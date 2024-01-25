Затонувший корабль времён Второй мировой войны может вызвать цунами в Темзе

Тем временем исследователи из Канадского института оборонных исследований и разработок сообщили изданию New Scientist, что Montgomery может стать "одним из крупнейших в мире неядерных взрывов, который вызовет массовые разрушения и смерть".

Член лейбористского совета Саутенда Лидия Хайд заявила, что ситуация ухудшилась настолько, что необходимо срочно действовать.

Она сказала: "Летом была проведена оценка состояния мачт, а в ноябре - более детальная. Коррозия может привести к катастрофическому разрушению мачт, нарушению их целостности, падению на затонувшее судно, что приведёт к взрыву"