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15 кулинарных "изысков", которые нарочно не придумаешь

15 кулинарных "изысков", которые нарочно не придумаешь

Автор:
07 февраля 2024 22:10
Сообщество : Еда
Метки: Кулинарные   Не придумаешь   блюдо   воображение   изыски   эксперимент   
1688
16

Никто не застрахован от фиаско на кухне. Неудачи случаются как с любителями, так и с профессиональными поварами. В такие моменты главное - не унывать и продолжать экспериментировать с приготовлением новых блюд. И однажды результат превзойдет все ожидания. В этом посте вы увидите блюда из самых тёмных уголков человеческого воображения.

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Метки: Кулинарные   Не придумаешь   блюдо   воображение   изыски   эксперимент   
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6  комментариев
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18k
Karagi 5 часов назад
А ведь предупреждали: не кормить после полуночи!

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333
deday 48 минут назад
Никогда не понимал таких людей. Ну облажался ты, если съедобно - то съешь втихоря или выброси.
Так нет, надо сфоткать этот ужас, запостить и кричать на весь тырнет: "Смотрите какую хноть я приготовил(а)!".
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6k
Шлагбаумэн 6 часов назад
Трудно представить, что это делалось в трезвом виде.
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125
Деньги Есть 7 часов назад
Комментарий к фото
11. Пирог с кедровыми орешками. Папа сказал, что они похожи на каких-то червей

Нормальный пирог. Папа дурачёк.
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