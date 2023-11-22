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Сообщество Без кота и жизнь не та 1822 поста • 489 подписчиков подписаться
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Кошки на окошке

Кошки на окошке

Автор:
22 ноября 2023 15:02
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   взгляд   картина   кот   котик   мило   окно   подоконник   стекло   трогательно   
681
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Мир прекрасен и удивителен во всём его разнообразии. Но злые хозяева и природная впечатляющая лень не всегда позволяют познать всю его красоту в полной мере.

И котикам приходится довольствоваться тем, что есть – видом  из окна. В результате получается эстетически восхитительное и всегда разное зрелище.

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Метки: Животное   взгляд   картина   кот   котик   мило   окно   подоконник   стекло   трогательно   
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1  комментарий
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Enigma Kuutar 5 минут назад
Смотри, Симба. Всё, на что падает свет, это наши владения.
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