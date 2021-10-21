Наташа, мы там всех рассмешили: ученые доказали, что мемы снимают стресс

Исследование стартовало еще в декабре 2020 года. Любопытные ученые из Американской психологической ассоциацией хотели определить, как просмотр мемов влияет на эмоции, уровень тревоги и восприятие информации разных людей в период пандемии COVID-19.

В эксперименте приняли участие 748 человек от 18 до 88 лет. Ученые ежедневно показывали им сотни мемов с разным содержанием и тематикой, а после оценивали состояние волонтеров. Оказалось, что после просмотра смешных картинок люди чувствовали себя спокойнее и довольнее, у них в разы увеличивалась уверенность в своих возможностях победить коронавирус.