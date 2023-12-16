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Сами с усами сели на сани

Сами с усами сели на сани

Автор:
16 декабря 2023 20:42
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Питомец   ватрушка   зима   катание   кошка   ребёнок   санки   собака   хозяин   
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Конечно, катание на санках, салазках, плюшках, ватрушках и даже обычных пакетах – одно из любимейших зимних развлечений. Это и физическая нагрузка, и активность, и эмоции, и целая лавина эндорфинов.

Но покатушки  можно сделать в разы увлекательнее, если задействовать хвостатых, полосатых и прочих усатых. Отличное настроение, позитив и зависть соседей в таком случае гарантированы. И, конечно, здоровские фото.

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Метки: Животное   Питомец   ватрушка   зима   катание   кошка   ребёнок   санки   собака   хозяин   
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