"Помогу оформить детские пособия". Почему имя Мухаммад бьёт рекорды в ХМАО

На ролик обратил внимание Сергей Колясников, автор ТГ-канала "Zergulio".

Теперь всем понятно, почему в 2022 и 2023 году в ЗАГСах ХМАО имя Мухаммад среди новорожденных потеснило традиционных Александров и Михаилов...?

Статистику по ХМАО на официальном сайте предоставил онлайн-реестр ЗАГС.

Самое популярное имя среди новорожденных мальчиков — Мухаммад. Им в ХМАО назвали 348 детей за 2023 год

-, дублирует информацию URA.ru

"Интерес вызывает и то обстоятельство, что пособие в ХМАО составляет 20 тысяч рублей в месяц, что вызвало резкие положительные изменения в демографии", пишет канал.