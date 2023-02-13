В сети появился список требований к будущей жене

Девушка хотела встречаться с мужиком. А он заявил ей, что намерения у него серьёзные и на мелочи он размениваться не будет. Если уж будет встречаться, то только с будущей женой.

И описал, какая женщина ему нужна. Например, доступ к телефону и её соцсетям в режиме 24/7. С мужчинами не общаться, кроме него и его друзей. Родственники и подруги, которые ему не понравятся - сразу в бан. Девушка должна разговаривать только на те темы, которые ему интересны.

В общем, «должна и обязана».