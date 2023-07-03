Знакомые знакомых: как работает теория шести рукопожатий

Исследователи доказали гипотезу о связанности социальных сетей с помощью следующего опыта: жителям одного города они раздали 300 конвертов. Их следовало передать адресату в соседний город. Но с обязательным условием – действовать только через знакомых. В результате 60 из них дошли таким способом до конкретного бостонца.

В процессе передачи каждый следующий человек в цепочке должен был делать отметку о том, кому он передавал конверт дальше. В итоге психологи выявили, что длина цепочки составляла в среднем 5-6 человек. И результат удивил Милгрэма и Трэверса, ведь изначально они предполагали, что цепочка растянется на целую сотню, а то и больше.