять на североамериканской и европейской тектонических плитах одновременно. Этот разлом произошел в результате землетрясения
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7. Лесничий посадил лиственные деревья в хвойном лесу Дуглас, Орегон, чтобы создать смайлик
9. Аника и Каролина Романовы, в традиционных платьях и с косами, из деревни Помак в Старцево, Болгария
10. Дайвер поплавал с гигантской бочкообразной медузой, у побережья Фалмута, Великобритания
12. Во время засухи в Европе стали видны “Камни голода” на некоторых реках Чехии и Германии. Камни использовались для обозначения отчаянно низких уровней рек, которые предсказывали голод. Эти, на реке Эльба, датируются 1616 годом и надпись гласит: “Е
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