Парень, который чистил туалеты, стал профессором в Кембриджском университете

Когда-то британец Джейсон Ардей работал ночным уборщиком и продавцом в супермаркете — а сейчас, в возрасте 37 лет, он стал самым молодым чернокожим профессором в Кембриджском университете. В детстве ему диагностировали расстройство аутистического спектра и задержку в развитии, но его ничто не остановило. Эта история — простое напоминание о том, что всё возможно.
Британец Джейсон Ардей верит в судьбу — по словам парня, он всегда знал, что ему предстоит сделать что-то глобальное в жизни. Сейчас, в возрасте 37 лет, он является самым молодым чернокожим профессором в Кембриджском университете. До этого он был профессором в других престижных университетах (Глазго и Дарем), опубликовал три книги и даже собрал более 5 млн. фунтов стерлингов, занимаясь благотворительностью. Но так было не всегда. В течение 15 лет Джейсон работал в супермаркете, а до этого — ночным уборщиком, где чистил туалеты.
"У меня была мантра, которую я всегда себе повторял: "Так будет не всегда"," — рассказал Джейсон.
Джейсон родился в Лондоне, в семье иммигрантов. По его рассказам, у него всегда было не самое лучшее окружение: многие из тех, с кем он рос, "либо умерли, либо сидят в тюрьме". Когда он был маленьким, ему диагностировали расстройство аутистического спектра и задержку в развитии. Врачи говорили, что жизнь Джейсона никогда не будет лёгкой, и в будущем ему придётся столкнуться со многими трудностями. Мальчика начали обучать языку жестов, с ним занимался логопед и его мама, которая находила все способы помочь сыну.
Будучи подростком, парень сказал своё первое слово, "Привет", и с того времени перестал использовать язык жестов. Только в 18 лет Джейсон наконец научился читать, и получил диплом в сфере физического воспитания. Он также начал работать — чистил туалеты по ночам, а также работал в супермаркете. Затем он получил две степени магистра и доктора философии, и поставил перед собой большую цель. Молодой учёный хотел читать лекции в престижных университетах, таких как Оксфорд или Кембридж. Он и не подозревал, что благодаря его собственным усилиям и поддержке близких, его мечты исполнятся довольно быстро — меньше чем через 10 лет.
В свои 37 лет Джейсон Ардей является самым молодым чернокожим профессором в истории Кембриджа. Его текущая цель ещё глобальнее — привлечь больше представителей этнических меньшинств в высшие учебные заведения, и обеспечить каждому справедливые шансы на получение качественного образования. Несмотря на свои огромные достижения, Джейсон остается скромным, простым и открытым парнем. Он надеется, что его невероятный путь вдохновит других людей на то, чтобы упорно идти к своей мечте и никогда не сдаваться.
"Для меня всегда имели значение бескорыстные действия, которые служат общему благу. Со смирением, верой, надеждой и любовью — возможно всё," — говорит Джейсон.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А, последняя его цитата вообще сектантством попахивает.
Но просто быть неграмотным негром сегодня уже недостаточно! Нужно добавить еще хотя бы гея, вегана и экоактивиста. Вульеарист и клептоман прибавят шарма. Наркоманы приветствуются, но пока без фанатизма.
Больше хардкора!
Т.е. диплом выдали за то что читать научился, что ли? Что-то я не совсем взаимосвязи понимаю. А как он экзамены сдавал в процессе обучения, не умея читать? На слух запоминал, а потом по памяти все воспроизводил? Писать-то он тоже, очевидно, не умел.
Или магнитофон использовал?