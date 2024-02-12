На каждый день недели: звезда фильмов для взрослых завёл 7 жён

Алекс Марин попал в заголовки газет в 2021 году, когда объявил о своих отношениях с тремя партнершами. Недавно порноактёр похвастался, что в его любовном гнёздышке поселились ещё четыре женщины.
Во время интервью для видеоблога Rachis Carillo в Тихуане, Мексика, Марин не стеснялся демонстрировать своё счастье. Однако он признал, что ревность в полигамных отношениях всё же присутствует.
Алекс состоит в официальном браке с Мией Марин, которую часто приглашает в свои фильмы, но и других пассий он также называет "жёнами". Жизель Монтес и Ямилет Рамирес первыми присоединились к супружеской паре.
Стоит отметить, что Алекс и Мия воспитывают дочь.
Актёр сказал: "Я прославился тем, что у меня было три жены, но сейчас у меня их семь. Вы узнаете их имена со временем".
У него есть по одной партнёрше на каждый день: "Семь - это предел, сама неделя говорит нам об этом. Я очень счастлив".
"Конечно, в таких отношениях всё немного сложнее, потому что кто-то из них всегда злится. Жизель ревнует ко всем, она очень ревнива".
Мексиканец, известный как "Царь Мидас в порно", рассказал, что его главная леди Мия вскоре распрощается с порноиндустрией.
После десяти лет съёмок женщина "хочет отдохнуть".
Интервью стало вирусным, набрав более 7,5 млн просмотров.
"Они не жёны, они его сотрудницы", - написал один из зрителей.
Другой прокомментировал: "По сути, он сутенёр".
"У Алекса Марина жизнь моей мечты", - признался неизвестный.
"Семь? В среднем в месяце 30 дней, продолжай в том же духе", - посоветовал шутник.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- ДА!
- А чем?
- Можно сачкануть...