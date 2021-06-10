УЕФА обязал убрать с формы сборной Украины политический лозунг

Пресс-секретарь главного тренера украинской сборной уже заявил, что скорее всего, экипировку придется переделать. Хотя они не теряют надежды и ведут по этому поводу переговоры с УЕФА.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласился с мнением Российского футбольного Союза (РФС) о политизированной форме сборной Украины и потребовал убрать с экипировки надпись "Героям Слава". Хотя буквально несколько дней назад УЕФА не имел ничего против.
Однако запрос РФС все расставил по своим местам. Российская сторона напомнила европейским спортивным функционерам о правилах, которые они же сами и устанавливали. И с этим мнением не поспоришь.
«Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины. Это нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, запрещающий политические высказывания», - сообщили в РФС.
Напомним, форму сборной Украины для чемпионата Европы по футболу представили 6 июня. Она имеет явно политический окрас, вызвавший бурную полемику в Сети. Помимо карты единой и неделимой с Крымом, на футболке присутствуют надписи "Слава Украине" и "Героям Слава!" Именно последнюю фразу и придется убрать, поскольку в УЕФА посчитали, что этот слоган в сочетании с первым несет политический смысл. По поводу карты с Крымом в УЕФА заявили, что она не нарушает регламента, ведь ООН признает такие границы украинского государства.
Что касается Украины, то там уже отреагировали на требование УЕФА. Пресс-секретарь главного тренера сборной Андрея Шевченко Николай Васильков сообщил, что теперь форму придется переделывать.
Сегодня УЕФА потребовал убрать с комплекта формы сборной Украйны нацистский лозунг "героям слава".— Юрий Олейников/Шевченко (@rostov_prizrak) June 10, 2021
После официального запроса Российского футбольного союза.
Недолго музыка играла.
Селюки лишь еще раз доказали, что их рогам позавидует любой олень.
Источник:
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Это бандеровские нацики в 1941 году утвердили.
- Ты за кого болеешь?
- За наших.
- Ну эт ясно, а потом?
Заипали, сцуки, если есть среди вас нормальные, пообщаться всегда готов, а с мудоками неинтересно
Крым просто отдали.
Воевали с памятниками.
В доме журналистов сожгли безоружных.
Просрали весь боевой дух в котлах.