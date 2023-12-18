В Тюмени учительница отчитала учеников за то, что они пожаловались в интернете на холод в школе

Запись разлетелась по социальным сетям, в школе начались проверки. Судя по всему, учителя не были довольны такой славой и обвинили во всём учеников, которые рассказали о проблеме с отоплением в интернете. Учительница накричала на детей, заявив, что они не имели права выкладывать в интернет информацию.

Не устраивает что-то — до свидания. Другую форму обучения выбрали, другое заведение...Что сидим тут? Собрались да пошли, — заявила учительница школьникам.