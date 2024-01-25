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Затонувший корабль времён Второй мировой войны может вызвать цунами в Темзе

Затонувший корабль времён Второй мировой войны может вызвать цунами в Темзе

Автор:
25 января 2024 11:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Richard Montgomery   Великобритания   взрыв   корабль   судно   угроза   
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В Великобритании заговорили о затонувшем в годы Второй мировой войны корабле Richard Montgomery. За 78 лет, проведённых под водой, грузовое судно проржавело. Есть опасения, что три мачты корабля, которые видны над поверхностью воды, могут разрушиться и упасть на 1400 тонн взрывчатки.

В случае взрыва цунами разрушит всё на своем пути.

В отчёте Совета Медуэя говорится, что взрыв "выбросит столб воды, грязи, металла и боеприпасов шириной 300 метров и высотой 3 километра, что создаст угрозу для дикой природы и жизни многих людей".

Тем временем исследователи из Канадского института оборонных исследований и разработок сообщили изданию New Scientist, что Montgomery может стать "одним из крупнейших в мире неядерных взрывов, который вызовет массовые разрушения и смерть".

Член лейбористского совета Саутенда Лидия Хайд заявила, что ситуация ухудшилась настолько, что необходимо срочно действовать.

Она сказала: "Летом была проведена оценка состояния мачт, а в ноябре - более детальная. Коррозия может привести к катастрофическому разрушению мачт, нарушению их целостности, падению на затонувшее судно, что приведёт к взрыву"

Как затонуло судно SS Montgomery?

Корабль был назван в честь знаменитого американского генерала Ричарда Монтгомери. Президент Франклин Д. Рузвельт утверждал, что судно, построенное для перевозки жизненно важных грузов союзникам во время Второй мировой войны, поможет вернуть "свободу" в Европу.

Летом 1944 года Montgomery отплыл из Америки в Великобританию с 7000 тонн взрывчатки. Но когда он прибыл в устье Темзы, шторм силой 8 баллов привёл к тому, что корабль занесло на отмель. Корпус раскололся на две части, и он затонул.

Угроза катастрофы

После крушения специалистам удалось извлечь более 5000 тонн боеприпасов. Но судно всё ещё хранит бомбы с тротилом, около 800 кассетных бомб и большое количество дымовых шашек.

Хотя в отчёте о затонувшем объекте за март 2000 года говорилось, что "тротил не вступает в реакцию с водой и чрезвычайно стабилен, особенно если хранится при постоянной низкой температуре", реальную опасность представляет начинка дымовых шашек - белый фосфор, который стабилен под водой, но способен самопроизвольно воспламеняться при контакте с воздухом.

Будут демонтировать мачты?

Впервые планы по демонтажу мачт были озвучены в 2020 году. Тогда в Министерстве транспорта заявили, что мачты могут "создавать чрезмерную нагрузку на остальные части судна". Но работы откладывали.

По словам Хайд, мачты разберут в марте этого года.


Представитель Министерства транспорта заявил: "Нашим приоритетом всегда будет

обеспечение безопасности населения и снижение любого риска, связанного с судном Richard Montgomery. Мы поручили экспертам провести оценку затонувшего судна. Основываясь на их результатах, мы сейчас пересматриваем и корректируем наши планы по скорейшему и безопасному демонтажу мачт".


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Richard Montgomery   Великобритания   взрыв   корабль   судно   угроза   
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10  комментариев
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8k
Пуриц Жорж 2 часа назад
Ребята для вас есть дело. Осмотреть мачты и шпили
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4k
просто Дмитрий 24 минуты назад
Ведь это опасно !!! Самым правильным было бы пригласить украинских специалистов-подводников (NorsStreamII) или , в худшем случае.. Равшана и Джамшута
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6k
livaneth 41 минуту назад
Стальные мачты не могут 80 лет торчать из солëной воды. Коррозия сожрет. Будет примерно так
https://masterok.livejournal.com/80667.htmlhttps://masterok.livejournal.com/80667.html
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21k
Александр Час назад
Бред какой-то, не взорвётся взрывчатка в воде если упадёт железяка на неё.
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46k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Да пусть хоть целиком смоет этот вонючий остров, мир только чище станет.
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