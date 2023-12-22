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Десятки тысяч отборных воинов Русской Армии едут в Сахель

Десятки тысяч отборных воинов Русской Армии едут в Сахель

Автор:
22 декабря 2023 23:21
Метки: vagner   Африка   Россия   геополитика   
629
7

Скрипка сыграет так, что мало никому не покажется

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Россия ударными темпами готовит "Африканский корпус", который кратно усилит влияние нашей страны в Африке. Значительная часть корпуса уже готова и выполняет задачи. Остальных будут добирать в течение полугода. После окончательного комплектования, корпус начнёт выполнение широкомасштабных операций в Нигере, Мали, Буркина-Фасо, Ливии и ЦАР. Ввиду наличия военных соглашений между Россией - Ливией и Россией - Алжиром, наша страна получает выход к морю на африканском континенте.


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Африканский корпус России в Африке (триколор - наше присутствие, а жёлтые стрелки - пути захода на континент)


Куда и зачем идём?

Теперь уже окончательно стало ясно, что Россия будет плотно заниматься странами Сахеля. Если совсем тезисно, то Сахель, помимо того, что это кладезь ресурсов, это ещё и транспортный коридор, соединяющий Атлантику с Красным морем. Именно здесь самая высокая концентрация застарелых конфликтов. А ещё сотни террористических формирований и в огромных масштабах контрабанда. Торговые пути и контрабанда всегда привлекает любителей поживиться. Кстати о любителях поживиться, британцы и французы очень профессионально управляли напряженностью в этих местах, чтобы под шумок вывозить ресурсы в свои страны. Пока сотни группировок, кланов и народов разбираются между собой, они вывозят ископаемые и зарабатывают на контрабанде. Разделяй и властвуй. После того, как наши музыканты зашли в Африку, в ряде стран Сахеля сменились лидеры, они начали выгонять британцев и французов из своих стран, обрезая им контракт.


В ответ Париж и Лондон активизировали многочисленные прокси группировки против новых правительств. Своими силами новые правительства справиться не могут. Поэтому, чтобы решить вопрос полностью, Нигер, Мали и Буркина - Фасо во-первых, объединились в один военный союз, во-вторых, начали обсуждение о создании единой конфедерации, а затем и федерации. Ну а в-третьих, они попросили о помощи Россию.


Именно поэтому наши и собирают целый корпус. Причём собирают на базе музыкантов.


Зачем это России?

Если совсем упростить, то для решения одной ключевой задачи. Выгнав все группировки, мы сможем расчистить сухопутный коридор от Ближнего Востока до Атлантики. Но если посмотреть внимательно, то в действительности, Россия готовит продолжение своего торгового коридора "Север-Юг", от берегов Балтики до Ирана, затем через арабские страны в Африку, а далее в Латинскую Америку. Только осознайте масштаб. И это куда круче, чем стандартный маршрут через Европу и Гибралтар, потому что на пути следования свыше 3 миллиардов населения (через европейский маршрут всего 500 миллионов). Так что если Пётр Алексеевич прорубил окно в Европу, то Владимир Владимирович Путин выламывает целую стену в Латинскую Америку через Африку.


Логика здесь железная. Россия помогает навести порядок в странах Сахеля, получает доступ к торговому маршруту, участвует в обустройстве и фактически наряду со странами Сахеля получает свой собственный торговый путь. А попутно, с решением этой задачи, выполняются и другие - новые рынки сбыта, экспорт продукции ВПК, военная экспансия, развитие судоходства, рост промышленного производства, развитие инфраструктуры и так далее. Так что впереди у Африканского корпуса очень сложная, но поистине государственная миссия - пробить России путь на другие континенты. И вот что важно, выполнять эту работу будут люди, которые последние годы отстаивали интересы России в Африке, а именно музыканты. В телеграм канале Африканского корпуса чёрным по белому написано:


И это верное решение и справедливый подход. Русское воинство всегда несёт свет, добро и справедливость, отстаивая интересы Родины и защищая других. Так предки завещали и это не забыто.



