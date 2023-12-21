Родные чужаки: жестокий эксперимент с близнецами и его печальные последствия

Роберт Шафран поступил в колледж и предвкушал взрослую жизнь и новые знакомства. Каково же было удивление парня, когда студенты начали приветствовать его словно старого знакомого. А ведь он видел этих людей первый раз в жизни.

Один из новых приятелей не стал ходить вокруг да около и спросил, нет ли у Роберта брата-близнеца. На отрицательный ответ он дал номер телефона своего одногруппника – второкурсника Эдварда Галланда. Роберт позвонил ему и с удивлением услышал в трубке свой собственный голос.