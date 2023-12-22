Десятки тысяч отборных воинов Русской Армии едут в Сахель

Скрипка сыграет так, что мало никому не покажется
Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Россия ударными темпами готовит "Африканский корпус", который кратно усилит влияние нашей страны в Африке. Значительная часть корпуса уже готова и выполняет задачи. Остальных будут добирать в течение полугода. После окончательного комплектования, корпус начнёт выполнение широкомасштабных операций в Нигере, Мали, Буркина-Фасо, Ливии и ЦАР. Ввиду наличия военных соглашений между Россией - Ливией и Россией - Алжиром, наша страна получает выход к морю на африканском континенте.
Африканский корпус России в Африке (триколор - наше присутствие, а жёлтые стрелки - пути захода на континент)
Куда и зачем идём?
Теперь уже окончательно стало ясно, что Россия будет плотно заниматься странами Сахеля. Если совсем тезисно, то Сахель, помимо того, что это кладезь ресурсов, это ещё и транспортный коридор, соединяющий Атлантику с Красным морем. Именно здесь самая высокая концентрация застарелых конфликтов. А ещё сотни террористических формирований и в огромных масштабах контрабанда. Торговые пути и контрабанда всегда привлекает любителей поживиться. Кстати о любителях поживиться, британцы и французы очень профессионально управляли напряженностью в этих местах, чтобы под шумок вывозить ресурсы в свои страны. Пока сотни группировок, кланов и народов разбираются между собой, они вывозят ископаемые и зарабатывают на контрабанде. Разделяй и властвуй. После того, как наши музыканты зашли в Африку, в ряде стран Сахеля сменились лидеры, они начали выгонять британцев и французов из своих стран, обрезая им контракт.
В ответ Париж и Лондон активизировали многочисленные прокси группировки против новых правительств. Своими силами новые правительства справиться не могут. Поэтому, чтобы решить вопрос полностью, Нигер, Мали и Буркина - Фасо во-первых, объединились в один военный союз, во-вторых, начали обсуждение о создании единой конфедерации, а затем и федерации. Ну а в-третьих, они попросили о помощи Россию.
Именно поэтому наши и собирают целый корпус. Причём собирают на базе музыкантов.
Зачем это России?
Если совсем упростить, то для решения одной ключевой задачи. Выгнав все группировки, мы сможем расчистить сухопутный коридор от Ближнего Востока до Атлантики. Но если посмотреть внимательно, то в действительности, Россия готовит продолжение своего торгового коридора "Север-Юг", от берегов Балтики до Ирана, затем через арабские страны в Африку, а далее в Латинскую Америку. Только осознайте масштаб. И это куда круче, чем стандартный маршрут через Европу и Гибралтар, потому что на пути следования свыше 3 миллиардов населения (через европейский маршрут всего 500 миллионов). Так что если Пётр Алексеевич прорубил окно в Европу, то Владимир Владимирович Путин выламывает целую стену в Латинскую Америку через Африку.
Логика здесь железная. Россия помогает навести порядок в странах Сахеля, получает доступ к торговому маршруту, участвует в обустройстве и фактически наряду со странами Сахеля получает свой собственный торговый путь. А попутно, с решением этой задачи, выполняются и другие - новые рынки сбыта, экспорт продукции ВПК, военная экспансия, развитие судоходства, рост промышленного производства, развитие инфраструктуры и так далее. Так что впереди у Африканского корпуса очень сложная, но поистине государственная миссия - пробить России путь на другие континенты. И вот что важно, выполнять эту работу будут люди, которые последние годы отстаивали интересы России в Африке, а именно музыканты. В телеграм канале Африканского корпуса чёрным по белому написано:
И это верное решение и справедливый подход. Русское воинство всегда несёт свет, добро и справедливость, отстаивая интересы Родины и защищая других. Так предки завещали и это не забыто.
Источник:
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Теперь уже окончательно стало ясно, что Россия будет плотно заниматься странами Сахеля. Если совсем тезисно, то Сахель, помимо того, что это кладезь ресурсов, это ещё и транспортный коридор, соединяющий Атлантику с Красным морем
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Автор , посмотри на карту. Где находятся перечисленные вами страны и где находится Красное море.
1.Я знаю, что есть Вооружённые силы Российской Федерации. Русская Армия - это что? Остатки вагнеровцев?
2.Что значит "Отборные"? На Украине остались только второсортные. Или , как было намечено, берём Украину за 3 дня и только потом едем покарять Африку?
https://www.foxnews.com/us/gen-milley-says-kyiv-could-fall-within-72-hours-if-russia-decides-to-invade-ukraine-sourceshttps://www.foxnews.com/us/gen-milley-says-kyiv-could-fall-within-72-hours-if-russia-decides-to-invade-ukraine-sources
Так что все претензии и сраказмирования адресуй в комитет начальников штабов армии США генералу Милли лично.
Это не русские воины. Это предатели.
тем же что уже сейчас затрагивает по сути весь азиатский восток с входом на африку - для очень и очень многих (не чета вам с вами) в экономическом плане что-то между голкондой и terra incognita. кстати, китайцы давно давно и успешно работают (пока по мелочи). почему бы и не нам?
Я не говорю, что "захват" Африки это плохо, но не научились пока что "на несколько фронтов" одновременно работать! Есть куда расти!