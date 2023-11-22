Кошки на окошке

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Мир прекрасен и удивителен во всём его разнообразии. Но злые хозяева и природная впечатляющая лень не всегда позволяют познать всю его красоту в полной мере.
И котикам приходится довольствоваться тем, что есть – видом из окна. В результате получается эстетически восхитительное и всегда разное зрелище.
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