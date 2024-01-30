"Я научила своего золотистого ретривера разговаривать с помощью кнопок"

32-летняя Кристина Ли, инженер-программист из Сан-Франциско, в мае 2021 года завела золотистого ретривера. Щенок по кличке Кэш был "напуган миром" и почти ежедневно испытывал приступы паники. Ли научила питомца общаться с ней посредством кнопок, и он стал жизнерадостным.
С первого дня их знакомства Кэш был "просто в ужасе от всего". Кристина "всё время плакала", потому что ей было жалко любимца, и она не знала, что ждет её в будущем.
Отчаявшись найти ответы, женщина переехала за город и стала изучать дрессировку.
Теперь, спустя почти три года, Кэш может общаться с помощью 130 кнопок, каждая из которых воспроизводит такие слова, как "играть", "грустить", "обниматься", "на улицу", "дедушка" и "бабушка".
После долгих тренировок и приятных вознаграждений пёс начал понимать, что определённые слова приводят к определённому действию.
Чаще всего он нажимает на кнопки "тренироваться" и "гулять".
Кристина уверяет, что никогда не заставляла питомца пользоваться кнопками. Она обращает внимание на язык тела и настроение Кэша.
Её часто спрашивают, можно ли обучить других домашних животных, и Кристина говорит, что всё зависит от характера животного.
"Кнопки - возможность для собак просить о чём-то и общаться с вами, и я верю, что это делает отношения лучше. Но это должен быть их выбор".
Источник:
"Я просто ценю возможность общаться с ним на равных - это действительно особенное чувство. Например, когда узнаёшь, что Кэш думает о своей бабушке и хочет её навестить, сердце готово выпрыгнуть из груди".
Кристина всегда любила животных, росла с кошками и собаками, каталась на лошадях, и ей не терпелось однажды завести собственного питомца. И она со всей ответственностью готовилась, даже купила более вместительный автомобиль.
У меня была мечта: "Я куплю ретривера, они такие прыгучие и пушистые, они любят людей, любят собак, весь мир. Но потом я привезла Кэша домой, и всё это не сбылось. Он боялся меня, дома, улицы. Кэш замыкался в себе, не реагировал, мочился под себя, дрался с другими собаками и просто перестал реагировать на мир".
Дошло до того, что пёс перестал нормально есть и спать.
Суета Сан-Франциско ещё больше усугубила его тревогу, и Кристина приняла непростое решение переехать за город.
Однако даже тогда состояние Кэша не улучшилось. Кристина с трудом выходила купить продукты, потому что не могла оставить его одного.
"Если я пыталась уйти, у него начинался приступ паники, а у меня разрывалось сердце, когда я видела его в таком состоянии", - говорит она.
Это заставило её стать дрессировщиком, расширить свои знания. Вскоре она обнаружила у Кэша множество проблем со здоровьем и аллергию. Эти проблемы постепенно решались, и ретривер становился всё счастливее.
Когда Кэшу было полгода, Кристина открыла для себя книгу "Как Стелла научилась говорить", и это натолкнуло её на мысль добавить кнопки в свои занятия с Кэшем.
"Потрясает, как он меняется... Он такой счастливый и веселый, и я никогда не принимаю это как должное".
Источник: — переведено специально для fishki.net
- У 11-летней девочки развилась аллергия на собственные слёзы и пот
- "У нас не пристёгиваются - высажу!": истории про странные повадки таксистов
- В Италии завёлся "Флексман", который уничтожает камеры на дорогах
- "Мы с мужем живём в гостевом браке - и счастливы": истории про нетипичные отношения
- Пара из США поселилась в кладовке, чтобы сэкономить на жилье