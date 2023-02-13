В сети появился список требований к будущей жене

И у женщин прямо «полыхнуло».
Девушка хотела встречаться с мужиком. А он заявил ей, что намерения у него серьёзные и на мелочи он размениваться не будет. Если уж будет встречаться, то только с будущей женой.
И описал, какая женщина ему нужна. Например, доступ к телефону и её соцсетям в режиме 24/7. С мужчинами не общаться, кроме него и его друзей. Родственники и подруги, которые ему не понравятся - сразу в бан. Девушка должна разговаривать только на те темы, которые ему интересны.
В общем, «должна и обязана».
Девушка прочитала, вдохновилась. И решила встречаться с кем-нибудь другим. А напоследок выложила его послание у себя в Фейсбуке*.
*По иску Генеральной прокуратуры России 21 марта 2022 года суд признал американскую Meta* Platforms Inc, которой принадлежит Фейсбук*, экстремистской организацией и запретил её деятельность на территории РФ.
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