Телефоны на уроках - нет, труд - да. Подписаны законы об образовании

Теперь школьникам разрешено использовать смартфоны только в случае угрозы жизни или здоровью.
Президент России подписал законы о запрете мобильных телефонов на уроках в школе и о введении обязательных занятий по труду. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Напомним, что теперь согласно закону «Об образовании», школьникам запрещено использовать мобильные телефоны во время проведения учебных занятий, за исключением случаев возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников, осуществляющей образовательную деятельность, а также в иных экстренных случаев. Кроме того, в программу начальной и средней школы будут включены обязательные занятия по труду.
Согласно документы, ученики также будут обязаны соблюдать на уроках дисциплину и правила поведения, установленные образовательным учреждением.
Контроль за соблюдением правил будут вести преподаватели и руководство школы.
Закон вступил в силу со дня его официального опубликования, а урок труда для начальных и средних классов введут с 1 сентября 2024 года.
Ранее 6 декабря Государственная Дума приняла в третьем чтении закон о запрете телефонов на уроках в школе.
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