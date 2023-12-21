Родные чужаки: жестокий эксперимент с близнецами и его печальные последствия

У вас возникало когда-то ощущение родства душ с каким-то посторонним человеком? Не романтическая привязанность, не симпатия, а что-то большее. Словно вы знакомы давным-давно. Предчувствие этих парней не обмануло их. И впоследствии сломало жизнь.
Близнецы привлекали внимание людей издревле. Как и их связь друг с другом, для изучения которой порой идут на чудовищные эксперименты.
Роберт Шафран поступил в колледж и предвкушал взрослую жизнь и новые знакомства. Каково же было удивление парня, когда студенты начали приветствовать его словно старого знакомого. А ведь он видел этих людей первый раз в жизни.
Один из новых приятелей не стал ходить вокруг да около и спросил, нет ли у Роберта брата-близнеца. На отрицательный ответ он дал номер телефона своего одногруппника – второкурсника Эдварда Галланда. Роберт позвонил ему и с удивлением услышал в трубке свой собственный голос.
Тем же вечером ребята встретились у Эдварда дома. И оказались настолько похожими, что ошибки просто не могло быть – юноши – братья-близнецы.
Конечно, они оказались приёмными. Но родители не подозревали, что у их сыновей были близнецы, которых разлучили в рамках жестокого психологического эксперимента.
История началась в далёком 1961 году. Девушка-подросток забеременела в результате случайной связи и родила тройню. От детей отказалась. В это время психиатр Питер Нойбауэр подыскивал агентство по усыновлению, которое могло бы помочь ему в проведении эксперимента. Доктор хотел понять, как социум влияет на развитие близнецов, какие черты у них врождённые, а какие приобретённые.
Несколько агентств категорически отказались, посчитав это бесчеловечным. Но в последнем согласились на разделение. Мальчики попали в семьи, жившие друг от друга близко, на расстоянии не более 150 километров. Усыновители ничего не знали о существовании у сыновей близнецов. И правда бы не вскрылась, если бы не случайность.
Грудничков отдали в семьи с разным уровнем дохода и социального положения при условии постоянной работы растущего ребёнка с психологом. Дэвид Келлман оказался в семье торговца овощами, Эдвард Галланд попал в семью представителей среднего класса, а Роберт Шафран рос у состоятельных родителей.
Тесты с детьми проводились раз в квартал. Когда мальчики подросли, то чаще. Что примечательно, проблемы с поведением отмечались у всех троих. Дэвид и Эдвард проходили лечение в психиатрической больнице, а Роберт, несмотря на богатство семьи, получил условный срок за участие в преступлении.
Когда вскрылась правда, братья стали звёздами. Даже снялись в эпизоде фильма «Отчаянно ищу Сьюзэн» с Мадонной. Парням постоянно хотелось быть вместе, общаться, говорить. Люди на улицах сворачивали шеи, видя троицу совершенно одинаковых ребят. Юноши постоянно находили общее в пристрастиях и вкусах и радовались этому.
Попытки объясниться с агентством по усыновлению провалились. Сотрудники держали глухую оборону и утверждали лишь, что приняли решение о разделении в связи с тем, что троих детей сразу никто бы не усыновил – слишком сложно и затратно. Отец Келлмана чуть не набросился на них с кулаками, крича, что забрал бы всех троих, чтобы дети росли вместе.
Консультации с юристами на предмет судебного разбирательства закончились ничем. Шансов получить компенсацию практически не было. Тем более что условием усыновления было подписание документа, в соответствии с которым родители обязались не интересоваться прошлым ребёнка. В том числе не выяснять наличие сестёр и братьев.
Не все результаты исследования Нойбауэра есть в свободном доступе. Некоторая информация, хранящаяся в Йельском университете, будет открыта только в 2065 году.
На настоящий момент в живых остались Роберт и Дэвид. Эдвард страдал психическим расстройством и в результате в 1995 году покончил с собой. Из всех братьев именно он больше нуждался в родных, поскольку отношения с приёмным отцом у него не сложились. Последние годы жил по соседству с Дэвидом. Их дочери до сих пор дружны.
Что касается Роберта и Дэвида, то после смерти брата они отдалились друг от друга. Точнее, начало концу положил выход Роберта из совместного бизнеса (тройняшки владели рестораном). Роберт работает в юридической сфере, Дэвид – страховой агент. За почти 30 лет они виделись считанные разы. Возможно, возраст (мужчинам уже за 60) и мудрость помогут им примириться и забыть о разногласиях и обидах.
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