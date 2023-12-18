Познакомьтесь со шведом, который любит купаться в ледяной воде с резиновыми уточками

Эрик всегда был устойчив к холоду, но начал окунаться зимой пять лет назад, так как хотел плавать круглый год.

Доктор Нахид Али объяснил, что моржевание "перестраивает нашу физиологию на устойчивость к холоду и способствует более глубокому сну".

Эрик подтверждает сказанное и добавляет: "Говорят, зимнее плавание приносит много пользы здоровью. Даже если бы это было не так, я бы всё равно это делал".