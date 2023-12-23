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Пьяный россиянин устроил дебош в салоне самолёта

Пьяный россиянин устроил дебош в салоне самолёта

Автор:
23 декабря 2023 15:06
Сообщество : Путешествия
Метки: Видео   барнаул   дебош   задержание   самолёт   сургут   штраф   
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Видимо, начал заранее праздновать Новый год и забыл, что находится не в маршрутке.

Очередной нетрезвый индивид забыл, чем ему грозят пьяные выходки на борту самолёта. Летевший из Сургута в Барнаул 44-летний мужчина на протяжении всего полёта матерился на весь салон и не реагировал на замечания пассажиров и бортпроводников.


Пьяного "шоумена" задержали в аэропорту назначения. Примечательно, что тот так и не понял, почему за ним на борт поднялись полицейские, постоянно повторяя только один вопрос: "По какому поводу?"


Дебоширу крупно повезло, что он не распускал руки во время полёта. Поэтому отделался, можно сказать, лёгким испугом. На него составили протокол по ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Ему грозит незначительный штраф от 500 до 1000 рублей, либо арест на 15 суток.

Ещё один инцидент с россиянами произошёл в аэропорту Пхукета (Таиланд). Две женщины, летевшие в Москву, на два с половиной часа задержали вылет самолёта из-за духоты в салоне. Сначала они ругались и снимали себя на телефон, а затем устроили истерику и потребовали, чтобы их сняли с рейса. Отмечается, что несмотря на жаркую погоду в Пхукете (30 градусов) больше никто из пассажиров на условия на борту не жаловался. Благодаря двум женщинам около 330 пассажиров были вынуждены сидеть и ждать пока выгрузят их багаж.

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Метки: Видео   барнаул   дебош   задержание   самолёт   сургут   штраф   
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11  комментариев
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44k
Карандаш 37 минут назад
А почему опять дебильное название поста? Надо было немного изменить, а не делать акцент... "Пьяное быдло устроило дебош в салоне самолёта"
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4k
Pill 7 минут назад
То есть в маршрутке можно?
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50
Navygator 19 минут назад
"...дочка, держи 1000 рублей. Мы с другом покурим в салоне!" (с) Анекдот из СССР
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2k
Николай Полчаса назад
Да сотый раз говорю... Я трезвый не разу не летал в самолете, а летал я больше 200 раз точно. Вот не разу от меня проблем не было. Этот нетрезвый росиянин устриол бы дебош в любом случае: в магните, пятерочке, на бензоколонке или в наливайке или если бы не смог добраться то у родного падика на лавочке. Это просто долбо***б
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10k
Сол Гудман Полчаса назад
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10k
Борис Карабанов Час назад
Как говаривал дядя Митя, что характерно, мерзавец даже не понимает в чём он провинился, для него это норма поведения, норма жизни.
Я думаю, в следующий раз он не откажет себе в удовольствии вести себя также. Ну, заплатит 1 тыс. за полную свободу действий. Имеет право! Бедные пассажиры.
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Максим Макашев Час назад
таких надо за ноги привязывать к шасси и отправлять самолёт на взлёт
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