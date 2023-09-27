Призрачный осьминог Дамбо замечен у берегов Гавайских островов

Ученые с помощью исследовательского аппарата Hercules обнаружили редкого осьминога на глубине 1682 м. Морские существа рода гримпотевтис обладают симпатичной наружностью.
"Ух ты!" - сказал один из исследователей, а другой пошутил, что осьминог хлопает ушами.
Свое название осьминог получил благодаря сходству со слоненком Дамбо из диснеевского мультфильма 1941 года. Округлые плавники морского существа и вправду напоминают уши.
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Многие комментаторы в социальных сетях сочли, что это животное скорее милое, чем жуткое.
"Я мог бы смотреть на этого осьминога весь день, какое же прекрасное создание", - написал один из них.
Особь на кадрах достигает 60 см и является довольно крупной, поскольку обычная длина этого вида - 20-30 см.
Самый крупный из известных Дамбо достигал 180 см в длину и весил почти кг!
Гримпотевтис обитает на глубине от 100 до 7000 м, он приспособлен к экстремальным условиям жизни на дне океана. Используя свои сильные плавники и восемь перепончатых конечностей, эти удивительные существа питаются улитками и червями, которых они находят на дне океана.
Дамбо могут размножаться круглогодично. Вероятно, встречи партнеров происходят нечасто, поэтому самки держат яйцеклетки на разных стадиях созревания, чтобы быть готовыми к спариванию и откладке яиц при первой же возможности.
Максимальная глубина, на которой удавалось сфотографировать осьминога, составляла 7000 м, практически на самом дне Зондского желоба в восточной части Индийского океана.
Дамбо относится к семейству, состоящему из 17 видов осьминогов, но, возможно, еще не все виды известны.
Только в прошлом году немецкие ученые с помощью магнитно-резонансной томографии и анализа ДНК открыли новый вид осьминога Дамбо.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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