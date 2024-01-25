Затонувший корабль времён Второй мировой войны может вызвать цунами в Темзе

В Великобритании заговорили о затонувшем в годы Второй мировой войны корабле Richard Montgomery. За 78 лет, проведённых под водой, грузовое судно проржавело. Есть опасения, что три мачты корабля, которые видны над поверхностью воды, могут разрушиться и упасть на 1400 тонн взрывчатки.
В случае взрыва цунами разрушит всё на своем пути.
В отчёте Совета Медуэя говорится, что взрыв "выбросит столб воды, грязи, металла и боеприпасов шириной 300 метров и высотой 3 километра, что создаст угрозу для дикой природы и жизни многих людей".
Тем временем исследователи из Канадского института оборонных исследований и разработок сообщили изданию New Scientist, что Montgomery может стать "одним из крупнейших в мире неядерных взрывов, который вызовет массовые разрушения и смерть".
Член лейбористского совета Саутенда Лидия Хайд заявила, что ситуация ухудшилась настолько, что необходимо срочно действовать.
Она сказала: "Летом была проведена оценка состояния мачт, а в ноябре - более детальная. Коррозия может привести к катастрофическому разрушению мачт, нарушению их целостности, падению на затонувшее судно, что приведёт к взрыву"
Как затонуло судно SS Montgomery?
Корабль был назван в честь знаменитого американского генерала Ричарда Монтгомери. Президент Франклин Д. Рузвельт утверждал, что судно, построенное для перевозки жизненно важных грузов союзникам во время Второй мировой войны, поможет вернуть "свободу" в Европу.
Летом 1944 года Montgomery отплыл из Америки в Великобританию с 7000 тонн взрывчатки. Но когда он прибыл в устье Темзы, шторм силой 8 баллов привёл к тому, что корабль занесло на отмель. Корпус раскололся на две части, и он затонул.
Угроза катастрофы
После крушения специалистам удалось извлечь более 5000 тонн боеприпасов. Но судно всё ещё хранит бомбы с тротилом, около 800 кассетных бомб и большое количество дымовых шашек.
Хотя в отчёте о затонувшем объекте за март 2000 года говорилось, что "тротил не вступает в реакцию с водой и чрезвычайно стабилен, особенно если хранится при постоянной низкой температуре", реальную опасность представляет начинка дымовых шашек - белый фосфор, который стабилен под водой, но способен самопроизвольно воспламеняться при контакте с воздухом.
Будут демонтировать мачты?
Впервые планы по демонтажу мачт были озвучены в 2020 году. Тогда в Министерстве транспорта заявили, что мачты могут "создавать чрезмерную нагрузку на остальные части судна". Но работы откладывали.
По словам Хайд, мачты разберут в марте этого года.
Представитель Министерства транспорта заявил: "Нашим приоритетом всегда будет
обеспечение безопасности населения и снижение любого риска, связанного с судном Richard Montgomery. Мы поручили экспертам провести оценку затонувшего судна. Основываясь на их результатах, мы сейчас пересматриваем и корректируем наши планы по скорейшему и безопасному демонтажу мачт".
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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