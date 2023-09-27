Призрачный осьминог Дамбо замечен у берегов Гавайских островов

"Ух ты!" - сказал один из исследователей, а другой пошутил, что осьминог хлопает ушами.

Свое название осьминог получил благодаря сходству со слоненком Дамбо из диснеевского мультфильма 1941 года. Округлые плавники морского существа и вправду напоминают уши.