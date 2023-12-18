Познакомьтесь со шведом, который любит купаться в ледяной воде с резиновыми уточками

Эрик Феллман из Швеции не боится холода и практически ежедневно устраивает заплыв в озере. Во время зимних купаний компанию ему составляют игрушечные уточки. Более того, тиктокер 15 минут идёт до водоёма в футболке и шортах.
Эрик выкладывает свои заплывы в TikTok, и его видео уже набрали почти 22 млн лайков! 310 тыс. подписчиков с удовольствием наблюдают, как он плещется в ледяной воде и уплетает фруктовый лёд.
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"Добро пожаловать в Швецию", — говорит 38-летний Эрик в одном из популярных роликов, выныривая из озера.
"Я чувствую холод. Я просто не замерзаю", — рассказывает швед.
Мужчина может купаться до 20 минут в холодных водах озера Хувудста в пригороде Стокгольма. Он даже плавает там ночью и зажигает свечи на льду.
Эрик всегда был устойчив к холоду, но начал окунаться зимой пять лет назад, так как хотел плавать круглый год.
Доктор Нахид Али объяснил, что моржевание "перестраивает нашу физиологию на устойчивость к холоду и способствует более глубокому сну".
Эрик подтверждает сказанное и добавляет: "Говорят, зимнее плавание приносит много пользы здоровью. Даже если бы это было не так, я бы всё равно это делал".
"Не стоит пытаться побить рекорды. Просто познакомьтесь со своим телом и узнайте, как оно реагирует, когда оказывается в холодной воде. Не окунайтесь в одиночку и обязательно возьмите с собой побольше одежды, — советует Феллман новичкам. — "А лучший способ согреться после купания — двигаться. Я поднимаю температуру, прогуливаясь по дому. Если вы будете сидеть на месте, вы не согреетесь".
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Потом переехал в другой район. Здесь проруби нет. И стало скучно... (((