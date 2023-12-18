Короткое путешествие отважной миссис Чиппи

Команда приняла и Генри, который помимо основных навыков был отличным жестянщиком, и его питомца.

Миссис Чиппи – шотландская кошка получила своё имя благодаря тому, что послушно ходила за Чиппи Макнишем по пятам, как заботливая жена.

Имя прижилось. Когда Чиппи Макниш был выбран в команду корабля Шеклтона «Выносливость», миссис Чиппи тоже отправилась с ним. Её обязанностью было ловить мышей и крыс и быть приятной компанией для всего экипажа. Она отлично справлялась с поставленной задачей, развлекая морских волков. Но после месяца в море выяснилось, что эта полосатая мурлыка на самом деле не леди, а джентльмен. Кличку решили не менять, дабы избежать сложностей с привыканием.