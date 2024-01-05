Покровитель псов – человек, достигший просветления благодаря животному

Куккурипа держал путь в пещеры Лумбини – поселение, считающееся местом рождения Будды. Подходя к очередному городу, мужчина услышал едва слышные звуки. В придорожных кустах тихонько скулила собака. Совсем ещё щенок, она была столь истощена, что балансировала на грани жизни и смерти.

Куккурипа взял животное с собой, делился всем, что подавали добрые люди. И с удовольствием наблюдал, как подопечная растёт сильной, ловкой и здоровой псинкой.