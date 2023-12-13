Стивен Фрай известен в первую очередь как популярный британский актер. Это не помешало ему написать книгу, в которой собраны самые распространенные человеческие заблуждения, принимаемые за непреложную истину. Настоящий цвет поверхности Марса, самое длинное животное в мире (не кит!), родина подлинного Санта-Клауса - вот лишь крупица интересных фактов, которые можно узнать из этой научно-популярной литературы.

Любители хорошего английского юмора оценят шутливое изложение серьезных данных. Каждый факт занимает примерно полстраницы, поэтому стать начитанным интеллигентом можно всего за один вечер.

“Краткая история почти всего на свете” (Билл Брайсон)