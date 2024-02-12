На каждый день недели: звезда фильмов для взрослых завёл 7 жён

Актёр сказал: "Я прославился тем, что у меня было три жены, но сейчас у меня их семь. Вы узнаете их имена со временем".

У него есть по одной партнёрше на каждый день: "Семь - это предел, сама неделя говорит нам об этом. Я очень счастлив".