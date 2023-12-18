В Тюмени учительница отчитала учеников за то, что они пожаловались в интернете на холод в школе

Ученики школы №22 были вынуждены учиться в куртках из-за сильного холода в кабинетах школы.
Об этом они рассказали в социальных сетях, прикрепив фото учеников и градусника, который показывает 16 градусов. Старые деревянные окна и батареи не справлялись с сибирскими морозами.
В классе так холодно, что температура воздуха едва достигает 16 градусов! Мы вынуждены сидеть на уроках в куртках, шарфах и даже перчатках. Не греют батареи, а сквозь старые деревянные окна проникает холод, - делится одна из учениц.
Запись разлетелась по социальным сетям, в школе начались проверки. Судя по всему, учителя не были довольны такой славой и обвинили во всём учеников, которые рассказали о проблеме с отоплением в интернете. Учительница накричала на детей, заявив, что они не имели права выкладывать в интернет информацию.
Не устраивает что-то — до свидания. Другую форму обучения выбрали, другое заведение...Что сидим тут? Собрались да пошли, — заявила учительница школьникам.
Источник:
Ясно, что учителя не хотели огласки. Но сделали только хуже. Аудиозапись криков учителя снова разлетелась по сети. Теперь она дошла уже до Екатерины Мизулиной. Та пообещала отправить жалобу учеников в Генпрокуратуру.
Источник:
- "Пишите, как я сказала!": в подмосковной школе учительницу ложно обвинили в безграмотности из-за национальности
- Друг в беде не бросит: мальчик учится вместе со своим питомцем
- В Тюмени ФСБ заковали владельца нелегального казино в цепи и надели на голову мешок со смайликом
- Сельская учительница пнула третьеклассника - и лишилась работы
- Во Владивостоке учитель физкультуры избил школьника на уроке труда
А может и мимо этой крикуньи с записи.
Даже скорее всего