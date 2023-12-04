«Во всём виноваты динозавры»: почему люди не живут до 200 лет

Микробиолог Жоан Педро де Магальхаес из Бирмингемского университета провел исследование процесса старения млекопитающих и рептилий. Согласно его предположению, разница между старением этих двух классов животных может быть связана с доминированием динозавров миллионы лет назад.
В статье учёного, опубликованной 28 ноября, говорится:
«В то время как млекопитающие, включая долгожителей, таких как люди, демонстрируют выраженный процесс старения, некоторые виды рептилий и амфибий демонстрируют очень медленное старение и даже отсутствие фенотипов старения».
«Эволюция во время правления динозавров оставила млекопитающим неизгладимое наследие. В течение более 100 миллионов лет, когда динозавры были доминирующими хищниками, млекопитающие были, как правило, животными мелкими, ночными и недолговечными».
Ученый выдвигает следующую гипотезу: столь длительное эволюционное давление на ранних млекопитающих, направленное на быстрое размножение, привело к потере или инактивации генов и путей, связанных с долгой жизнью.
«Я называю это «гипотезой "узкого места" долголетия», и она дополнительно подтверждается отсутствием у млекопитающих регенеративных признаков, — продолжает учёный. — Хотя млекопитающие, такие как люди, могут эволюционировать в сторону увеличения продолжительности жизни, они делают это в условиях ограничений, возникших еще в эпоху динозавров».
По мнению ученого, некоторые из самых ранних млекопитающих были вынуждены жить в самом низу пищевой цепочки и, вероятно, потратили 100 миллионов лет в эпоху динозавров на то, чтобы выжить благодаря быстрому размножению.
Этот длительный период эволюционного давления, по мнению Жуана, повлиял на то, как стареем мы, люди. В качестве примера исследователь привел способность некоторых животных к восстановлению и регенерации.
«Эта генетическая информация была бы ненужной для ранних млекопитающих, которым повезло не стать пищей для Ти-Рекса, — говорит Жуан. — Хотя сейчас у нас есть множество млекопитающих, включая людей, китов и слонов, которые вырастают большими и живут долго, мы и эти млекопитающие живем с генетическими ошибками мезозойской эры и стареем на удивление быстрее, чем многие рептилии».
Известный пример рептилии, живущей дольше, чем большинство млекопитающих, — черепаха, которая может прожить до 150 лет.
Однако стоит отметить, что некоторые млекопитающие живут очень долго, например гренландские киты, которые являются самыми долгоживущими млекопитающими и весят от 75 до 100 тонн.
Арктические и субарктические киты «комфортно живут более 100 лет», согласно Live Science, и могут прожить более 200 лет.
Что касается людей, то продолжительность жизни в разных странах сильно различается, но по данным World Data средний возраст смерти в мире — 68,9 года для мужчин и 73,9 года для женщин.
Тем не менее, в некоторых регионах мира средняя продолжительность жизни намного выше. По данным Time, к «зонам долгожителей» относятся: Сардиния, Италия; Окинава, Япония; Никоя, Коста-Рика; Лома Линда, Калифорния, США; и, наконец, Икария, Греция.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Чего не скажешь о китах и человеке.
А учитывая что вместо миллионов икриной ,сотен яиц млекопитающие стали выводить сначала десятки и потом и единицы детенышей то более долгая жизнь как бы для эволюции благо.
Ящерицы как бы то же не особо долго живут да и сколько там дили динозавры то же вопрос исключение только черепахи. А вот шустрые велоцирапторы вред ли жили долго.
Иначе бы сейчас у нас были бы 50 летние курицы несушки.