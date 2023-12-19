Селин Дион теряет контроль над своим телом из-за редкого неврологического заболевания

Клодетт не стала скрывать, что артистка уже не может контролировать мимику и мышцы лица.

Селин много работает, но не контролирует свои мышцы. Она всегда была дисциплинированной, это разбивает мне сердце сейчас.

Болезнь Дион очень редкая и мало изученная, поэтому, добавила Клодетт, многие люди с аналогичным заболеванием уже потеряли надежду вернуться к нормальной жизни и вылечиться.

По оценкам экспертов, от этого редкого заболевания страдают около 70 человек в Великобритании и примерно 330 — в США. При этом женщины страдают в два раза чаще, чем мужчины.