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Призрачный осьминог Дамбо замечен у берегов Гавайских островов

Призрачный осьминог Дамбо замечен у берегов Гавайских островов

Автор:
27 сентября 2023 15:26
Сообщество : Животные
Метки: Гавайи   Осьминог   вид   дамбо   животные   исследование   
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Ученые с помощью исследовательского аппарата Hercules обнаружили редкого осьминога на глубине 1682 м. Морские существа рода гримпотевтис обладают симпатичной наружностью.

"Ух ты!" - сказал один из исследователей, а другой пошутил, что осьминог хлопает ушами.

Свое название осьминог получил благодаря сходству со слоненком Дамбо из диснеевского мультфильма 1941 года. Округлые плавники морского существа и вправду напоминают уши.

Многие комментаторы в социальных сетях сочли, что это животное скорее милое, чем жуткое.

"Я мог бы смотреть на этого осьминога весь день, какое же прекрасное создание", - написал один из них.


Особь на кадрах достигает 60 см и является довольно крупной, поскольку обычная длина этого вида - 20-30 см.

Самый крупный из известных Дамбо достигал 180 см в длину и весил почти кг!

Гримпотевтис обитает на глубине от 100 до 7000 м, он приспособлен к экстремальным условиям жизни на дне океана. Используя свои сильные плавники и восемь перепончатых конечностей, эти удивительные существа питаются улитками и червями, которых они находят на дне океана.

Дамбо могут размножаться круглогодично. Вероятно, встречи партнеров происходят нечасто, поэтому самки держат яйцеклетки на разных стадиях созревания, чтобы быть готовыми к спариванию и откладке яиц при первой же возможности.

Максимальная глубина, на которой удавалось сфотографировать осьминога, составляла 7000 м, практически на самом дне Зондского желоба в восточной части Индийского океана.

Дамбо относится к семейству, состоящему из 17 видов осьминогов, но, возможно, еще не все виды известны.

Только в прошлом году немецкие ученые с помощью магнитно-резонансной томографии и анализа ДНК открыли новый вид осьминога Дамбо.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Гавайи   Осьминог   вид   дамбо   животные   исследование   
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1  комментарий
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Борис Карабанов 20 минут назад
Плюс, конечно, но информация не полная. Самого главного, как всегда, нет - как он с пивом-то?
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