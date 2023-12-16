Сами с усами сели на сани

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Конечно, катание на санках, салазках, плюшках, ватрушках и даже обычных пакетах – одно из любимейших зимних развлечений. Это и физическая нагрузка, и активность, и эмоции, и целая лавина эндорфинов.
Но покатушки можно сделать в разы увлекательнее, если задействовать хвостатых, полосатых и прочих усатых. Отличное настроение, позитив и зависть соседей в таком случае гарантированы. И, конечно, здоровские фото.
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