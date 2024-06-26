"Сауна с боссом - обязательна!": в польской компании для сотрудниц ввели новое правило

Пьорковски объяснил свои требования так: «Мы делаем игру о сеансах в сауне. Я не хочу тратить время на то, чтобы объяснять, в чем разница между русской баней и сухой сауной. Можно даже организовать походы в сауну только для женщин. Уровень влажности в бане или парной составляет около 90%. То есть полотенце становится очень мокрым уже через несколько секунд. Так что вы все еще можете находится там [необнаженным], но это может привести к грибковой инфекции».