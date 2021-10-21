FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4117 постов • 973 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Факты 
Наташа, мы там всех рассмешили: ученые доказали, что мемы снимают стресс

Наташа, мы там всех рассмешили: ученые доказали, что мемы снимают стресс (4 фото)

Автор:
21 октября 2021 22:55
Сообщество : Факты
Метки: мемы   пандемия   психология   стресс   эксперимент   
1089
4

Американские ученые доказали, что смешные картинки помогают людям снизить тревожность и возвращают уверенность в способности справиться с пандемией.

Исследование стартовало еще в декабре 2020 года. Любопытные ученые из Американской психологической ассоциацией хотели определить, как просмотр мемов влияет на эмоции, уровень тревоги и восприятие информации разных людей в период пандемии COVID-19.

В эксперименте приняли участие  748 человек от 18 до 88 лет. Ученые ежедневно показывали им сотни мемов с разным содержанием и тематикой, а после оценивали состояние волонтеров. Оказалось, что после просмотра смешных картинок люди чувствовали себя спокойнее и довольнее, у них в разы увеличивалась уверенность в своих возможностях победить коронавирус.


×

Оказалось, что более низкий уровень стресса отмечали волонтеры, которые смотрели картинки, связанные с тематикой COVID-19, а меньше всего думали об опасностях пандемии участники исследования, смотревшие милые мемы с изображением младенцев или щенков.


Авторы исследования заявили, что эксперимент подтвердил эффективность использования мемов для неприятных новостей, которые люди ежедневно наблюдают в социальных сетях, ведь такой контент может доносить содержание, не травмируя потребителя. А также служить дешёвым и легкодоступным способом общения с общественностью, если речь касается стрессовых событий.


Кстати, термин «мем» ввел в обращение профессор Докинз из Оксфордского Университета. Впервые он использовал его в книге «Эгоистичный ген» и трактовал это понятие как «единицу культурной информации», которая способна быстро «размножаться».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: мемы   пандемия   психология   стресс   эксперимент   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Valiko 2 часа назад
Открытие века прям! Левого.
О том, что мемы нужно очень строго дозировать, мериканские ученые еще не знают? Бесконтрольная мемотерапия ведет к зависимости и отупению.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
ScorpionDS 4 минуты назад
Приплели сюда ковид-19, к чему не понятно, сохраняй здравый смысл, что бы не заразится, сделай прививку, если заболел наблюдай за своим состоянием, паника точно к лучшему ничего не изменит, смертность прядка 2%, так что шансы отличные.

Ну а мемы да, иногда хочется глянуть в течении рабочего дня, что бы немного расслабится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mowgley 41 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
pssst Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Марианна уже не та: что стало с лицом сериальной звезды Вероники Кастро (21 фото) Марианна уже не та: что стало с лицом сериальной звезды Вероники Кастро (21 фото) Высокий-низкий: какие факторы влияют на высоту голоса, и можно ли ее изменить? Высокий-низкий: какие факторы влияют на высоту голоса, и можно ли ее изменить? Мемы о российской вакцине Sputnik V от COVID-19 Мемы о российской вакцине Sputnik V от COVID-19 Коронавирусные шутки: смешные мемы из соцсетей Коронавирусные шутки: смешные мемы из соцсетей Психотерапевт рассказал, отчего в 2020 году выросло число страдающих херофобией Психотерапевт рассказал, отчего в 2020 году выросло число страдающих херофобией "Почти миллиард на разгон облаков и парад!": реакция соцсетей на Парад Победы 24 июня "Почти миллиард на разгон облаков и парад!": реакция соцсетей на Парад Победы 24 июня
KlyaksaZ

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1434



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как сложилась дальнейшая карьера американских актеров после съемок в русском фильме «Брат-2»
1
93
Как сложилась дальнейшая карьера американских актеров после съемок в русском фильме...
"Робин Гуд: Мужчины в трико" - 13 интересных фактов о одной из лучших "комедий абсурда"
0
46
"Робин Гуд: Мужчины в трико" - 13 интересных фактов о одной из лучших "комедий абсурда"
Набирающие популярность в сообществах
Киберпанк на подходе: Цукерберг решил захватить мир с помощью «метавселенной»
0
11
Киберпанк на подходе: Цукерберг решил захватить мир с помощью «метавселенной»
"Официант, я за это блюдо платить не буду!" Тараканы в еде: деликатесы или антисанитария?
0
8
"Официант, я за это блюдо платить не буду!" Тараканы в еде: деликатесы или антисанитария?
Учителя, которые нашли подход к своим ученикам
Учителя, которые нашли подход к своим ученикам
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Они не продавали нам рыбов и те засохли!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#автомобили#подборка#актеры#Ynews#познавательно#сша#роль#забавно
#Юмор#прикол#автомир#животные#дтп#фильм#Разное#природа#фотографии#найдено на ebay
#интересно#Россия#люди#кино#аварии#авто аварии#СССР#история#прикольные#спорт

На что жалуетесь?

Вернуться