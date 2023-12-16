Вторая жизнь камня в творениях Роберто Риццо

Камень – это материал, который можно назвать самым древним холстом. На нём наши предки высекали примитивные изображения, дошедшие до наших дней.
С развитием цивилизации всё изменилось. Но этот мастер благодаря нестандартному подходу дарит обычным булыжникам новую жизнь, превращая в настоящие произведения искусства.
Роберто Риццо живёт в Испании. И помимо обычного холста использует для своих работ камни. Любых размеров, начиная от крошечной гальки и заканчивая солидными валунами.
Проба пера или, точнее, кисти, случилась ещё в 1996 году. Автор, работавший после колледжа иллюстратором, увлёкся изучением наскальной живописи. Да так страстно, что отошёл от классических техник и полностью перешёл на нестандартную основу.
Каждая работа Роберто уникальна в своём роде. Ведь одинаковых камней в природе просто нет. У каждого свои выемки, трещины, шероховатости. И именно эти мелкие несовершенства, как считает Риццо, придают работе завершённость и изюминку.
Найдя подходящий камень, мастер тщательно его чистит, сушит, подбирает идеальный фон и приступает к эскизу и прорисовке мелких деталей. Этот материал позволяет достичь иллюзии объёма.
Любимое направление Риццо – анималистика. Роберто работает и на заказ, создавая портреты домашних питомцев по фото. Главным вдохновителем мастера является природа, а стимулом – любопытство и эмоции.
Источник:
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