30 новогодних украшений, которые интернет-умельцы сделали своими руками

FISHKINET
Удобный и дружелюбный: о цифровизации транспорта по всей России Удобный и дружелюбный: о цифровизации транспорта по всей России 22 коротких факта для тех, кому некогда учиться 22 коротких факта для тех, кому некогда учиться Пожилой грустный кот не верил тому, что на него обратили внимание Пожилой грустный кот не верил тому, что на него обратили внимание Призрачный Ан-12: почему борт 3 часа нарезал восьмёрки на автопилоте Призрачный Ан-12: почему борт 3 часа нарезал восьмёрки на автопилоте Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Столичные коммунальщики избили водителя «Мерседеса» Столичные коммунальщики избили водителя «Мерседеса» Забавная реакция девочки, впервые увидевшей мир сквозь стёкла очков Забавная реакция девочки, впервые увидевшей мир сквозь стёкла очков Интересный карточный фокус Интересный карточный фокус Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 декабря Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 декабря В Нью-Йорке разбили автомобиль украинки и нацарапали на нем букву «Z» В Нью-Йорке разбили автомобиль украинки и нацарапали на нем букву «Z» О чем поётся в "Ma Baker"? О чем поётся в "Ma Baker"? Секрет доктора Моро: как простой морковный суп спас умирающих от диареи детей Секрет доктора Моро: как простой морковный суп спас умирающих от... Служебные романы и смерть: ситуации на корпоративах, которых не должно было быть Служебные романы и смерть: ситуации на корпоративах, которых не... «Полицейская академия» 38 лет спустя: как сегодня выглядят актёры этого знаменитого комедийного фильма «Полицейская академия» 38 лет спустя: как сегодня выглядят актёры... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Невыполнение приказа привело к победе и сделало офицера Героем СССР Невыполнение приказа привело к победе и сделало офицера Героем СССР 30 кадров с рыжими котейками, которые заряжены чудаковатостью 30 кадров с рыжими котейками, которые заряжены чудаковатостью В московских школах появились «стоп-листы» с артистами, чьи песни нельзя включать на новогодних дискотеках В московских школах появились «стоп-листы» с артистами, чьи песни... «Не буду с тобой здороваться»: Лия Ахеджакова рассказала, что от неё отвернулись коллеги по театру «Не буду с тобой здороваться»: Лия Ахеджакова рассказала, что от...
30 новогодних украшений, которые интернет-умельцы сделали своими руками

30 новогодних украшений, которые интернет-умельцы сделали своими руками

Автор:
16 декабря 2022 09:10
Метки: елочные игрушки   идеи   новогодние украшения   новый год   рождество   своими руками   
796
31

Если вы планируете впечатлить Деда Мороза в этом году, то вам может понадобиться немного вдохновения. И когда дело касается новогодних украшений, то нет ничего лучше поделок, сделанных своими руками. Милые и остроумные, очаровательные и симпатичные — в этой подборке самодельных украшений, которыми похвастались пользователи соцсетей, каждый найдет что-то себе по вкусу.

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
Метки: елочные игрушки   идеи   новогодние украшения   новый год   рождество   своими руками   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
Сибиряк 22 минуты назад
А не нравится мне ни одна и этих ёлочек.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
doker 11 минут назад
"Рождество 2020"... В баночку всё же нужно было белый рис насыпать.
Более атмосферно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

75570



Другие посты автора
Популярное
Стеклянная «Матрица», или интерактивное укрощение времени
Стеклянная «Матрица», или интерактивное укрощение времени
Будни техподдержки: 27 доказательств, что не всем можно доверять технику
Будни техподдержки: 27 доказательств, что не всем можно доверять технику
Набирающие популярность
Индус держит поднятую руку вверх и не опускает её, вот уже 50 лет
Индус держит поднятую руку вверх и не опускает её, вот уже 50 лет
Главные секреты фильма “Собачье сердце”
Главные секреты фильма “Собачье сердце”
Удобный и дружелюбный: о цифровизации транспорта по всей России
Удобный и дружелюбный: о цифровизации транспорта по всей России
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Готовка - это просто

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#животные#дтп#аварии#люди#Ynews#фотографии#кино#США
#Юмор#история#забавно#автомобили#авто аварии#позитив#Россия#Украина#Китай#удивительно
#интересно#интересное#факты#автомир#подборка#Приколы#дети#картинки#СССР#сво
Удобный и дружелюбный: о цифровизации транспорта по всей России Удобный и дружелюбный: о цифровизации транспорта по всей России Необычные идеи новогодних елок Необычные идеи новогодних елок Мужчина делает ёлочные игрушки из перегоревших лампочек Мужчина делает ёлочные игрушки из перегоревших лампочек Украшаем дом к Новому году: 30 креативных идей Украшаем дом к Новому году: 30 креативных идей Подборка креативных новогодних ёлок, сделанных своими руками Подборка креативных новогодних ёлок, сделанных своими руками 33 пошлых и дурацких новогодних украшений 33 пошлых и дурацких новогодних украшений

На что жалуетесь?

Вернуться