Научно-популярная литература объясняет сложное устройство мира интересным и доступным языком. Благодаря этому даже никак не связанный с наукой читатель сможет понять теорию кварков, процесс сборки генома, принцип работы искусственного интеллекта. Жанр “научпоп” описывает работу ученых и научные открытия, которые изменили мир.
Представляем вам подборку лучшей научно-популярной литературы, которая поможет приобрести больше ценных знаний о нашей Вселенной. Ее можно прочитать онлайн, скачать на телефон или прослушать. Некоторые произведения доступны бесплатно.
Содержание
“Книга всеобщих заблуждений” (Стивен Фрай)
Стивен Фрай известен в первую очередь как популярный британский актер. Это не помешало ему написать книгу, в которой собраны самые распространенные человеческие заблуждения, принимаемые за непреложную истину. Настоящий цвет поверхности Марса, самое длинное животное в мире (не кит!), родина подлинного Санта-Клауса - вот лишь крупица интересных фактов, которые можно узнать из этой научно-популярной литературы.
Любители хорошего английского юмора оценят шутливое изложение серьезных данных. Каждый факт занимает примерно полстраницы, поэтому стать начитанным интеллигентом можно всего за один вечер.
“Краткая история почти всего на свете” (Билл Брайсон)
Книга рассказывает историю нашей Вселенной - от момента Большого взрыва до наших дней. Вместе с ее автором читатели отправятся наблюдать за рождением первых звезд, жизнью динозавров, развитием Человека разумного. Однако речь здесь пойдет не только о прошлом. Билл Брайсон задается тревожным вопросом будущего нашей цивилизации. Существует ли угроза, способная полностью стереть человечество с лица Земли?
Как признается сам Брайсон, главная цель его литературы - доказать, что наука может быть очень увлекательной. “Краткая история почти всего на свете” стала первой книгой в жанре научпоп, получившей премию Рене Декарта. В некоторых странах Евросоюза ее предлагают использовать вместо старых опостылевших учебников.
“От догадки до истины” (Аркадий Мигдал)
Аркадий Бейнусович Мигдал - советский физик, описывающий сложнейшие научные концепции красивым литературным языком. В книге “От догадки до истины” он рассказывает, как туманные догадки ученых в итоге становятся ошеломительными открытиями. Вы сможете узнать, чем настоящая наука принципиально отличается от псевдонауки и как совершенно разные научные области перекликаются между собой.
Мигдал не просто представляет читателям список неоспоримых научных утверждений, но задает правильные вопросы. Он умеет по-настоящему увлечь, даже если речь идет о “сферически симметрично распределенных по скоростям квантах реликтового излучения”. На его литературе выросло не одно поколение советских граждан.
“Мир после нас” (Майя Гёпель)
То, куда мы движемся, может быть даже более важно, чем то, откуда мы пришли. Какое будущее ждет людей? Как влияет на экологию научно-технический прогресс и культ потребления? В книге затрагиваются болезненные вопросы, от правильного ответа на которые зависит выживаемость человека и других уникальных существ.
Майя Гёпель - немецкий экономист, социолог и общественный деятель. В научно-исследовательской работе “Мир после нас: как не дать планете погибнуть” она не просто пугает читателей неизбежными катаклизмами, но и предлагает способы их предупреждения. Прочитав ее литературу, каждый из нас сможет почувствовать личную ответственность за то, что он оставит после себя на Земле.
“Геном” (Мэтт Ридли)
Открытие генома положило начало новой научной эпохи. Для “чайников” генетика может показаться не менее простой, чем квантовая механика. Разобраться в хитросплетениях ДНК поможет Мэтт Ридли - журналист, предприниматель и популяризатор науки.
Книга “Геном: Автобиография вида в 23 главах” предлагает взглянуть на геном как на сборник рецептов. В ней 23 главы - по числу пар хромосом у человека. В каждой из них содержатся тысячи генов-рецептов.
Из “Генома” мы сможем узнать, из чего на самом деле состоит 97% ДНК, на что влияет группа крови, предопределяют ли гены судьбу их носителя и многое другое. Кроме того, в книге рассказывается, каким непредсказуемым образом научные открытия могут влиять на политику и личную жизнь ученых.
“Мир в ореховой скорлупке” (Стивен Хокинг)
В этом популярном произведении разбираются одни из самых сложных научных концепций современности: темная материя, черные дыры, теория струн. Стивен Хокинг знакомит нас с научными подробностями, о которых известно далеко не каждому физику-теоретику.
Оригинальное название книги - “The Universe in a Nutshell” - было переведено на русский дословно (“Мир в ореховой скорлупе”). В английском “In a Nutshell” служит фразеологизмом, которое означает “в двух словах” или “коротко говоря”. Этим Хокинг хотел подчеркнуть краткость и ясность своего повествования. Книга имела оглушительный успех. Написанная в 2001 году, она неизменно входит в рейтинг лучшей научно-популярной литературы всех времен. Интерес подогревается и образом жизни писателя: еще в молодом возрасте тот оказался почти полностью парализован из-за болезни Лу Герига.
“Калибан и Ведьма” (Сильвия Федеричи)
Научно-популярная литература может охватывать не только целые дисциплины, но и отдельные явления. В книге “Калибан и ведьма” рассматривается, как переход от феодализма к капитализму отразился на положении женщин в европейском обществе. Великая охота на ведьм, проходившая в период 15-17 веков, изучается с необычной - экономической - точки зрения.
Источник:
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