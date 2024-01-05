Покровитель псов – человек, достигший просветления благодаря животному

Строго говоря, в буддизме нет такого определения как святой. Но именно этот термин подходит к данному человеку больше всего.
Жил некогда в Капилавасту брахман по имени Куккурипа. Сведения о его жизни обрывочны и встречаются всего в нескольких древних трудах, но известно, что в стремлении достичь наивысшего просветления он отрёкся от всего мирского и выбрал путь нищего странника.
Куккурипа держал путь в пещеры Лумбини – поселение, считающееся местом рождения Будды. Подходя к очередному городу, мужчина услышал едва слышные звуки. В придорожных кустах тихонько скулила собака. Совсем ещё щенок, она была столь истощена, что балансировала на грани жизни и смерти.
Куккурипа взял животное с собой, делился всем, что подавали добрые люди. И с удовольствием наблюдал, как подопечная растёт сильной, ловкой и здоровой псинкой.
Когда странники, наконец, прибыли в Лумбини, человек уже и помыслить не мог о том, как он раньше жил без такой преданной, весёлой и ласковой спутницы. Куккурипа выбрал пещеру, где нашёл вместе с питомицей приют, и каждый день уходил за подаянием, оставляя животное сторожить пещеру.
12 лет пролетели как один миг. За это время Куккурипа достиг столь высокого уровня просветления, что даже овладел способностями предсказания и предвидения. Редкий дар заметили боги и пригласили человека посетить их райскую сферу. Где йогин продолжил обучение, одновременно наслаждаясь всеми благами небесной сферы.
О собаке он не забывал. Пища и вода для животного появлялись в пещере сами по себе. Наконец странник, по мнению богов, достиг того уровня совершенства, который позволял перейти в нирвану.
Но Куккурипа отказался. Ведь на земле его ждало преданное существо, за которое он нёс ответственность, которое спас от смерти и не желал удовольствий, пока собака скучала и тосковала в одиночестве.
Боги пытались призвать к рассудку святого, настаивая, что все прошлые материальные привязанности – всего лишь иллюзия, лишенная смысла. Но просветлённый решил иначе и вернулся в пещеру.
Счастливая собака стала скакать и прыгать вокруг хозяина. А когда тот присел, чтобы почесать питомицу за ушком, то она исчезла. А взору удивлённого человека предстала прекрасная дакини – богиня и носительница тайных учений.
Которая и научила человека непоколебимости ума и ясности сознания. Гуру Куккурипа, которого в народе стали называть собачником, покровителем собак, вернулся домой, оброс множеством учеников и последователей и прожил жизнь в труде на благо всех живых существ.
После смерти он ожидаемо вознёсся в рай. Оставшись в разных областях культуры в виде человека, которого неизменно сопровождает верная собака.
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Спокойно, ребя, это я пересказал один фильм своими словами. Угадайте какой???