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16 человек, которые так изменили внешность, что и родная мать не узнает

16 человек, которые так изменили внешность, что и родная мать не узнает

Автор:
23 декабря 2023 22:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   Не узнает   внешность   изменили   мать   мотивация   
2273
17

Когда люди хотят что-то изменить в своей жизни, они, например, стараются похудеть, меняют причёску или стиль одежды. Но не у всех хватает мотивации на значительные изменения своей внешности к лучшему. Герои этого поста, своим примером, возможно помогут взять жизнь в свои руки и сделать лучшую версию себя.

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Метки: Жизнь   Не узнает   внешность   изменили   мать   мотивация   
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7  комментариев
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37k
Андрей Иванов 2 часа назад
Фотки местами поменены
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16k
Hairy 47 минут назад
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13k
добрыйдух 48 минут назад
а офисное растение-то за что?
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8k
diman02 49 минут назад
Уважуха !
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 Час назад
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2k
max Час назад
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10k
Клёст 2 часа назад
Всем так держать!))
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