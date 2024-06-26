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"Сауна с боссом - обязательна!": в польской компании для сотрудниц ввели новое правило

"Сауна с боссом - обязательна!": в польской компании для сотрудниц ввели новое правило

Автор:
26 июня 2024 13:54
Сообщество : Игромир
Метки: Spectrum Studios   Польша   геймдизайн   разработчик игр   сауна   требования   
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Креативный директор сообщил, что только так, методом полного "погружения", девушки смогут на собственном опыте проверить концепцию написания игр про сауну.

Креативный директор польской Spectrum Studios попал в сексуальный скандал из-за своих требований. Яцек Пьорковски в переписке с соискательницей заметил, что сотрудницы студии обязаны посещать сауну. Форма одежды - нагишом.


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Александра Волна, нарративный дизайнер и сценарист, ответила на это предложение, что оно нарушает условия сделки, на что Пьорковски заметил, что его сотрудницы-креативщицы ходили в сауну вместе с ним, и потом смогли написать превосходные истории для сценария.


Пьорковски объяснил свои требования так: «Мы делаем игру о сеансах в сауне. Я не хочу тратить время на то, чтобы объяснять, в чем разница между русской баней и сухой сауной. Можно даже организовать походы в сауну только для женщин. Уровень влажности в бане или парной составляет около 90%. То есть полотенце становится очень мокрым уже через несколько секунд. Так что вы все еще можете находится там [необнаженным], но это может привести к грибковой инфекции».


Известно, что Spectrum Studios готовит игру  Project Temple, которая рассказывает историю молодой девушки. Героиня терпит неудачи на любовном фронте и решает сменить обстановку. Она переезжает в Варшаву и пытается стать сауна-мастером. Поговаривают, что помимо Пьорковски ищет также графических дизайнеров и просит их присылать работы с обнаженными персонажами.


Креативный директор уточнил, что если соискатели не согласны с этим требованием, им необходимо искать работу в других студиях.

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Метки: Spectrum Studios   Польша   геймдизайн   разработчик игр   сауна   требования   
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23k
homerchik 45 минут назад
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23k
BiZ 12 минут назад
опечатка. проверить не концепцию, а контрацепцию.
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32
Андрей 12 минут назад
Босс может устанавливать правило первой брачной ночи для холостых подчинённых, неформально конечно же, это дело подчинённых с этими унижениями соглашаться или не устраиваться на такую работу.
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Schreibikus
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