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УЕФА обязал убрать с формы сборной Украины политический лозунг

УЕФА обязал убрать с формы сборной Украины политический лозунг (6 фото)

Автор:
10 июня 2021 13:01
Сообщество : Спорт
Метки: uefa   РФС   Украина   политика   спорт   футбол   
1227
6

Пресс-секретарь главного тренера украинской сборной уже заявил, что скорее всего, экипировку придется переделать. Хотя они не теряют надежды и ведут по этому поводу переговоры с УЕФА.

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Метки: uefa   РФС   Украина   политика   спорт   футбол   
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21  комментарий
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12k
Юрий Николаевич Час назад
Нашим в ответку надо было контур России прилепить, с Крымом.
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2k
Frank Borman 4 минуты назад
Клоун Зеля сделал свою клоунаду? Теперь давай, отыгрывай все взад. Футбол - серьезная вещь, там такой цирк не проходит.
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−24
taras pol 18 минут назад
страна-вор без флага, без гимна, без герба чегото радуется
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19k
Ватаку Накомоде 23 минуты назад
Я конечно не одобряю Украину и почти все из того цирка, который они устраивают. Но если смотреть объективно, то что криминального в словосочетании «Героям слава»? Они же не написали «Позор России» или «Слава Гитлеру»
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237
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
Сперва это. Теперь национальный лозунг хероический обозначили на весь мир.... бедные хохлы )))
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388
Миша Полчаса назад
Да быть не может, как же УЕФА не уважил их героев: Петлюру, Бандеру, Шухевича... На Европу не похоже как то.
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91
wr2x2 Полчаса назад
отбитые на всю голову националисты
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21k
Bar0 Полчаса назад
Хероям слива своей страны большая слива, в глаз
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−24
taras pol 39 минут назад
ворье радуется
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24k
Григорий 43 минуты назад
Да оставьте им хоть такие радости, пусть еще выбреют себе чуб на башке, шаровары наденут, гопака перед выступлением спляшут, Цэ не Вмерла споют. А после будет как всегда.
- Ты за кого болеешь?
- За наших.
- Ну эт ясно, а потом?
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125
Дмитрий 45 минут назад
Предлагаю на форму РФ нанести кастрюлю с борщом. И написать - Борщ тоже наш !
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5k
Мистер Фикс 53 минуты назад
Какие они герои???
Крым просто отдали.
Воевали с памятниками.
В доме журналистов сожгли безоружных.
Просрали весь боевой дух в котлах.
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5k
Vadim 58 минут назад
Напоминает воспоминания про кого-то из советских режиссеров, который вставлял в фильмы то, что явно цензура уберет, но на фоне чего то, что он хотел оставить, в фильме будет. Эту надпись все-равно никто бы не видел.
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−12
rus Час назад
У вас дебилов военнослужащих "здравья желаю", у них "слава Украине ". В чем нацизм?
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6k
insaider Час назад
Потом этим калоборационистам надо ещё форму раздать с надписью - Труд освобождает.
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