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Метки: vagner   Африка   Россия   геополитика   
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39  комментариев
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18k
MarkovAlexandr 3 часа назад
Вот эта жёлтая стрелка из России через Ближний Восток, потом через Африку, через Атлантику и в Южную Америку - а на хрена? Общеизвестный факт - морские перевозки дешевле сухопутных. Зачем тратить деньги на строительство порта в Африке, если можно сразу из порта в России в Южную Америку морем везти и ни от кого не зависеть?
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5k
Fishki_surfer 17 минут назад
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27k
ПаганецЪ 42 минуты назад
И вот стоило "Вагнер" подводить под ноль? Они вполне справились бы с этой задачей.
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21k
иванов дмитрий 2 часа назад
После окончательного комплектования, корпус начнёт выполнение широкомасштабных операций в Нигере, Мали, Буркина-Фасо, Ливии и ЦАР. Ввиду наличия военных соглашений между Россией - Ливией и Россией - Алжиром,.....
Теперь уже окончательно стало ясно, что Россия будет плотно заниматься странами Сахеля. Если совсем тезисно, то Сахель, помимо того, что это кладезь ресурсов, это ещё и транспортный коридор, соединяющий Атлантику с Красным морем
.
Автор , посмотри на карту. Где находятся перечисленные вами страны и где находится Красное море.
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121
Топор плывёт 2 часа назад
Всегда приятно организовать победоносную войнушку, пока сам туда не едешь. Недавно вот общался с одним ура-патриотом на Фишках. Так он искренне сказал, мол, а зачем ему идти воевать, ведь он на Фишках важнее? Здесь его пост. Говорил, что он будет бить врага здесь словом. Любая война - это чьи то жизни. Возможно и наши с вами. И не надо думать, что в Африке нам будут дико рады. Каждый, кто читает мои слова, пусть спросит себя, если он сам лично готов куда-то ехать, что -бы, воможно, стать инвалидом или расстаться с жизнью?
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121
Топор плывёт 2 часа назад
Да. и что самое обидно - фразу "Мы вас туда не посылали", можно услышать уже сейчас.
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121
Топор плывёт Андрей Час назад
Проблема в том, что определять мою готовность буду не я, а местный военком.
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389
Z Z Топор плывёт 8 минут назад
У вас, в хохляндии, все через жопу.
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44k
Карандаш 3 часа назад
Смотрю комменты и охреневаю. Опять сраных спецов налетело. И рассуждают о экономической целесообразности и про экологию верещат. Ну некоторые клиенты давно не удивляют своими рассуждениями, это особая клиника. Но начинают лезть со своими идеями и новички(по карме). У меня к этим "спецам" только один вопрос йухли же вы не правительстве?
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20k
Bill 3 часа назад
Дураку понятно что везти товары через Сахару (на Камазах или верблюдах) дешевле морских танкеров. А еще быстрее и экологичнее.
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18
yelena shishkina Bill 2 часа назад
Это не про транзит, а про рынки сбыта. Французы неплохо зарабатывали на поставках в Африку своей продукции.
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121
Топор плывёт 3 часа назад
Есть вопросы.
1.Я знаю, что есть Вооружённые силы Российской Федерации. Русская Армия - это что? Остатки вагнеровцев?
2.Что значит "Отборные"? На Украине остались только второсортные. Или , как было намечено, берём Украину за 3 дня и только потом едем покарять Африку?
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18
yelena shishkina Топор плывёт 2 часа назад
А какая разница жоут или не ждут. Рынки сбыта сами себя не сделают. Продукции на экспорт в РФ много, а рынки США и ЕС закрывают. Да и Африке есть что предложить для рынка РФ.
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121
Топор плывёт yelena shishkina 2 часа назад
Разница небольшая. Человеческие жизни.
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389
Z Z Ухалус Посовиномус 6 минут назад
Хохлы тупые, все равно не поймут)) 9
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16k
Kostick 3 часа назад
за чей счет банкет?
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13
irzi Андрей Час назад
Наверное за счет США?
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191
ruslan d 3 часа назад
Интересные времена настали ...
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96
Александр 3 часа назад
"отборные" воины очень бы пригодились под Авдеевкой в мясных штурмах...
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18
yelena shishkina Александр 2 часа назад
Этих отобрали для Африки, а род Афдеевкой свои отборные имеются. Туда есчё скока-то джамшутов поставить намерены. Вон по овощебазам их отлавливают. Будет у укров достойный противник. А потом и генофонд поправят. Олесям нравица не москаль.
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4k
Горожанин 3 часа назад
Сахель США..
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68k
doker 3 часа назад
"Отборные" воины покидают СВО и ищут, где больше платят?
Это не русские воины. Это предатели.
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66k
Andrew Автор поста 3 часа назад
такой выход на латинскую америку перспективен.
тем же что уже сейчас затрагивает по сути весь азиатский восток с входом на африку - для очень и очень многих (не чета вам с вами) в экономическом плане что-то между голкондой и terra incognita. кстати, китайцы давно давно и успешно работают (пока по мелочи). почему бы и не нам?
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1k
Dwarf61 3 часа назад
Взамен получили гемморы в Армении/Азербайджане, Казахстане и прочих "станах", в Прибалтике (ну это всегда) и в Скандинавии.
Я не говорю, что "захват" Африки это плохо, но не научились пока что "на несколько фронтов" одновременно работать! Есть куда расти!
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18
yelena shishkina Dwarf61 2 часа назад
Вы таки хде последние 30 летов обиталися? Вся это перечисленная вами геморная территория не вчера образовалась. И АФрика там нискакого боку, а результат того движа вокруг границ РФ.
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Andrew

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