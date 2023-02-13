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В сети появился список требований к будущей жене

В сети появился список требований к будущей жене

Автор:
13 февраля 2023 16:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   жена   женщина   обязанности   список   требования   
1518
5

И у женщин прямо «полыхнуло».

Девушка хотела встречаться с мужиком. А он заявил ей, что намерения у него серьёзные и на мелочи он размениваться не будет. Если уж будет встречаться, то только с будущей женой.

И описал, какая женщина ему нужна. Например, доступ к телефону и её соцсетям в режиме 24/7. С мужчинами не общаться, кроме него и его друзей. Родственники и подруги, которые ему не понравятся - сразу в бан. Девушка должна разговаривать только на те темы, которые ему интересны.

В общем, «должна и обязана».

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Девушка прочитала, вдохновилась. И решила встречаться с кем-нибудь другим. А напоследок выложила его послание у себя в Фейсбуке*.

*По иску Генеральной прокуратуры России 21 марта 2022 года суд признал американскую Meta* Platforms Inc, которой принадлежит Фейсбук*, экстремистской организацией и запретил её деятельность на территории РФ.

* Запрещены в РФ

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Метки: Девушка   жена   женщина   обязанности   список   требования   
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7  комментариев
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1k
ChePaev 41 минуту назад
чувак просто тролит баб, давая им посмотреть на свои же дибильные требования со стороны, а тупые курицы думают что это у мужика с головой не то))
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2k
crownanniversury 4 минуты назад
Как зеркальное отражение то бесит..
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32k
Fat Lynx 8 минут назад
Та это же троллинг был! Он просто поменял полярность бабским хотелкам... а она не поняла. Не судьба видать.
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−19
L 13 минут назад
Троллинг 80 лвл ))
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25k
Егор 20 минут назад
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306
ruslan d 50 минут назад
Купи собаку и не парься , таких девушек не бывает
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2k
Rulzen 50 минут назад
Мне кажется, что эта подойдёт идеально )))

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