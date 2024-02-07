15 кулинарных "изысков", которые нарочно не придумаешь

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Никто не застрахован от фиаско на кухне. Неудачи случаются как с любителями, так и с профессиональными поварами. В такие моменты главное - не унывать и продолжать экспериментировать с приготовлением новых блюд. И однажды результат превзойдет все ожидания. В этом посте вы увидите блюда из самых тёмных уголков человеческого воображения.
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Так нет, надо сфоткать этот ужас, запостить и кричать на весь тырнет: "Смотрите какую хноть я приготовил(а)!".
Нормальный пирог. Папа дурачёк.