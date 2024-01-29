Шаловливые лапки на страницах истории

За каждым великим мужчиной в истории стоит она…
Чаще женщина, но иногда и кошка. И отпечатки их шаловливых лапок, оставшиеся на предметах многовековой давности, лишь подчеркивают могущество хвостатых, лёгкой поступью вошедших в историю.
Адрианов вал – один из самых крупных древних фортификационных и культурных памятников римской цивилизации на территории римских колоний. Возведён римлянами при императоре Адриане в 122–128 годах для предотвращения набегов пиктов и бригантов с севера. Протяжённость составляла порядка 117 км. В настоящее время представляет собой одну из главных достопримечательностей Северной Англии. Древние котики отметились на стене, оставив отпечатки своих древних лапок.
И снова Рим. Тегула – плоская с приподнятыми вверх краями черепица использовалась при строительстве как домов граждан, так и общественной застройки. Для обеспечения прочности кровле и защиты от влаги её чередовали с имбексом – черепицей в форме половинки цилиндра. Какой-то очень гордый древнеримский кот с замашками прораба прошествовал по мягким глиняным заготовкам, выставленным для просушки. Выдающаяся черепица с отпечатком, изготовленная в I веке нашей эры, выставлена в музее британского города Глостер.
А по страницам этой редкой книги, напечатанной примерно в 1472 году (хранится в Университете Отаго, Новая Зеландия), также прошёлся местный ловец мышей, не страдающий от излишней скромности.
Читая плотно заполненные словами страницы «Summa de casibus conscientiae» Астезануса де Аста, библиотекарь специальных коллекций университета доктор Дональд Керр обнаружил три чернильных отпечатка кошачьих лап.
Два отпечатка, украшающие страницу 250, размазаны, но третий отчетливо выделяется поверх латинского текста.
Книга, представляющая собой трактат о десяти заповедях, добродетелях и пороках, вопросах гражданского права и других вопросах и для удобства озаглавленная Corpus Juris, была напечатана немецким печатником Иоганном Ментелином около 1472 или 1473 года.
Ментелина называли «небрежным печатником» – возможно, именно поэтому. Но обнаружение кошачьих отпечатков создаёт в воображении особенно уютный образ средневековой типографии.
Пока этот кирпич, изготовленный до начала второго века в Британии, тогда ещё подконтрольной Риму, спокойно дожидался своей очереди для отправки в печь, какой-то озорной котэ гордо прошёлся по заготовке и удалился по своим делам. Оставив миру отпечаток, который теперь хранится в музее.
А этот котик обошёлся с собственностью хозяина совсем уж по-хозяйски. Примерно в районе 1420 года в Девентере (Нидерланды) прилежно трудился писарь. Он оставил страницу на ночь как следует просохнуть. А утром обнаружил безобразие: что-то кошке понравилось (или не понравилось), и она пометила страницу. Огорчённый писарь не стал начинать труд заново, ведь создание рукописных фолиантов было тем ещё квестом. А просто оставил страницу, на которую пописала кошка, пустой, добавив адресованное хвостатому негоднику латинское проклятие, снабжённое портретом предполагаемого пакостника:
Здесь ничего нет, потому что сюда написала кошка. Будь проклята эта паскудная кошка, которая помочилась на эту книгу ночью в Девентере, и из-за неё другие кошки тоже. Будьте осторожны, не оставляйте книги открытыми на ночь там, где ходят кошки.
А как ваш котик решил отметиться в истории?
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