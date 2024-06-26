"Сауна с боссом - обязательна!": в польской компании для сотрудниц ввели новое правило

Креативный директор сообщил, что только так, методом полного "погружения", девушки смогут на собственном опыте проверить концепцию написания игр про сауну.
Креативный директор польской Spectrum Studios попал в сексуальный скандал из-за своих требований. Яцек Пьорковски в переписке с соискательницей заметил, что сотрудницы студии обязаны посещать сауну. Форма одежды - нагишом.
Александра Волна, нарративный дизайнер и сценарист, ответила на это предложение, что оно нарушает условия сделки, на что Пьорковски заметил, что его сотрудницы-креативщицы ходили в сауну вместе с ним, и потом смогли написать превосходные истории для сценария.
Пьорковски объяснил свои требования так: «Мы делаем игру о сеансах в сауне. Я не хочу тратить время на то, чтобы объяснять, в чем разница между русской баней и сухой сауной. Можно даже организовать походы в сауну только для женщин. Уровень влажности в бане или парной составляет около 90%. То есть полотенце становится очень мокрым уже через несколько секунд. Так что вы все еще можете находится там [необнаженным], но это может привести к грибковой инфекции».
Известно, что Spectrum Studios готовит игру Project Temple, которая рассказывает историю молодой девушки. Героиня терпит неудачи на любовном фронте и решает сменить обстановку. Она переезжает в Варшаву и пытается стать сауна-мастером. Поговаривают, что помимо Пьорковски ищет также графических дизайнеров и просит их присылать работы с обнаженными персонажами.
Креативный директор уточнил, что если соискатели не согласны с этим требованием, им необходимо искать работу в других студиях.
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