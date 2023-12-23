Пьяный россиянин устроил дебош в салоне самолёта

Очередной нетрезвый индивид забыл, чем ему грозят пьяные выходки на борту самолёта. Летевший из Сургута в Барнаул 44-летний мужчина на протяжении всего полёта матерился на весь салон и не реагировал на замечания пассажиров и бортпроводников.

Пьяного "шоумена" задержали в аэропорту назначения. Примечательно, что тот так и не понял, почему за ним на борт поднялись полицейские, постоянно повторяя только один вопрос: "По какому поводу?"

Дебоширу крупно повезло, что он не распускал руки во время полёта. Поэтому отделался, можно сказать, лёгким испугом. На него составили протокол по ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Ему грозит незначительный штраф от 500 до 1000 рублей, либо арест на 15 суток.