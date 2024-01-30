"Я научила своего золотистого ретривера разговаривать с помощью кнопок"

С первого дня их знакомства Кэш был "просто в ужасе от всего". Кристина "всё время плакала", потому что ей было жалко любимца, и она не знала, что ждет её в будущем.

Отчаявшись найти ответы, женщина переехала за город и стала изучать дрессировку.

Теперь, спустя почти три года, Кэш может общаться с помощью 130 кнопок, каждая из которых воспроизводит такие слова, как "играть", "грустить", "обниматься", "на улицу", "дедушка" и "бабушка".