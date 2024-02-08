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Неудачи, к которым люди были не готовы

Неудачи, к которым люди были не готовы

Автор:
08 февраля 2024 10:45
Сообщество : Юмор
Метки: не повезло   неприятная ситуация   неудачники   провал   чёрная полоса   это отстой   
4196
16

Порой день настолько плох, что исправить его уже невозможно. Герои этой подборки столкнулись с неудачами и неприятными ситуациями, к которым были явно не готовы. Возможно, где-то дорогу им перебежал чёрный кот.

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Метки: не повезло   неприятная ситуация   неудачники   провал   чёрная полоса   это отстой   
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10  комментариев
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1k
Уходим отсюда 4 часа назад
оффер
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10k
Дмитрий 3 часа назад
Ну да. С банкой всё теперь. Ножей же нет.
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58k
Мойша 4 часа назад
Комментарий к фото
А что, ножа нет?
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18k
Сергей 5 часов назад
Неудачи, к которым люди были не готовыПосмотреть
Неудачи, к которым люди были не готовы
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Спелая кукурузинка

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