Птицы способны на "развод" из-за беспорядочных половых связей или долгой разлуки

"Например, у ржанок, ласточек, мартынов, иволги и черных дроздов расставания и измены самцов случаются намного чаще, чем у буревестников, альбатросов, гусей и и лебедей", - пишут авторы исследования в журнале Proceedings of the Royal Society B.

"Когда самец ведет беспорядочную половую жизнь, это воспринимается как нарушение обязательств, поскольку его внимание и ресурсы разделены между несколькими самками. Он становится менее привлекательным в качестве партнера и, следовательно, увеличивается вероятность "развода" в следующем брачном периоде", - объясняет доктор Зитан Сонг из Института поведения животных Макса Планка, Германия.