Вторая жизнь камня в творениях Роберто Риццо

Роберто Риццо живёт в Испании. И помимо обычного холста использует для своих работ камни. Любых размеров, начиная от крошечной гальки и заканчивая солидными валунами.

Проба пера или, точнее, кисти, случилась ещё в 1996 году. Автор, работавший после колледжа иллюстратором, увлёкся изучением наскальной живописи. Да так страстно, что отошёл от классических техник и полностью перешёл на нестандартную основу.