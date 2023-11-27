FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 6093 поста • 1284 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории
Парень, который чистил туалеты, стал профессором в Кембриджском университете

Парень, который чистил туалеты, стал профессором в Кембриджском университете

Автор:
27 ноября 2023 21:54
Сообщество : Истории
Метки: Англия   Жизнь   Разное   до и после   жизненные истории   интересные истории   истории   история   люди   мотивация   
902
8

Когда-то британец Джейсон Ардей работал ночным уборщиком и продавцом в супермаркете — а сейчас, в возрасте 37 лет, он стал самым молодым чернокожим профессором в Кембриджском университете. В детстве ему диагностировали расстройство аутистического спектра и задержку в развитии, но его ничто не остановило. Эта история — простое напоминание о том, что всё возможно.

Британец Джейсон Ардей верит в судьбу — по словам парня, он всегда знал, что ему предстоит сделать что-то глобальное в жизни. Сейчас, в возрасте 37 лет, он является самым молодым чернокожим профессором в Кембриджском университете. До этого он был профессором в других престижных университетах (Глазго и Дарем), опубликовал три книги и даже собрал более 5 млн. фунтов стерлингов, занимаясь благотворительностью. Но так было не всегда. В течение 15 лет Джейсон работал в супермаркете, а до этого — ночным уборщиком, где чистил туалеты.


"У меня была мантра, которую я всегда себе повторял: "Так будет не всегда"," — рассказал Джейсон.

×
×

Джейсон родился в Лондоне, в семье иммигрантов. По его рассказам, у него всегда было не самое лучшее окружение: многие из тех, с кем он рос, "либо умерли, либо сидят в тюрьме". Когда он был маленьким, ему диагностировали расстройство аутистического спектра и задержку в развитии. Врачи говорили, что жизнь Джейсона никогда не будет лёгкой, и в будущем ему придётся столкнуться со многими трудностями. Мальчика начали обучать языку жестов, с ним занимался логопед и его мама, которая находила все способы помочь сыну.

Будучи подростком, парень сказал своё первое слово, "Привет", и с того времени перестал использовать язык жестов. Только в 18 лет Джейсон наконец научился читать, и получил диплом в сфере физического воспитания. Он также начал работать — чистил туалеты по ночам, а также работал в супермаркете. Затем он получил две степени магистра и доктора философии, и поставил перед собой большую цель. Молодой учёный хотел читать лекции в престижных университетах, таких как Оксфорд или Кембридж. Он и не подозревал, что благодаря его собственным усилиям и поддержке близких, его мечты исполнятся довольно быстро — меньше чем через 10 лет.

В свои 37 лет Джейсон Ардей является самым молодым чернокожим профессором в истории Кембриджа. Его текущая цель ещё глобальнее — привлечь больше представителей этнических меньшинств в высшие учебные заведения, и обеспечить каждому справедливые шансы на получение качественного образования. Несмотря на свои огромные достижения, Джейсон остается скромным, простым и открытым парнем. Он надеется, что его невероятный путь вдохновит других людей на то, чтобы упорно идти к своей мечте и никогда не сдаваться.


"Для меня всегда имели значение бескорыстные действия, которые служат общему благу. Со смирением, верой, надеждой и любовью — возможно всё," — говорит Джейсон.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Англия   Жизнь   Разное   до и после   жизненные истории   интересные истории   истории   история   люди   мотивация   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
34k
Юр21 Полчаса назад
Какой теперь Кембридж, такие там и профессора.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−4
pilot52 2 минуты назад
Судя по описанию жизни этого героя, звание профессора ему дали не за научные труды и достижения, а за то, что негр вчера чистил туалеты, а сегодня читает лекции по философии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
171
leonid zilb 7 минут назад
как я понял он прУфесор в несуществующей науке. Философия это [мат]....логия. Там и я могу стать професором. Радо быть черным и умственно не полноценным. К сожалению у меня нет ни того ни другого.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
MPEG-8 7 минут назад
Кроме мытья туалетов, что профессор сделал полезного, не ясно.
А, последняя его цитата вообще сектантством попахивает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Teodor 10 минут назад
Так и хочется спросить: "Это потому, что он черный?"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Bill 10 минут назад
Это была скрытая реклама Кембриджа?

Но просто быть неграмотным негром сегодня уже недостаточно! Нужно добавить еще хотя бы гея, вегана и экоактивиста. Вульеарист и клептоман прибавят шарма. Наркоманы приветствуются, но пока без фанатизма.
Больше хардкора!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Атомный Крот 12 минут назад
"в 18 лет Джейсон наконец научился читать, и получил диплом в сфере физического воспитания."

Т.е. диплом выдали за то что читать научился, что ли? Что-то я не совсем взаимосвязи понимаю. А как он экзамены сдавал в процессе обучения, не умея читать? На слух запоминал, а потом по памяти все воспроизводил? Писать-то он тоже, очевидно, не умел.

Или магнитофон использовал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Домашний кролик Ницше 13 минут назад
Настоящий британец, дай бог побольше таких в Британии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

99780



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Он всегда нас поддерживал»: родные собрались вокруг безнадёжно больного Брюса Уиллиса
«Он всегда нас поддерживал»: родные собрались вокруг безнадёжно больного Брюса Уиллиса
Россиянин дошёл до Верховного суда из-за пачки чая стоимостью 89 рублей
Россиянин дошёл до Верховного суда из-за пачки чая стоимостью 89 рублей
Набирающие популярность в сообществах
В США зафиксировали мощнейший космический луч неизвестной природы
В США зафиксировали мощнейший космический луч неизвестной природы
Тахриристан - самое воинственное интернет-государство
Тахриристан - самое воинственное интернет-государство
Панковская карта для тех, кто идет против системы
Панковская карта для тех, кто идет против системы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Поза банана

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#люди#автомобили#история#в мире#фильм#милота#кот#подборка
#животные#Прикол#факты#забавно#кино#позитив#аварии#СССР#съемка#екатеринбург
#Юмор#интересно#машина#автомир#дети#Россия#ДТП#авто аварии#Автовсячина#Китай
Панковская карта для тех, кто идет против системы Панковская карта для тех, кто идет против системы Английский фермер 11 лет строил замок для своих овец Английский фермер 11 лет строил замок для своих овец "Транс-возраст": 39-летний японец настаивает на том, что ему 28 "Транс-возраст": 39-летний японец настаивает на том, что ему 28 Блогерша заказала торт на день рождения, и сильно разочаровалась Блогерша заказала торт на день рождения, и сильно разочаровалась Британская деревня сползает в море — а власти бездействуют Британская деревня сползает в море — а власти бездействуют Испанец умоляет власти посадить его в тюрьму Испанец умоляет власти посадить его в тюрьму

На что жалуетесь?

Вернуться