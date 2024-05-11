"Помогу оформить детские пособия". Почему имя Мухаммад бьёт рекорды в ХМАО

В запрещенной соцсети пользователи выловили видео на котором уроженка явно не Ханты-Мансийского автономного округа, обещает желающим помочь оформить регистрацию в Сургуте и детские пособия, которые, к слову, в ХМАО составляют довольно внушительную сумму, 20 с лишним тысяч рублей в месяц. Что ж, это многое объясняет...
Милая девушка в хиджабе из запрещенной социальной сети на ролике ниже обещает обещает всем, обратившимся к ней "девчонкам" разъяснить, как оформить временную регистрацию в Сургуте (ХМАО), чтобы получить возможность оформить на детей пособие, без малого 20 тысяч рублей в месяц:
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На ролик обратил внимание Сергей Колясников, автор ТГ-канала "Zergulio".
Теперь всем понятно, почему в 2022 и 2023 году в ЗАГСах ХМАО имя Мухаммад среди новорожденных потеснило традиционных Александров и Михаилов...?
Статистику по ХМАО на официальном сайте предоставил онлайн-реестр ЗАГС.
Самое популярное имя среди новорожденных мальчиков — Мухаммад. Им в ХМАО назвали 348 детей за 2023 год
-, дублирует информацию URA.ru
"Интерес вызывает и то обстоятельство, что пособие в ХМАО составляет 20 тысяч рублей в месяц, что вызвало резкие положительные изменения в демографии", пишет канал.
РанееТатьяна Голикова отчиталась за исполнение нацпроекта «Демография»:
По итогам 2023 года кассовое исполнение нацпроекта "Демография" составило 99,9%, а за первый квартал этого года - 25,4%. По итогам 2023 года были выполнены все показатели нацпроекта. Одним из наиболее востребованных инструментов нацпроекта "Демография" является материнский капитал. В прошлом году его получили 924 тыс. семей, в первом квартале этого года уже 181,9 тыс. семей. Вице-премьер Татьяна Голикова напомнила, что его реализация завершается в текущем году.
Таким образом, 924.000 семей получили маткапитал в 2023 году. И уже почти 200.000 в первом квартале 2024 года. Победа! Ура!
Но есть очень серьезный вопрос - какой процент получивших маткапитал умеет говорить по-русски?, - задает вопрос Zergulio.
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