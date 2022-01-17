Памяти Бехтерева: поразительные расстройства человеческой психики

Официальное название недуга – дисморфофобия. Он проявляется патологическим вниманием к излишне переоцененному или вымышленному дефекту внешности. Страдающие синдромом Квазимодо, названным в честь уродливого горбуна – персонажа романа «Собор Парижской богоматери» Виктора Гюго, часами простаивают перед зеркалом, пытаясь найти выгодные позы и способы маскировки дефекта, отказываются фотографироваться, особенно в группе. Такие люди испытывают сложности в личной жизни из-за комплексов, некомфортно чувствуют себя в обществе из-за мыслей, что все смотрят только на них, обсуждают и смеются за спиной.

Это очень распространенный в современном обществе недуг в силу того, что культура жестко навязывает определенные каноны красоты. И несоответствие им у впечатлительных людей, особенно молодых, порождает массу комплексов. Параллельно с синдромом у человека могут развиваться расстройства пищевого поведения и безудержное стремление делать себе пластические операции.