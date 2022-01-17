Памяти Бехтерева: поразительные расстройства человеческой психики

Со дня смерти выдающегося психиатра Владимира Михайловича Бехтерева прошло 95 лет. Но труды ученого, одинаково блестяще знающего такие направления как физиология, неврология, психология и не только, не теряют актуальности и в наши дни.
Владимир Михайлович появился на свет в селе Сарали, которое переименовали в его честь в Бехтерево. Он основал психоневрологический институт в Петербурге, где велась работа по системному изучению человека.
Ученый выполнил подробные описания некоторых болезней и подобрал способы их лечения, а также разработал ряд лекарственных препаратов.
20 января исполняется 165 лет со дня рождения Бехтерева. И почтить память ученого было бы особенно символично с помощью анализа самых необычных психических расстройств, на которые способен мозг человека.
Официальное название недуга – дисморфофобия. Он проявляется патологическим вниманием к излишне переоцененному или вымышленному дефекту внешности. Страдающие синдромом Квазимодо, названным в честь уродливого горбуна – персонажа романа «Собор Парижской богоматери» Виктора Гюго, часами простаивают перед зеркалом, пытаясь найти выгодные позы и способы маскировки дефекта, отказываются фотографироваться, особенно в группе. Такие люди испытывают сложности в личной жизни из-за комплексов, некомфортно чувствуют себя в обществе из-за мыслей, что все смотрят только на них, обсуждают и смеются за спиной.
Это очень распространенный в современном обществе недуг в силу того, что культура жестко навязывает определенные каноны красоты. И несоответствие им у впечатлительных людей, особенно молодых, порождает массу комплексов. Параллельно с синдромом у человека могут развиваться расстройства пищевого поведения и безудержное стремление делать себе пластические операции.
Проявляется навязчивой идеей безграничной любви, одержимости и привязанности со стороны определенного человека. Что не соответствует действительности, поскольку объект вожделения может даже не знать о существовании своего якобы возлюбленного или возлюбленной. Отдельное направление – эротомания Клерамбо проявляется убеждением в любви со стороны человека, занимающего гораздо более высокое социальное положение. Уверенность в любви подкрепляется выдуманной системой тайного языка, знаков, языка тела, телепатии. В искусстве этот синдром хорошо представлен в фильмах «Любит – не любит» и «Иллюзия любви».
Этот синдром назван в честь дочери Виктора Гюго Адели, страдавшей навязчивым состоянием в виде патологической привязанности к английскому офицеру Альберту Пинсону. Девушка преследовала мужчину, рассказывала всем о помолвке и грядущем бракосочетании, расстроила его свадьбу. Отец, понимая страдания дочери и неадекватность ее поведения, поместил ее в психиатрическую лечебницу, где та и прожила до конца своих дней. Трагическая жизнь девушки была положена в основу фильма «История Адели Г.». В список психиатрических болезней, имеющих официальное подтверждение, синдром не включен, но специалисты ставят его в один ряд с алкогольной и наркотической зависимостью и игроманией.
Название синдром получил в честь психиатра Жозефа Капгра, который первым дал описание этому отклонению. Оно часто встречается у больных шизофренией и проявляется верой в то, что либо сам больной, либо кто-то из его близких заменен двойником. После совершения неблаговидных поступков и даже противоправных деяний человек утверждает, что это был не он. Во все времена представлял собой неиссякаемый источник вдохновения для творчества. Ярко эта тема рассмотрена в повести Достоевского «Двойник» и снятому по ней фильму.
Это состояние представляет собой предыдущий синдром наоборот. То есть больной твердо уверен, что под маской совершенно незнакомого ему человека или людей скрывается кто-то из близких. Отклонение в поведении получило такое название в честь итальянского актера Леопольдо Фреголи, который виртуозно умел менять свою внешность по ходу действия.
Отчасти эта тема рассматривается в фильме Чарли Кауфмана «Аномализа». К слову, этот талантливый режиссер в своих работах нередко касается темы психических отклонений и неизученных возможностей человеческого мозга.
Это нарушение проявляется проблемами с памятью, выражаемыми в неспособности человеком вспомнить, с ним ли происходило то или иное событие, сам ли он написал книгу, или же просто прочел чужое произведение, посчитав его своим.
Для такого состояния характерен так называемый эффект жамевю – состояния, противоположного дежавю. То есть хорошо известные люди, места, события кажутся совершенно незнакомыми. Эта тема интересно и поучительно обыграна в фильме Мишеля Гондри «Наука сна».
Как понятно из названия, это отклонение связано с героиней одноименной сказки Льюиса Кэрролла. Страдающий им человек теряет способность соизмерять предметы с пространством и друг другом: не понимает, далеко они находятся друг от друга или близко, большие это вещи или маленькие. Самая тяжелая форма – невозможность правильно воспринять и оценить собственное тело. У больного нет нарушений в работе органов зрения или других чувств, искажение представляет собой результат исключительно нарушений психики.
Открыл этот синдром американский психиатр Джон Тодд, и его второе название в зарубежной литературе – синдром Тодда. В нашей стране используют термин аутометаморфопсия или нарушение схемы тела.
Научное название этого отклонения – обсессивно-компульсивное расстройство. Оно проявляется невозможностью избавиться от определенных ритуалов и действий. Человеку кажется, что если он их не совершит, то случится нечто ужасное и непоправимое.
В эпоху Средневековья таких больных считали одержимыми духами или дьяволом. Первые описания ОКР сделал служитель церкви Роберт Бартон, описавший панический страх смерти. Пример отклонения в современном искусстве – персонаж ДиКаприо в фильме «Авиатор».
Этот недуг представляет собой сочетание мании величия и бредовых идей. Может осложняться ложными воспоминаниями и галлюцинациями. Такие больные считают себя богами, небожителями, властелинами мира, великими писателями, живописцами и не только. Впервые описание синдрому дал немецкий психиатр Эмиль Крепелин.
Это одно из самых редких и сложных психиатрических заболеваний, проявляемое существованием множества личностей в одном человеке. В простонародье называется раздвоением личности. В разное время руководство может переходить к той или иной из существующих, что выражается изменением привычек, поведения, мимики, жестов, голоса.
Самая известная и поразительная на сегодняшний день история – пример расщепления – это пример с американским преступником Билли Миллиганом. В результате исследования было выяснено, что в нем уживается целых 74 личности! Этому случаю посвящено несколько книг и фильмов. Талантливо воплотил в реальность человека с расщепление личности Джеймс МакЭвой в фильме «Сплит».
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