16 человек, которые так изменили внешность, что и родная мать не узнает

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Когда люди хотят что-то изменить в своей жизни, они, например, стараются похудеть, меняют причёску или стиль одежды. Но не у всех хватает мотивации на значительные изменения своей внешности к лучшему. Герои этого поста, своим примером, возможно помогут взять жизнь в свои руки и сделать лучшую версию себя.
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2. Я борюсь не только с лишним весом, но и с мышлением девушки слева. Такой образ жизни сложен, но я довольна результатом
3. Оказывается, изменение внешности не меняет тебя изнутри. Над самооценкой тоже нужно работать
8. Эти фотографии были сделаны с разницей в четыре года. Раньше в школе надо мной издевались, но теперь эти хулиганы зовут меня на свидание
14. Я в 2012 году и я в 2020 году - раньше меня принимали за мальчика, а теперь я счастливая девочка, которой всегда хотела быть!
16. Это два совершенно разных мужчины, физически и ментально. Для меня жизнь действительно началась в сорок лет! Я чувствую себя потрясающе
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