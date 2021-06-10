УЕФА обязал убрать с формы сборной Украины политический лозунг

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласился с мнением Российского футбольного Союза (РФС) о политизированной форме сборной Украины и потребовал убрать с экипировки надпись "Героям Слава". Хотя буквально несколько дней назад УЕФА не имел ничего против.





Однако запрос РФС все расставил по своим местам. Российская сторона напомнила европейским спортивным функционерам о правилах, которые они же сами и устанавливали. И с этим мнением не поспоришь.





«Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины. Это нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, запрещающий политические высказывания», - сообщили в РФС.