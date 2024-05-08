Синие киты вернулись к берегам Сейшельских островов

Учёные из Сейшельского университета, Международного университета Флориды и Университета штата Орегон объединились, чтобы восполнить пробел знаний о синих китах с момента их исчезновения из акватории Сейшел.

Считается, что китобойный промысел уничтожил около 3 млн китов (около 276 442 в Северной Атлантике, 563 696 в северной части Тихого океана и 2 053 956 в Южном полушарии). Сегодня в океанах плавает от 10 000 до 25 000 синих китов.