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Чтобы дрался по выходным и вставил зубы: необычные требования девушек к мужчинам

Чтобы дрался по выходным и вставил зубы: необычные требования девушек к мужчинам

Автор:
07 декабря 2023 18:32
Сообщество : Юмор
Метки: девушки   женщины   запросы   знакомства   смех   требования   
3030
15

Да, вы всё правильно поняли - девушки, находящиеся в активном поиске, в очередной раз всех удивили. Только посмотрите на их запросы!

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Метки: девушки   женщины   запросы   знакомства   смех   требования   
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19  комментариев
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86k
Доктор Джонс 2 часа назад
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Hairy 22 минуты назад
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alex9845 40 минут назад
Особенно за ту с детьми миллионеры будут наверное насмерть биться. Это же очень редкая возможность любить чужих детей ничего не прося в замен.
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1k
Татьяна Баженова 49 минут назад
Комментарий к фото
Молодец, тратишь - значит, зарабатываешь! Учись, ищи своё место, может, и больше будешь зарабатывать, станешь ещё привлекательнее.
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1k
Татьяна Баженова 52 минуты назад
Комментарий к фото
Мань, да какие твои годы, иди на дискотеку, катайся по курортам! Там сразу выбираешь выше 170, нехудого, русского. Общайся вживую, зачем тебе сортировать сообщения?
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6k
TirAn 55 минут назад
Неужели всё Это не фэйк?
Остановите Землю, с сойду.
Куда катится мир?
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6k
TirAn 56 минут назад
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3k
Алексей Час назад
эх выпендрежницы 20ти летник )) спроси у своих у тех кому сейчас 35 и кто также выделывался
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18k
Мистер Фикс Час назад
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Александр 2 часа назад
3 - характеристики не стыкуются, она ищет богатого ребёнка с ростом за 180 и "атлетичного"
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28k
Егор 2 часа назад
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10k
Garpia121 2 часа назад
В цене, кошельки с членами в розовы сердечках ростом от 180. Я прямо вижу эту картинку
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374
iskra 2 часа назад
Ну, вполне понятно, что из 140 миллионов человек найдется несколько тысяч неадекватов,обоих полов..И как говорится - "лох не мамонт"..
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17k
Марина 2 часа назад
А мне номер 4 понравилась.
Сразу видно, тётка она опытная и сразу себе деда ищет с квартирой, дачей и машиной, "дарящего подарки ничего не прося". Единственное где она промахнулась, это возрастом деда - (32-37 лет). Но если учесть, что она весьма молода, но имеет уже двух детей, то, возможно, в её представлении это действительно старый возраст (примерно возраста её родителей).
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