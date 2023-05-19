FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 4190 постов • 1876 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
25 «гадких утят» показали, как изменилась их внешность за несколько лет

25 «гадких утят» показали, как изменилась их внешность за несколько лет

Автор:
19 мая 2023 16:33
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Жизнь   взросление   внешность   десятилетие   изменение   трансформация   флешмоб   что изменилось   
1048
26

Пользователи соцсетей обожают публиковать свои селфи по любому поводу, и это может даже раздражать. Поэтому лучше всего придумать повод — например, написать: «Давайте покажем, как мы изменились/постарели за 10 лет». И вот уже ты не маньяк, который занимается постоянным самолюбованием, а участник модной онлайн-движухи.

Поехали! До и после. У кого-то между снимками ровно десять лет, у кого-то больше, у кого-то меньше. Как уж получилось.


×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: Жизнь   взросление   внешность   десятилетие   изменение   трансформация   флешмоб   что изменилось   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
37k
Александр 52 минуты назад
Да, качество фотографий и фильтров за 12 лет несравненно улучшилось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
Горожанин Полчаса назад
- Да нет, эта чего-то какая-то не гадкая!
- Хе-хе, не гадкая… Наштукатуренная! Вот она и стала не гадкой.

Вольный пересказ диалога из фильма Гайдая по произведениям Зощенко "Не может быть!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Максим Макашев Час назад
20 - "закос" под Милу Йовович
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

101322



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Набирающие популярность в сообществах
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Обзор беспроводного пылесоса Redkey W12 Pro со станцией самоочистки
Обзор беспроводного пылесоса Redkey W12 Pro со станцией самоочистки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличная новость

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Прикол#люди#история#позитив#забавно#Россия#Реакция#Еда
#Юмор#автомир#интересное#ДТП#аварии#США#факты#истории#собака#Италия
#машина#интересно#животные#в мире#авто аварии#Автовсячина#подборка#кино#фильм#картинки
Обзор беспроводного пылесоса Redkey W12 Pro со станцией самоочистки Обзор беспроводного пылесоса Redkey W12 Pro со станцией самоочистки Стала известна дата выхода нового сезона "Футурамы" Стала известна дата выхода нового сезона "Футурамы" Необычное предложение руки и сердца Необычное предложение руки и сердца Бегущая по дороге лошадь чуть не врезалась в автомобиль Бегущая по дороге лошадь чуть не врезалась в автомобиль Участковый сцепился с подростком, который не хотел пускать его в комнату Участковый сцепился с подростком, который не хотел пускать его в комнату Музыкальные колонны индийских храмов Музыкальные колонны индийских храмов

На что жалуетесь?

Вернуться