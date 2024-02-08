Неудачи, к которым люди были не готовы

4196
16
Порой день настолько плох, что исправить его уже невозможно. Герои этой подборки столкнулись с неудачами и неприятными ситуациями, к которым были явно не готовы. Возможно, где-то дорогу им перебежал чёрный кот.
×
×
14. "Я не мог долго найти работу, а когда получил классный оффер, запнулся за ковёр дома и сломал ногу"
Источник:
Ссылки по теме:
- У этих людей был плохой день
- 15 бедолаг, которым жизнь подкинула неприятный сюрприз
- 17 бедолаг-неудачников, у которых что ни день, то настоящая катастрофа
- 15 горе-неудачников, которые точно знают, что сегодня не их день
- 20 неудачников по жизни
Новости партнёров
реклама
"Нету ручек - нет пельмешков"