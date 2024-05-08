Синие киты вернулись к берегам Сейшельских островов

Сейшельский архипелаг долгое время был одним из основных мест китобойного промысла. В 1979 году воды республики стали частью китового заповедника в Индийском океане, однако о местах обитания синих китов почти ничего не было известно до недавнего исследования в рамках проекта Save Our Seas Foundation (SOSF).
Учёные из Сейшельского университета, Международного университета Флориды и Университета штата Орегон объединились, чтобы восполнить пробел знаний о синих китах с момента их исчезновения из акватории Сейшел.
Считается, что китобойный промысел уничтожил около 3 млн китов (около 276 442 в Северной Атлантике, 563 696 в северной части Тихого океана и 2 053 956 в Южном полушарии). Сегодня в океанах плавает от 10 000 до 25 000 синих китов.
Джереми Кижка, профессор биологии Международного университета Флориды и руководитель проекта Save Our Seas Foundation (SOSF), хотел расширить знания о численности, поведении и местах обитания синих китов и других китообразных у Сейшельских островов, особенно в районе острова Д'Аррос и атолла Сент-Джозеф.
Результат работы превзошёл ожидания.
"Это феноменальная новость. Мы были готовы к тому, что не увидим синих китов из-за массового истребления, и не было никакой информации с тех пор, как последний синий кит был убит в этих водах в 1964 году", - поделился Джереми Кижка.
"Никогда бы не подумала, что самое большое животное на планете Земля плавает здесь, у Сейшельских островов!" - призналась Диллис Пупоно, научный сотрудник Исследовательского центра Save Our Seas Foundation D'Arros.
Научная группа зафиксировала 23 вида: "Мы наблюдали малоизвестные виды. Клюворыла Лонгмана видели живьём всего несколько раз, но на Сейшелах они встречались большими группами. Кроме того, у острова Д'Аррос мы обнаружили вид, который ранее был известен только в Южном океане, где он предпочитает холодные, умеренные и субполярные воды", - объясняет Кижка.
Но самым большим открытием стало подтверждение того, что синие киты часто встречаются в водах архипелага, особенно в период с декабря по апрель.
"Это доказательство, что правила и законы действительно помогли защитить этот вид. Ещё одно свидетельство, что природа может восстанавливаться сама по себе, и зачастую всё, что нам нужно сделать, - это оставить её в покое. Я бы хотела, чтобы люди, которые работали над запретом китобойного промысла, увидели плоды своего труда. Они должны знать, что мы, "будущее поколение", смогли увидеть синих китов и гордимся их работой", - добавила Пупоно.
Несмотря на то, что на китов больше не ведётся легальная и активная охота, они по-прежнему в опасности.
"Судоходство вызывает шумовое загрязнение и может привести к столкновениям. Изменение климата меняет распространение и объём их основной пищи - криля, - объясняет Кижка. - Мы хотим понять, что заставляет этих животных приплывать к Сейшельским островам. Здесь они кормятся? Или размножаются? Это важные вопросы, на которые нам нужно ответить".
Вместе с командой Кижка также внёс вклад в работу "Акустические открытия и наблюдения за синими китами Balaenoptera musculus у Сейшельских островов, западная тропическая часть Индийского океана (2020-2022 гг.)", которая была опубликована в журнале Endangered Species Research 9 ноября 2023 года.
Песня синего кита настолько низкочастотна, что находится за пределами человеческого слуха.
"Это самый громкий продолжительный звук в животном мире", - говорит один из ведущих исследователей, доктор Кейт Стаффорд.
Их призывы могут достигать 188 децибел, в то время как звук реактивного самолета - 140 децибел. Низкочастотный свист слышен за сотни миль и, вероятно, используется для привлечения других особей.
"Их можно отличить по звукам, которые они издают. У Сейшел мы слышали одну акустическую популяцию - ту, которая обычно обитает в северной части Индийского океана", - пояснила Стаффорд.
"Мы хотим повысить осведомлённость о синих китах и обеспечить охрану акватории, где мы зафиксировали вид. Здесь уже есть рыболовные угодья, но могут появиться и другие отрасли, которые будут угрожать этим китообразным и всей экосистеме. Например, сейсмические исследования, проводимые нефтяной промышленностью, окажут чрезвычайно пагубное воздействие", - добавил Кижка.
Синие киты - одни из самых долгоживущих животных на нашей планете (80-90 лет). У них самое большое сердце: оно весит около 180 килограммов и бьётся всего два раза в минуту.
Длина млекопитающего достигает 33 метров, а масса может значительно превышать 150 тонн.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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