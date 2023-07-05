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Птицы способны на "развод" из-за беспорядочных половых связей или долгой разлуки

Птицы способны на "развод" из-за беспорядочных половых связей или долгой разлуки

Автор:
05 июля 2023 10:28
Сообщество : Животные
Метки: животные   исследование   миграция   пара   птицы   развод   
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Романы на стороне и долгая разлука приводят к расставаниям не только у людей, но и у птиц. Приблизительно 90% видов пернатых выбирают одного партнера на несколько брачных сезонов. Но случается так, что даже моногамные птицы бросают свою первую любовь и находят новых избранников. Такое поведение орнитологи называют "разводом".

Исследователи из Германии и Китая выявили две ключевые причины подобного поведения птиц: беспорядочные связи самцов и миграции на большие расстояния.


"Например, у ржанок, ласточек, мартынов, иволги и черных дроздов расставания и измены самцов случаются намного чаще, чем у буревестников, альбатросов, гусей и и лебедей", - пишут авторы исследования в журнале Proceedings of the Royal Society B.

"Когда самец ведет беспорядочную половую жизнь, это воспринимается как нарушение обязательств, поскольку его внимание и ресурсы разделены между несколькими самками. Он становится менее привлекательным в качестве партнера и, следовательно, увеличивается вероятность "развода" в следующем брачном периоде", - объясняет доктор Зитан Сонг из Института поведения животных Макса Планка, Германия.

Однако Сонг предположил, что полигамия самок не приводит к тем же последствиям, поскольку неуверенность в отцовстве потомства приводит к увеличению участия самцов в родительской заботе.

Миграции также негативно сказываются. Во время перелетов пары могут прибыть в пункт назначения асинхронно, первый прибывший спарится с другим партнером, что приведет к "разводу". Команда отметила, что более длительные миграции сокращают период для размножения.

Уровень смертности и расстояние миграции связаны с беспорядочными половыми связями самцов. Полученные результаты говорят о том, что "развод" может быть не просто способом приспосабливания особи или реакцией на экологические факторы, но и одновременно влиять на оба фактора.

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Метки: животные   исследование   миграция   пара   птицы   развод   
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