Парень, который чистил туалеты, стал профессором в Кембриджском университете

Британец Джейсон Ардей верит в судьбу — по словам парня, он всегда знал, что ему предстоит сделать что-то глобальное в жизни. Сейчас, в возрасте 37 лет, он является самым молодым чернокожим профессором в Кембриджском университете. До этого он был профессором в других престижных университетах (Глазго и Дарем), опубликовал три книги и даже собрал более 5 млн. фунтов стерлингов, занимаясь благотворительностью. Но так было не всегда. В течение 15 лет Джейсон работал в супермаркете, а до этого — ночным уборщиком, где чистил туалеты.

"У меня была мантра, которую я всегда себе повторял: "Так будет не всегда"," — рассказал Джейсон.