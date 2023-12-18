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Познакомьтесь со шведом, который любит купаться в ледяной воде с резиновыми уточками

Познакомьтесь со шведом, который любит купаться в ледяной воде с резиновыми уточками

Автор:
18 декабря 2023 09:53
Сообщество : Юмор
Метки: Швеция   зимнее плавание   история   моржевание   мужчина   фото   
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Эрик Феллман из Швеции не боится холода и практически ежедневно устраивает заплыв в озере. Во время зимних купаний компанию ему составляют игрушечные уточки. Более того, тиктокер 15 минут идёт до водоёма в футболке и шортах.

Эрик выкладывает свои заплывы в TikTok, и его видео уже набрали почти 22 млн лайков! 310 тыс. подписчиков с удовольствием наблюдают, как он плещется в ледяной воде и уплетает фруктовый лёд.

"Добро пожаловать в Швецию", — говорит 38-летний Эрик в одном из популярных роликов, выныривая из озера.

"Я чувствую холод. Я просто не замерзаю", — рассказывает швед.

Мужчина может купаться до 20 минут в холодных водах озера Хувудста в пригороде Стокгольма. Он даже плавает там ночью и зажигает свечи на льду.


Эрик всегда был устойчив к холоду, но начал окунаться зимой пять лет назад, так как хотел плавать круглый год.

Доктор Нахид Али объяснил, что моржевание "перестраивает нашу физиологию на устойчивость к холоду и способствует более глубокому сну".

Эрик подтверждает сказанное и добавляет: "Говорят, зимнее плавание приносит много пользы здоровью. Даже если бы это было не так, я бы всё равно это делал".

"Не стоит пытаться побить рекорды. Просто познакомьтесь со своим телом и узнайте, как оно реагирует, когда оказывается в холодной воде. Не окунайтесь в одиночку и обязательно возьмите с собой побольше одежды, — советует Феллман новичкам. — "А лучший способ согреться после купания — двигаться. Я поднимаю температуру, прогуливаясь по дому. Если вы будете сидеть на месте, вы не согреетесь".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Швеция   зимнее плавание   история   моржевание   мужчина   фото   
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5  комментариев
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21k
alexis 39 минут назад
Норвежец был круче.
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18k
Голос Вселенной 24 минуты назад
Я тоже в свое время купался... много купался. 8 лет. Одно время даже на машине специально после работы ехал через прорубь, чтобы окунуться. Получалось в неделю 4-5 раз с выходными.
Потом переехал в другой район. Здесь проруби нет. И стало скучно... (((
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ruslan d 49 минут назад
Никогда не понимал этих зимних купаний и купелей ...
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