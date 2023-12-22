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А ведь раньше это всё называлось комиссионками

А ведь раньше это всё называлось комиссионками

Автор:
22 декабря 2023 18:31
Сообщество : Юмор
Метки: Вещи   Прикол   Юмор   интересное   комиссионный магазин   подборка   секонд-хенд   
1523
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Странные вещи, обнаруженные в секонд-хендах, хитрые операции и оригинальные названия... Прочувствует максимально лишь тот, кто привык одеваться в секонд-хенде.
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Метки: Вещи   Прикол   Юмор   интересное   комиссионный магазин   подборка   секонд-хенд   
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5  комментариев
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8k
Артём 50 минут назад
Таки секонд-хенд и комиссионка разные вещи. Если уж на то пошло, второе ближе к ломбарду было.
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27k
Андрей 23 минуты назад
Комментарий к фото
Действительно мужской одежды там мало
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189
ruslan d 36 минут назад
Хороший секонд на ве золота
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4k
Горожанин Час назад
Всё-таки куда лучше? В парикмахерскую - где есть хер или барбишоп - где Барби.
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11k
kaboza Час назад
Посмотри автор значение комиссионный магазин, ахтунг, зуммер детектед...
Комиссио нный магази н магазин, который принимает бывшие в употреблении или новые товары: технику, одежду, ценности, антиквариат и прочие от владельцев с целью их продажи и получения определённого процента от денег, полученных за проданный товар комиссии
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