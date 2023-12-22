А ведь раньше это всё называлось комиссионками

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Странные вещи, обнаруженные в секонд-хендах, хитрые операции и оригинальные названия... Прочувствует максимально лишь тот, кто привык одеваться в секонд-хенде.
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