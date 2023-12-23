16 человек, которые так изменили внешность, что и родная мать не узнает

Когда люди хотят что-то изменить в своей жизни, они, например, стараются похудеть, меняют причёску или стиль одежды. Но не у всех хватает мотивации на значительные изменения своей внешности к лучшему. Герои этого поста, своим примером, возможно помогут взять жизнь в свои руки и сделать лучшую версию себя.