«Во всём виноваты динозавры»: почему люди не живут до 200 лет

«Я называю это «гипотезой "узкого места" долголетия», и она дополнительно подтверждается отсутствием у млекопитающих регенеративных признаков, — продолжает учёный. — Хотя млекопитающие, такие как люди, могут эволюционировать в сторону увеличения продолжительности жизни, они делают это в условиях ограничений, возникших еще в эпоху динозавров».

По мнению ученого, некоторые из самых ранних млекопитающих были вынуждены жить в самом низу пищевой цепочки и, вероятно, потратили 100 миллионов лет в эпоху динозавров на то, чтобы выжить благодаря быстрому размножению.

Этот длительный период эволюционного давления, по мнению Жуана, повлиял на то, как стареем мы, люди. В качестве примера исследователь привел способность некоторых животных к восстановлению и регенерации.