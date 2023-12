Селин Дион теряет контроль над своим телом из-за редкого неврологического заболевания

Селин Дион — канадская певица и автор песен. Родилась 30 марта 1968 года. За карьеру выпустила 15 альбомов на французском языке и 12 — на английском. Безусловным и самым известным хитом является заглавная композиция к фильму «Титаник» My Heart Will Go On.