Джордж Мэллори – герой или неудачник?

Достижение вершины горы Эвереста – самая важная и при этом одна из самых сложных альпинистских целей. Восхождение на вершину самой высокой горы в мире является пиком карьеры многих знаменитых альпинистов.
Но на протяжении многих лет гора побеждала всех, кто пытался на неё взойти. Лишь в 1953 году команде Тенцинга Норгея и Эдмунда Хиллари удалось достичь вершины и благополучно вернуться. Их восхождение стало первым подтверждённым случаем покорения вершины Эвереста.
За десятки лет до этого знаменитого восхождения многие команды достигали базового лагеря Эвереста и пытались подняться выше, но были остановлены высотой, погодой, а также размерами и непроходимостью горы.
Но одна экспедиция вызывала особенно много обсуждений и домыслов на протяжении многих лет. Джордж Мэллори и Эндрю Ирвин погибли на склонах Эвереста во время своей попытки. Но вопрос, успели ли они до своей гибели добраться до вершины, остался без ответа.
Джордж Герберт Ли Мэллори был учителем и профессиональным альпинистом. В 1924 году, почти за три десятилетия до попытки Тенцинга Норгея и Эдмунда Хиллари, он присоединился к экспедиции генерала Чарльза Брюса, чтобы попытаться покорить Эверест.
Члены экспедиции использовали новейшее альпинистское оборудование и технологии, включая дополнительный кислород. Она стала второй попыткой британцев покорить Эверест (первая была предпринята в 1922 году). Мэллори консультировал предыдущую экспедицию, и предложенный именно им маршрут восхождения на гору и был использован.
Команда из 12 альпинистов и 60 местных носильщиков достигла перевалочного пункта в Тибете к концу марта. Затем началось путешествие к базовому лагерю Эвереста. Через месяц они добрались до своего лагеря, где отдохнули, готовясь к попытке покорения вершины.
Путешествие к этой точке не обошлось без происшествий. Брюс уже отказался от участия в походе, его подкосила малярия. Кроме того, группа не получила благословения монахами высокогорного монастыря, стоявшего на пути к базовому лагерю. Этот сугубо ритуальный этап многие считали жизненно важным условием безопасности и успеха экспедиции.
План состоял в том, чтобы разбить четыре лагеря на разной высоте на склоне горы. Последний – четвёртый и самый высокий на высоте 7 000 метров находился на северном перевале – головокружительно крутом и высоком, который вёл к вершине горы.
Для того чтобы покорить вершину, альпинисты, совершающие попытку, должны были пройти три ступени во время подъёма. Первая – поле валунов, где разбитая земля и массивные препятствия крайне затрудняют продвижение. Две другие – отвесные скалы, где альпинисты будут вынуждены совершать вертикальные подъёмы, чтобы продолжить путь.
5 июня 1924 года Мэллори и Ирвин отправились в свое роковое путешествие на гору. На самом деле эта попытка была второй для Мэллори и третьей для экспедиции.
Первая попытка, в которой участвовал Мэллори, увенчалась успехом: на вершине горы был разбит лагерь, который впоследствии должен был помочь в последующих восхождениях. Предполагалось, что таких лагерей будет два, но Мэллори не смог добраться до места второго лагеря и был вынужден повернуть назад.
Вторая попытка, предпринятая двумя альпинистами, которые прошли мимо Мэллори, когда он возвращался с первого восхождения, была более успешной: они достигли высоты 300 метров от вершины, прежде чем истощение и возрастающая сложность рельефа заставили их повернуть назад. Оба альпиниста успешно вернулись в четвёртый лагерь.
Мэллори и Ирвин несли с собой кислород и понимали, что их восхождение, скорее всего, станет последней попыткой покорения вершины в экспедиции. Напарник Мэллори, Ирвин, был не так опытен по сравнению с остальными альпинисты. Но они были близкими друзьями, и Мэллори считал его способным совершить восхождение.
В последней записке Мэллори, которую принёс один из носильщиков, говорилось о попытке покорения вершины 8 июня. Это был последний раз, когда кто-либо слышал об этих двух альпинистах: оба погибли при попытке восхождения.
Большая часть разногласий вокруг попытки Мэллори связана с сообщением о встрече двух альпинистов, сделанным другим членом экспедиции Ноэлем Оделлом. Он утверждал, что видел их вдалеке над собой, у основания второй ступени на пути к вершине. Мужчины смогли пройти её, и Оделлу показалось, что у них есть все шансы добраться до вершины.
С тех пор многие высказывали мнение, что Оделл был неправ или ошибался в своих утверждениях. Мало кто верил, что Мэллори и Ирвин могли подняться на вторую ступень так быстро. Даже сегодня такое быстрое восхождение невозможно. Под давлением экспертов Оделл несколько раз менял показания.
Однако только Оделл доподлинно знал, что он видел в тот день. Современные альпинисты положительно оценивают вероятность успешного достижения Мэллори вершины, исходя из его альпинистского мастерства, имеющегося снаряжения и времени, которым он располагал для покорения вершины. Но их там не было, и они не видели того, что видел Ноэль.
Мэллори, зная, что это последняя попытка, и решив покорить гору для престижа британцев, должен был быть предельно сосредоточен на восхождении. Может быть, благодаря сверхчеловеческим усилиям двух друзей, им удалось это сделать?
Даже сейчас, столетие спустя, неизвестно, что произошло во время той роковой попытки. Тело Мэллори было найдено в 1999 году, но что с ним случилось, так и осталось неизвестным. Расположение его останков и других предметов, найденных во время восхождения, не даёт убедительных доказательств в пользу ни одной, ну другой версии.
Однако есть проблеск надежды, что однажды ответы могут быть найдены. Ирвин, спутник Мэллори, во время восхождения, носил с собой фотоаппарат. И если бы пара достигла вершины, то наверняка нашлись бы фотосвидетельства этого удивительного достижения.
Но тело Ирвина и фотоаппарат, который он нёс с собой, так и не были найдены. Возможно, когда-нибудь в будущем фотографии, сделанные им на опасных, но таких манящих склонах высочайшей горы мира, будут обработаны. И тогда мир точно узнает, были ли Мэллори и Ирвин первыми покорителями Эвереста.
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