30 новогодних украшений, которые интернет-умельцы сделали своими руками

Если вы планируете впечатлить Деда Мороза в этом году, то вам может понадобиться немного вдохновения. И когда дело касается новогодних украшений, то нет ничего лучше поделок, сделанных своими руками. Милые и остроумные, очаровательные и симпатичные — в этой подборке самодельных украшений, которыми похвастались пользователи соцсетей, каждый найдет что-то себе по вкусу.
6. "Мой северный олень, сделанный вручную из проволочной сетки, металлических стержней, кабельных стяжек и около 50 карандашей горячего клея"
8. "Я не часто занимаюсь рукоделием, и на это у меня ушел целый час, но мужу понравилось, и я горжусь собой"
12. "Итак, венок готов. У меня такая традиция, всегда делать венки на Рождество самой"
18. "Я импровизировал на ходу, никогда раньше не делал ничего подобного, но очень доволен результатом"
19. "Я сделала Чарли. Она скончалась некоторое время назад, но она живет в наших сердцах, а теперь и на новогодней елке"
25. "Сделал этих двоих к предстоящему Рождеству. Желаю всем теплых свитеров и уютных вечеров"
26. "Ураган сдвинул праздничные украшения моей тети, и вот что она увидела, когда проснулась"
29. "Я увидела фото палатки, украшенной к Рождеству, и сказал, что мы должны это повторить"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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