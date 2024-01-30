Спасателям пришлось отлавливать неадекватную девушку на льду Финского залива

Сотрудники МЧС устроили комичную погоню за девушкой по тонкому льду Финского залива неподалёку от "Севкабель Порта" в Санкт-Петербурге. Для поимки неадекватной нарушительницы привлекли даже катер на воздушной подушке, которым, впрочем, загнать бегунью не удалось.

Отмечается, что странное поведение девушки заметили прохожие, они же вызвали ППС, а те делегировали решение проблемы спасателям. Несмотря на то, что нарушительница едва стояла на ногах и несколько раз падала, сотрудникам МЧС пришлось попотеть, чтобы её изловить.