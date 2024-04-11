Джордж Мэллори – герой или неудачник?

За десятки лет до этого знаменитого восхождения многие команды достигали базового лагеря Эвереста и пытались подняться выше, но были остановлены высотой, погодой, а также размерами и непроходимостью горы.

Но одна экспедиция вызывала особенно много обсуждений и домыслов на протяжении многих лет. Джордж Мэллори и Эндрю Ирвин погибли на склонах Эвереста во время своей попытки. Но вопрос, успели ли они до своей гибели добраться до вершины, остался без ответа.