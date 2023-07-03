Знакомые знакомых: как работает теория шести рукопожатий

Мы все знакомы друг с другом. Только не напрямую, а через общих знакомых.
Психологи из США Стэнли Милгрэм и Джеффри Трэверс в далёком 1969 году выдвинули интересную теорию: каждый житель планеты знаком с другими посредством цепочки общих знакомых. В среднем длина цепочки не превышает 6 человек.
Исследователи доказали гипотезу о связанности социальных сетей с помощью следующего опыта: жителям одного города они раздали 300 конвертов. Их следовало передать адресату в соседний город. Но с обязательным условием – действовать только через знакомых. В результате 60 из них дошли таким способом до конкретного бостонца.
В процессе передачи каждый следующий человек в цепочке должен был делать отметку о том, кому он передавал конверт дальше. В итоге психологи выявили, что длина цепочки составляла в среднем 5-6 человек. И результат удивил Милгрэма и Трэверса, ведь изначально они предполагали, что цепочка растянется на целую сотню, а то и больше.
Попытки подтвердить гипотезу предпринимались неоднократно. И результаты оказывались примерно одинаковыми. В 2012 году социологи из Колумбийского университета усложнили задачу. В эксперименте приняли участие тысячи добровольцев, которым надо было отыскать засекреченные объекты. О них был дан только базовый минимум: ФИО, образование, род деятельности, место жительства. В ходе теста австралиец первым ухитрился найти адресата из… Сибири! Использовав при этом цепочку всего лишь из четырёх человек.
Эксперты Microsoft в течение двух лет исследовали сообщения, доступ к которым предоставили пользователи. В результате анализа данных было установлено, что каждый из 240-миллионной пользовательской аудитории смог бы найти заданного пользователя, задействовав в среднем 6,5 шагов.
А вам доводилось сталкиваться с теорией шести рукопожатий в действии?
Источник:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
----------
мне кажется что эта тема работает только в каком-то отдельно взятом социуме. в глобальном масштабе это лажа.
чет оч. сомневаюсь что я знаком с каким-нить чукчей в чуме или коренным американцем в любой из Америк согласно этой теории.
Скажем если я знаком с местным губером тот с Путиным тот с Обамой обама с губером Айовы тот с местным фермером это сработает.
А вот для жителя отдаленной деревни вряд ли ,Во всяком случае цепочка явно удлинится.
А воем случае скажет если фермер не их айовы а из Мичигана плюс одно звено .
Но это в идеале .остальные 240 писем застряли в тупике.
1. Предположим что все руководители всех стран знакомы друг с другом, или хотя бы через одного человека (итого у нас 1 или 2 рукопожатия)
2. Все руководители стран должны быть знакомы со своими руководителями регионов (итого +2 рукопожатия с каждой стороны, всего 3-4 рукопожатия)
3. Практически у каждого человека есть какой то знакомый, который тем или образом знаком с руководителем региона. Итого получается +2 рукопожатия на уровне знакомый-руководитель региона и +2 - собственно человек-знакомый. Итого получается 7-8 рукопожатий.
Но скорее всего на каком то этапе будет сокращение хотя бы на одно рукопожатие, что составит 6-7 или 6,5 в среднем.
Другое дело что знакомство сильно теоретическое, письмо так не передашь
https://nauka.tass.ru/nauka/18152323https://nauka.tass.ru/nauka/18152323