Шаловливые лапки на страницах истории

А по страницам этой редкой книги, напечатанной примерно в 1472 году (хранится в Университете Отаго, Новая Зеландия), также прошёлся местный ловец мышей, не страдающий от излишней скромности.

Читая плотно заполненные словами страницы «Summa de casibus conscientiae» Астезануса де Аста, библиотекарь специальных коллекций университета доктор Дональд Керр обнаружил три чернильных отпечатка кошачьих лап.

Два отпечатка, украшающие страницу 250, размазаны, но третий отчетливо выделяется поверх латинского текста.

Книга, представляющая собой трактат о десяти заповедях, добродетелях и пороках, вопросах гражданского права и других вопросах и для удобства озаглавленная Corpus Juris, была напечатана немецким печатником Иоганном Ментелином около 1472 или 1473 года.

Ментелина называли «небрежным печатником» – возможно, именно поэтому. Но обнаружение кошачьих отпечатков создаёт в воображении особенно уютный образ средневековой типографии.