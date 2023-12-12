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28 крайне неприятных ситуаций

28 крайне неприятных ситуаций

Автор:
12 декабря 2023 12:31
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: мир   неудача   ошибка   подборка   ситуация   случай   
1679
29

И как тут не впасть в отчаяние?

×
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- слишком громко

- что слишком громко? мой телефон или я, кричащая об ужасах этого мира?

- эти крики

- какой был смысл писать мне? я перестала к тому моменту, как ты отправила это сообщение



"Нашёл эту записку на своей двери, но у нас даже нет собаки".


"Хэллоуин закончился. Убирайте весь декор, в том числе трёх манекенов-ведьм из глупого фильма "Фокус-покус". Последние два месяца ваши декорации бесили всех соседей. "Веселье" закончилось. Хэллоуин прошёл. Настало время убрать все эти ужасы"

"Хэллоуин прошёл. Пришло время убирать ужасные декорации, в том числе 3-метрового демона в правой стороне вашего участка. Этот мусор пугает соседей. А с подсветкой он еще страшнее. Убирайте свои декорации. Нравится вам это или нет, но Хэллоуин закончился!"


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: мир   неудача   ошибка   подборка   ситуация   случай   
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5  комментариев
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276
Сергей Час назад
Почему на 8 нельзя купаться нагишом?
На 16 показано что к старикам никто не приехал на день благодарения?
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Лимонадный Джо 2 минуты назад
Я понимаю, что у америкосов занавески не в ходу. Но при таких "соседях" они нужны и необходимы. А ещё лучше - жалюзи. тогда сосед наберёт, пусть, говна в рот и плюётся в вашу сторону.
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1k
Бэмсяра Час назад
Комментарий к фото
либо чье то место занял, либо сверху, по стечению обстоятельств, прилетел камень
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Fuchsia

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