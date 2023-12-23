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Телефоны на уроках - нет, труд - да. Подписаны законы об образовании

Телефоны на уроках - нет, труд - да. Подписаны законы об образовании

Автор:
23 декабря 2023 19:05
Сообщество : Жить в России
Метки: занятия по труду   смартфоны   школа   
244
5

Теперь школьникам разрешено использовать смартфоны только в случае угрозы жизни или здоровью.
Президент России подписал законы о запрете мобильных телефонов на уроках в школе и о введении обязательных занятий по труду. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, что теперь согласно закону «Об образовании», школьникам запрещено использовать мобильные телефоны во время проведения учебных занятий, за исключением случаев возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников, осуществляющей образовательную деятельность, а также в иных экстренных случаев. Кроме того, в программу начальной и средней школы будут включены обязательные занятия по труду.


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Согласно документы, ученики также будут обязаны соблюдать на уроках дисциплину и правила поведения, установленные образовательным учреждением.


Контроль за соблюдением правил будут вести преподаватели и руководство школы.


Закон вступил в силу со дня его официального опубликования, а урок труда для начальных и средних классов введут с 1 сентября 2024 года.

Ранее 6 декабря Государственная Дума приняла в третьем чтении закон о запрете телефонов на уроках в школе.


Текст правового акта здесь

http://actual.pravo.gov.ru/text.html#pnum=0001202312190026



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Метки: занятия по труду   смартфоны   школа   
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10  комментариев
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4k
Горожанин 6 часов назад
Всё дело в мотивации - в голове как родителей, так и детей Нужно отменить обязательное общее образование. Сделать его добровольным. И кто плохо учится (не по состоянию здоровья) - исключать из школ. Вот тогда для родителей и детей появится реальный стимул и смысл. Когда даром и обязательно - дураки не понимают и очень уж обижаются. А когда дуракам реально и наглядно показать, что учеба - это привилегия и ценность, только тогда до дегенератов начинает что-то доходить и они начинают исправляться.
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56k
Мойша 7 часов назад
""Контроль за соблюдением правил будут вести преподаватели и руководство школы.""

Какие меры наказания к нарушителям? Или как всегда: профилактические беседы, авторитет преподавателя...
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7k
tamin 7 часов назад
А можно телефоны забирать у детей сразу при входе в школу? И поставить на каждом этаже по пинпонговому столу. Помню это такой кайф быстро вынести соперника за перемену....
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1k
Шпиц 7 часов назад
Хочу, сначала, материал о привлечении к уголовной ответственности, мразей, которые всё это просрали!!!!!!!!!
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17k
Alex 7 часов назад
Будет телефон который для учителя , и основной)))
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37k
albedo 8 часов назад
Шутка, конечно.
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346
iskra 8 часов назад
Это всё здорово, только непонятно,какое наказание будет за нарушение. Если наказание не предусмотрено,то ничего не меняется.
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SandMANn
...а смысл?
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