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"Я научила своего золотистого ретривера разговаривать с помощью кнопок"

"Я научила своего золотистого ретривера разговаривать с помощью кнопок"

Автор:
30 января 2024 11:09
Сообщество : Животные
Метки: дрессировка   животные   золотистый ретривер   история   кнопка   общение   
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32-летняя Кристина Ли, инженер-программист из Сан-Франциско, в мае 2021 года завела золотистого ретривера. Щенок по кличке Кэш был "напуган миром" и почти ежедневно испытывал приступы паники. Ли научила питомца общаться с ней посредством кнопок, и он стал жизнерадостным.

С первого дня их знакомства Кэш был "просто в ужасе от всего". Кристина "всё время плакала", потому что ей было жалко любимца, и она не знала, что ждет её в будущем.

Отчаявшись найти ответы, женщина переехала за город и стала изучать дрессировку.

Теперь, спустя почти три года, Кэш может общаться с помощью 130 кнопок, каждая из которых воспроизводит такие слова, как "играть", "грустить", "обниматься", "на улицу", "дедушка" и "бабушка".

После долгих тренировок и приятных вознаграждений пёс начал понимать, что определённые слова приводят к определённому действию.

Чаще всего он нажимает на кнопки "тренироваться" и "гулять".

Кристина уверяет, что никогда не заставляла питомца пользоваться кнопками. Она обращает внимание на язык тела и настроение Кэша.

Её часто спрашивают, можно ли обучить других домашних животных, и Кристина говорит, что всё зависит от характера животного.

"Кнопки - возможность для собак просить о чём-то и общаться с вами, и я верю, что это делает отношения лучше. Но это должен быть их выбор".

"Я просто ценю возможность общаться с ним на равных - это действительно особенное чувство. Например, когда узнаёшь, что Кэш думает о своей бабушке и хочет её навестить, сердце готово выпрыгнуть из груди".

Кристина всегда любила животных, росла с кошками и собаками, каталась на лошадях, и ей не терпелось однажды завести собственного питомца. И она со всей ответственностью готовилась, даже купила более вместительный автомобиль.

У меня была мечта: "Я куплю ретривера, они такие прыгучие и пушистые, они любят людей, любят собак, весь мир. Но потом я привезла Кэша домой, и всё это не сбылось. Он боялся меня, дома, улицы. Кэш замыкался в себе, не реагировал, мочился под себя, дрался с другими собаками и просто перестал реагировать на мир".

Дошло до того, что пёс перестал нормально есть и спать.

Суета Сан-Франциско ещё больше усугубила его тревогу, и Кристина приняла непростое решение переехать за город.

Однако даже тогда состояние Кэша не улучшилось. Кристина с трудом выходила купить продукты, потому что не могла оставить его одного.

"Если я пыталась уйти, у него начинался приступ паники, а у меня разрывалось сердце, когда я видела его в таком состоянии", - говорит она.

Это заставило её стать дрессировщиком, расширить свои знания. Вскоре она обнаружила у Кэша множество проблем со здоровьем и аллергию. Эти проблемы постепенно решались, и ретривер становился всё счастливее.


Когда Кэшу было полгода, Кристина открыла для себя книгу "Как Стелла научилась говорить", и это натолкнуло её на мысль добавить кнопки в свои занятия с Кэшем.

"Потрясает, как он меняется... Он такой счастливый и веселый, и я никогда не принимаю это как должное".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дрессировка   животные   золотистый ретривер   история   кнопка   общение   
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1  комментарий
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62k
pynh Час назад
Кто кого в итоге надрессировал?
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