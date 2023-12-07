Чтобы дрался по выходным и вставил зубы: необычные требования девушек к мужчинам

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Да, вы всё правильно поняли - девушки, находящиеся в активном поиске, в очередной раз всех удивили. Только посмотрите на их запросы!
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Остановите Землю, с сойду.
Куда катится мир?
Все наоборот как раз. Много девочек в 40 только жить начинают, наслаждаются жизнью.
Сразу видно, тётка она опытная и сразу себе деда ищет с квартирой, дачей и машиной, "дарящего подарки ничего не прося". Единственное где она промахнулась, это возрастом деда - (32-37 лет). Но если учесть, что она весьма молода, но имеет уже двух детей, то, возможно, в её представлении это действительно старый возраст (примерно возраста её родителей).