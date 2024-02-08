Неудачи, к которым люди были не готовы

Свобода от комиссий за переводы и платежи

20 неудачников по жизни

15 бедолаг, которым жизнь подкинула неприятный сюрприз

У этих людей был плохой день

15 горе-неудачников, которые точно знают, что сегодня не их день

17 бедолаг-неудачников, у которых что ни день, то настоящая катастрофа