Спасателям пришлось отлавливать неадекватную девушку на льду Финского залива

К любителям зимней рыбалки добавилась ещё одна напасть.
Сотрудники МЧС устроили комичную погоню за девушкой по тонкому льду Финского залива неподалёку от "Севкабель Порта" в Санкт-Петербурге. Для поимки неадекватной нарушительницы привлекли даже катер на воздушной подушке, которым, впрочем, загнать бегунью не удалось.
Отмечается, что странное поведение девушки заметили прохожие, они же вызвали ППС, а те делегировали решение проблемы спасателям. Несмотря на то, что нарушительница едва стояла на ногах и несколько раз падала, сотрудникам МЧС пришлось попотеть, чтобы её изловить.
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"Там была женщина в неадекватном состоянии, которую, во избежание проблем, передали сотрудникам полиции", — сообщили в МЧС.
Отмечается, что бегунье 29 лет и она находилась под наркотиками. Поэтому полицейским, наблюдавшим с берега за её поимкой, и тут не пришлось ничего делать — они передали злоумышленницу наркологам.
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