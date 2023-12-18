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В Тюмени учительница отчитала учеников за то, что они пожаловались в интернете на холод в школе

В Тюмени учительница отчитала учеников за то, что они пожаловались в интернете на холод в школе

Автор:
18 декабря 2023 18:41
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Тюмень   возмущения   учитель   холод   школа   
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Ученики школы №22 были вынуждены учиться в куртках из-за сильного холода в кабинетах школы.

Об этом они рассказали в социальных сетях, прикрепив фото учеников и градусника, который показывает 16 градусов. Старые деревянные окна и батареи не справлялись с сибирскими морозами.

В классе так холодно, что температура воздуха едва достигает 16 градусов! Мы вынуждены сидеть на уроках в куртках, шарфах и даже перчатках. Не греют батареи, а сквозь старые деревянные окна проникает холод, - делится одна из учениц.

Запись разлетелась по социальным сетям, в школе начались проверки. Судя по всему, учителя не были довольны такой славой и обвинили во всём учеников, которые рассказали о проблеме с отоплением в интернете. Учительница накричала на детей, заявив, что они не имели права выкладывать в интернет информацию.

Не устраивает что-то — до свидания. Другую форму обучения выбрали, другое заведение...Что сидим тут? Собрались да пошли, — заявила учительница школьникам.

Ясно, что учителя не хотели огласки. Но сделали только хуже. Аудиозапись криков учителя снова разлетелась по сети. Теперь она дошла уже до Екатерины Мизулиной. Та пообещала отправить жалобу учеников в Генпрокуратуру.

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Метки: Россия   Тюмень   возмущения   учитель   холод   школа   
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13  комментариев
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56k
Опиум для народа 55 минут назад
Зато орать что европы замёрзнут мы горазды...
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7k
tamin 4 минуты назад
Самое ужасное в этой истории, что скорее всего директор вставил люлей учителям за то, то те плохо проводят работу с учениками за свои проколы. И самое отвратительное, что писали школьники а не их родители.
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7k
V2.Smirnov Полчаса назад
А чего окна не заклеенные? Мы, помнится, в СССР, перед зимой и дома и в классе все щели в окнах заклеивали бумажными полосками на мучной клейстер.
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10k
MakDag Час назад
Зато в Киргизии будем новые школы строить.
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16k
Kostick Час назад
директору школы - 122% кирдык.
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