30 новогодних украшений, которые интернет-умельцы сделали своими руками

Если вы планируете впечатлить Деда Мороза в этом году, то вам может понадобиться немного вдохновения. И когда дело касается новогодних украшений, то нет ничего лучше поделок, сделанных своими руками. Милые и остроумные, очаровательные и симпатичные — в этой подборке самодельных украшений, которыми похвастались пользователи соцсетей, каждый найдет что-то себе по вкусу.