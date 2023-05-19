25 «гадких утят» показали, как изменилась их внешность за несколько лет

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Пользователи соцсетей обожают публиковать свои селфи по любому поводу, и это может даже раздражать. Поэтому лучше всего придумать повод — например, написать: «Давайте покажем, как мы изменились/постарели за 10 лет». И вот уже ты не маньяк, который занимается постоянным самолюбованием, а участник модной онлайн-движухи.
Поехали! До и после. У кого-то между снимками ровно десять лет, у кого-то больше, у кого-то меньше. Как уж получилось.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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