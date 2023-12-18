Короткое путешествие отважной миссис Чиппи

Плотник Генри Макниш обладал обычным для своей профессии прозвищем. Знакомые звали парня Чипп (chip – стружка). Но желание Генри подзаработать обернулась тем, что он поделился прозвищем кое с кем другим. И этого другого оно прославило.
Макниш решил подзаработать в трансантарктической экспедиции и устроился на судно Эрнеста Шеклтона. Планировалось, что экспедиция достигнет Антарктиды, затем путешествие по континенту продолжится на собаках.
Команда приняла и Генри, который помимо основных навыков был отличным жестянщиком, и его питомца.
Миссис Чиппи – шотландская кошка получила своё имя благодаря тому, что послушно ходила за Чиппи Макнишем по пятам, как заботливая жена.
Имя прижилось. Когда Чиппи Макниш был выбран в команду корабля Шеклтона «Выносливость», миссис Чиппи тоже отправилась с ним. Её обязанностью было ловить мышей и крыс и быть приятной компанией для всего экипажа. Она отлично справлялась с поставленной задачей, развлекая морских волков. Но после месяца в море выяснилось, что эта полосатая мурлыка на самом деле не леди, а джентльмен. Кличку решили не менять, дабы избежать сложностей с привыканием.
Фотограф экспедиции Фрэнк Херли сделал единственную известную фотографию миссис Чиппи. Однако многие члены экипажа писали в своих дневниках и журналах о том, что он силён духом и твёрд характером, и свидетельствовали о его уверенности и непринуждённости в море.
Капитан Фрэнк Уорсли подробно описал привычку миссис Чиппи взбираться на такелаж «точно по манере моряка, поднимающегося на борт», а метеоролог Леонард Хасси отметил, что он имел обыкновение провокационно прогуливаться по крышам собачьих будок. Он также поразил команду своей способностью ходить по реям шириной в дюйм во время самых сильных штормов.
Однако ловкие лапки миссис Чиппи иногда давали сбой. В записи от 13 сентября 1914 года кладовщик Томас Орде-Лис написал, что «ночью произошла необычная вещь. Кошка прыгнула за борт через один из иллюминаторов каюты, и вахтенный офицер лейтенант Хадсон, услышав её вопль, ловко развернул корабль и подобрал животное. Она пробыла в воде 10 минут или около того».
Его вытащил судовой биолог Роберт Кларк, который использовал одну из своих сетей для сбора образцов. Похоже, что одна из девяти жизней миссис Чиппи была потрачена в этом морском приключении.
После того как «Эндьюранс» застрял во льдах, от трансконтинентального плана пришлось отказаться. Теперь Шеклтон сосредоточился на выживании и начал готовить планы похода команды на запад к одному из нескольких возможных пунктов назначения.
Шеклтон приказал застрелить самых слабых животных, которые не выдержат опасного путешествия. Вместе с пятью ездовыми собаками (включая трёх щенков, один из которых был питомцем хирурга) было приказано убить и миссис Чиппи. Решение правильное с практической точки зрения. Но для экипажа оно оказалось слишком мучительным.
Команда корабля заботилась о миссис Чиппи в последние часы его жизни, обнимала и кормила его любимой едой – сардинами, в которые, возможно, было подмешано снотворное.
В дневнике от 29 октября 1915 года Шеклтон записал:
Сегодня днём трёх младших щенков Сэлли, Сириуса, Сью и миссис Чиппи, кошку плотника, придется пристрелить. В новых условиях мы не можем взять на себя содержание слабых животных. Маклин (у которого был домашний щенок), Крин (отвечавший за содержание собак) и плотник, похоже, очень тяжело переживали потерю своих друзей.
Макниш оказался незаменимым членом экипажа, когда его вместе с пятью другими людьми выбрали для плавания на одной спасательной шлюпке к Южной Георгии на расстояние около 800 миль. Он переоборудовал лодку, чтобы сделать путешествие возможным и безопасным, и, вероятно, спас жизни всей команды.
Макниш так и не простил Шеклтону убийство его кошки. Их отношения ухудшились, и Шеклтон даже пригрозил ему расстрелом за то, что тот заявил, что команда больше не обязана выполнять приказы капитана, поскольку их контракт прекратил свое действие после потопления «Эндьюранса» в ноябре 1915 года.
Именно из-за конфликта Шеклтон не представил Макниша к награждению Полярной медалью как других участников экспедиции. Генри вернулся в торговый флот. Когда начались проблемы со здоровьем, перешёл на работу в доки. Травма не позволила ему работать дальше. И он попал в приют в Веллингтоне, Новая Зеландия, где и скончался в 1930 году. Хотя он был похоронен со всеми воинскими почестями на кладбище Карори, через несколько лет его могила пришла в полное запустение.
Только в 1959 году Новозеландское антарктическое общество собрало средства на надгробие.
В 2004 году то же общество решило установить памятник и для миссис Чиппи. Общественность пожертвовала средства на создание бронзовой статуи кошки в натуральную величину, а позже в том же году около сотни человек собрались вокруг могилы Макниша и прочитали слова благодарности как плотнику, так и его кошке.
На могиле нет никаких слов о любимой миссис Чиппи. Впрочем, они и не нужны. И в память о маленьком храбром создании, всё своё тепло отдававшем другим, люди оставляют у статуи цветы.
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