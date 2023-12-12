28 крайне неприятных ситуаций

И как тут не впасть в отчаяние?
3. "На прошлой неделе сорвал спину, пролежал три дня. Пользовался перкуссионным массажёром, в итоге выбил камень из почки, он вышел, но вызвал инфекцию мочевыводящих путей"
9. "Я сказал своей невесте, что хочу купить GameCube. Сегодня она "удивила" меня этим подарком"
11. "Открыла кладовку, чтобы достать новогодние украшения, и обнаружила, что она покрыта плесенью"
18. "Мы не можем вернуть Вашу карту. К сожалению, произошла неисправность аппарата. Пожалуйста, свяжитесь с Вашим банком, чтобы запросить замену карты"
- слишком громко
- что слишком громко? мой телефон или я, кричащая об ужасах этого мира?
- эти крики
- какой был смысл писать мне? я перестала к тому моменту, как ты отправила это сообщение
"Нашёл эту записку на своей двери, но у нас даже нет собаки".
22. "Сосед распылил на мой участок стойкий гербицид, в результате чего погибли деревья и кустарники"
"Хэллоуин закончился. Убирайте весь декор, в том числе трёх манекенов-ведьм из глупого фильма "Фокус-покус". Последние два месяца ваши декорации бесили всех соседей. "Веселье" закончилось. Хэллоуин прошёл. Настало время убрать все эти ужасы"
"Хэллоуин прошёл. Пришло время убирать ужасные декорации, в том числе 3-метрового демона в правой стороне вашего участка. Этот мусор пугает соседей. А с подсветкой он еще страшнее. Убирайте свои декорации. Нравится вам это или нет, но Хэллоуин закончился!"
27. "Сосед всю ночь сидит в своём Hummer с включённым дальним светом, направленным прямо на мой дом"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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На 16 показано что к старикам никто не приехал на день благодарения?