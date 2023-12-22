Десятки тысяч отборных воинов Русской Армии едут в Сахель

Африканский корпус России в Африке (триколор - наше присутствие, а жёлтые стрелки - пути захода на континент)

Куда и зачем идём?

Теперь уже окончательно стало ясно, что Россия будет плотно заниматься странами Сахеля. Если совсем тезисно, то Сахель, помимо того, что это кладезь ресурсов, это ещё и транспортный коридор, соединяющий Атлантику с Красным морем. Именно здесь самая высокая концентрация застарелых конфликтов. А ещё сотни террористических формирований и в огромных масштабах контрабанда. Торговые пути и контрабанда всегда привлекает любителей поживиться. Кстати о любителях поживиться, британцы и французы очень профессионально управляли напряженностью в этих местах, чтобы под шумок вывозить ресурсы в свои страны. Пока сотни группировок, кланов и народов разбираются между собой, они вывозят ископаемые и зарабатывают на контрабанде. Разделяй и властвуй. После того, как наши музыканты зашли в Африку, в ряде стран Сахеля сменились лидеры, они начали выгонять британцев и французов из своих стран, обрезая им контракт.