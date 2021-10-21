Наташа, мы там всех рассмешили: ученые доказали, что мемы снимают стресс

Американские ученые доказали, что смешные картинки помогают людям снизить тревожность и возвращают уверенность в способности справиться с пандемией.
Исследование стартовало еще в декабре 2020 года. Любопытные ученые из Американской психологической ассоциацией хотели определить, как просмотр мемов влияет на эмоции, уровень тревоги и восприятие информации разных людей в период пандемии COVID-19.
В эксперименте приняли участие 748 человек от 18 до 88 лет. Ученые ежедневно показывали им сотни мемов с разным содержанием и тематикой, а после оценивали состояние волонтеров. Оказалось, что после просмотра смешных картинок люди чувствовали себя спокойнее и довольнее, у них в разы увеличивалась уверенность в своих возможностях победить коронавирус.
Оказалось, что более низкий уровень стресса отмечали волонтеры, которые смотрели картинки, связанные с тематикой COVID-19, а меньше всего думали об опасностях пандемии участники исследования, смотревшие милые мемы с изображением младенцев или щенков.
Авторы исследования заявили, что эксперимент подтвердил эффективность использования мемов для неприятных новостей, которые люди ежедневно наблюдают в социальных сетях, ведь такой контент может доносить содержание, не травмируя потребителя. А также служить дешёвым и легкодоступным способом общения с общественностью, если речь касается стрессовых событий.
Кстати, термин «мем» ввел в обращение профессор Докинз из Оксфордского Университета. Впервые он использовал его в книге «Эгоистичный ген» и трактовал это понятие как «единицу культурной информации», которая способна быстро «размножаться».
Источник:
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О том, что мемы нужно очень строго дозировать, мериканские ученые еще не знают? Бесконтрольная мемотерапия ведет к зависимости и отупению.
Ну а мемы да, иногда хочется глянуть в течении рабочего дня, что бы немного расслабится.