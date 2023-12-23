Пьяный россиянин устроил дебош в салоне самолёта

Видимо, начал заранее праздновать Новый год и забыл, что находится не в маршрутке.
Очередной нетрезвый индивид забыл, чем ему грозят пьяные выходки на борту самолёта. Летевший из Сургута в Барнаул 44-летний мужчина на протяжении всего полёта матерился на весь салон и не реагировал на замечания пассажиров и бортпроводников.
Пьяного "шоумена" задержали в аэропорту назначения. Примечательно, что тот так и не понял, почему за ним на борт поднялись полицейские, постоянно повторяя только один вопрос: "По какому поводу?"
Дебоширу крупно повезло, что он не распускал руки во время полёта. Поэтому отделался, можно сказать, лёгким испугом. На него составили протокол по ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Ему грозит незначительный штраф от 500 до 1000 рублей, либо арест на 15 суток.
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Ещё один инцидент с россиянами произошёл в аэропорту Пхукета (Таиланд). Две женщины, летевшие в Москву, на два с половиной часа задержали вылет самолёта из-за духоты в салоне. Сначала они ругались и снимали себя на телефон, а затем устроили истерику и потребовали, чтобы их сняли с рейса. Отмечается, что несмотря на жаркую погоду в Пхукете (30 градусов) больше никто из пассажиров на условия на борту не жаловался. Благодаря двум женщинам около 330 пассажиров были вынуждены сидеть и ждать пока выгрузят их багаж.
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Я думаю, в следующий раз он не откажет себе в удовольствии вести себя также. Ну, заплатит 1 тыс. за полную свободу действий. Имеет право! Бедные пассажиры.
Выдать предупреждение по первому разу, на второй- в блэк лист, с полным запретом полётов.
Вмиг начнут шевелить тем, что родители вложить забыли!