Селин Дион теряет контроль над своим телом из-за редкого неврологического заболевания

У 55-летней певицы Селин Дион - синдром мышечной скованности. Прогрессирующее и неизлечимое неврологическое заболевание, которое со временем превращает человека в «живую статую». Диагноз Селин поставили в прошлом году, из-за чего она отменила мировой тур.
Сестра Селин Дион — Клодетт — рассказала в комментарии канадскому изданию 7 Jours, что из-за редкого неврологического заболевания с признаками аутоиммунной болезни, которое вызывает прогрессирующую мышечную ригидность и спазмы мышц (Stiff Person Syndrome, SPS) певице уже трудно контролировать свое тело. Заболевание было диагностировано у нее в прошлом году.
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Клодетт не стала скрывать, что артистка уже не может контролировать мимику и мышцы лица.
Селин много работает, но не контролирует свои мышцы. Она всегда была дисциплинированной, это разбивает мне сердце сейчас.
Болезнь Дион очень редкая и мало изученная, поэтому, добавила Клодетт, многие люди с аналогичным заболеванием уже потеряли надежду вернуться к нормальной жизни и вылечиться.
По оценкам экспертов, от этого редкого заболевания страдают около 70 человек в Великобритании и примерно 330 — в США. При этом женщины страдают в два раза чаще, чем мужчины.
Если бы вы только знали, сколько звонков мы получаем в нашем семейном благотворительном фонде с вопросами о состоянии Селин! Люди говорят нам, что любят ее и молятся за нее. Она получает столько писем, подарков, освященных распятий. Она много работает, но не может контролировать свои мышцы. Голосовые связки — это мышцы, и сердце — тоже мышца. Поскольку случай заболевания SPS фиксируется один на миллион, ученые еще не проводили достаточного количества исследований этого диагноза»
, — добавила сестра певицы.
Сама Дион также рассказывала, что болезнь вызывает у нее неконтролируемые мышечные спазмы, и у нее возникли трудности с ходьбой и пением.
Каждый день я усердно работаю со своим терапевтом по спортивной медицине, чтобы восстановить силы и способность снова выступать, но я должна признать, что это — борьба.
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Селин Дион — канадская певица и автор песен. Родилась 30 марта 1968 года. За карьеру выпустила 15 альбомов на французском языке и 12 — на английском. Безусловным и самым известным хитом является заглавная композиция к фильму «Титаник» My Heart Will Go On.
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