Телефоны на уроках - нет, труд - да. Подписаны законы об образовании

Напомним, что теперь согласно закону «Об образовании», школьникам запрещено использовать мобильные телефоны во время проведения учебных занятий, за исключением случаев возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников, осуществляющей образовательную деятельность, а также в иных экстренных случаев. Кроме того, в программу начальной и средней школы будут включены обязательные занятия по труду.