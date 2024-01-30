FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7513 постов • 3083 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Спасателям пришлось отлавливать неадекватную девушку на льду Финского залива

Спасателям пришлось отлавливать неадекватную девушку на льду Финского залива

Автор:
30 января 2024 16:42
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Девушка   МЧС   Наркотики   Погоня   Санкт-Петербург   лёд   финский залив   
1451
1
1

К любителям зимней рыбалки добавилась ещё одна напасть.

Сотрудники МЧС устроили комичную погоню за девушкой по тонкому льду Финского залива неподалёку от "Севкабель Порта" в Санкт-Петербурге. Для поимки неадекватной нарушительницы привлекли даже катер на воздушной подушке, которым, впрочем, загнать бегунью не удалось.


Отмечается, что странное поведение девушки заметили прохожие, они же вызвали ППС, а те делегировали решение проблемы спасателям. Несмотря на то, что нарушительница едва стояла на ногах и несколько раз падала, сотрудникам МЧС пришлось попотеть, чтобы её изловить.

"Там была женщина в неадекватном состоянии, которую, во избежание проблем, передали сотрудникам полиции", — сообщили в МЧС.


Отмечается, что бегунье 29 лет и она находилась под наркотиками. Поэтому полицейским, наблюдавшим с берега за её поимкой, и тут не пришлось ничего делать — они передали злоумышленницу наркологам.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Девушка   МЧС   Наркотики   Погоня   Санкт-Петербург   лёд   финский залив   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Максим Макашев Час назад
и зачем ловили? По весне, вместе с ледоходом вынесло бы этот наркотический "мусор" в Финский залив
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
4k
Pill 16 минут назад
Вжебать конский штраф и за её же счёт в дурку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Юр21 41 минуту назад
Ну вот, помешали природе избавится от мусора...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

197168



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Я ведь сам отец": грузчик из Азербайджана спас детей от потока кипятка в Новосибирске и стал народным героем
"Я ведь сам отец": грузчик из Азербайджана спас детей от потока кипятка в Новосибирске...
Интересные снимки известных людей
Интересные снимки известных людей
Набирающие популярность в сообществах
Как советские люди с простудой боролись
Как советские люди с простудой боролись
Монстр, пугающий не меньше Кракена. Великая и ужасная Хафгуфа
Монстр, пугающий не меньше Кракена. Великая и ужасная Хафгуфа
Свобода от комиссий за переводы и платежи
Свобода от комиссий за переводы и платежи
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Опять мама не дала разбогатеть

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Юмор#ДТП#авто аварии#Россия#новости#факты#кот#КИтай
#животные#автомир#интересно#люди#позитив#интересное#кино#улыбнуло#полиция#СССР
#в мире#машина#Прикол#аварии#история#Автовсячина#милота#собака#забавно#Разное
Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас В партии бананов в Санкт-Петербурге нашли 50 килограммов наркотиков В партии бананов в Санкт-Петербурге нашли 50 килограммов наркотиков В Питере таможенники задержали партию бананов со спрятанными в них 100 кг кокаина В Питере таможенники задержали партию бананов со спрятанными в них 100 кг кокаина Тюбинг и смекалка помогли спасти жизнь собаке Тюбинг и смекалка помогли спасти жизнь собаке Студент получил 15 тысяч рублей штрафа за гонки с полицейскими: с наездом на двух силовиков, стрельбой и жёстким задержанием Студент получил 15 тысяч рублей штрафа за гонки с полицейскими: с наездом на двух силовиков,... "Вон там этот чел с голой жо": житель Петербурга устроил обнажённый перфоманс на водосточной трубе "Вон там этот чел с голой жо": житель Петербурга устроил обнажённый перфоманс на водосточной трубе

На что жалуетесь?

Вернуться