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На каждый день недели: звезда фильмов для взрослых завёл 7 жён

На каждый день недели: звезда фильмов для взрослых завёл 7 жён

Автор:
12 февраля 2024 08:59
Сообщество : Жизнь
Метки: Мексика   актёр   история   многожёнство   мужчина   отношения   полигамия   
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Алекс Марин попал в заголовки газет в 2021 году, когда объявил о своих отношениях с тремя партнершами. Недавно порноактёр похвастался, что в его любовном гнёздышке поселились ещё четыре женщины.

Во время интервью для видеоблога Rachis Carillo в Тихуане, Мексика, Марин не стеснялся демонстрировать своё счастье. Однако он признал, что ревность в полигамных отношениях всё же присутствует.

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Алекс состоит в официальном браке с Мией Марин, которую часто приглашает в свои фильмы, но и других пассий он также называет "жёнами". Жизель Монтес и Ямилет Рамирес первыми присоединились к супружеской паре.

Стоит отметить, что Алекс и Мия воспитывают дочь.

Актёр сказал: "Я прославился тем, что у меня было три жены, но сейчас у меня их семь. Вы узнаете их имена со временем".

У него есть по одной партнёрше на каждый день: "Семь - это предел, сама неделя говорит нам об этом. Я очень счастлив".

"Конечно, в таких отношениях всё немного сложнее, потому что кто-то из них всегда злится. Жизель ревнует ко всем, она очень ревнива".

Мексиканец, известный как "Царь Мидас в порно", рассказал, что его главная леди Мия вскоре распрощается с порноиндустрией.

После десяти лет съёмок женщина "хочет отдохнуть".

Интервью стало вирусным, набрав более 7,5 млн просмотров.

"Они не жёны, они его сотрудницы", - написал один из зрителей.

Другой прокомментировал: "По сути, он сутенёр".

"У Алекса Марина жизнь моей мечты", - признался неизвестный.

"Семь? В среднем в месяце 30 дней, продолжай в том же духе", - посоветовал шутник.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мексика   актёр   история   многожёнство   мужчина   отношения   полигамия   
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12  комментариев
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2k
Альфач твоей мамки Час назад
Просто не могут себе раздельно жильё снимать, вот и ютятся вместе, а сношаются на работе только, по факту сосут за еду. Гипер-куколд и шмары конченые какие то.
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95k
7guest 7 минут назад
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9k
krivsan 18 минут назад
в этом бизнесе я бы сказал,что чувак на "удаленке",наработанные проекты заказчику по почте
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340
Посейдон Полчаса назад
А что, если ему весело, бабам хорошо, пусть ипутся всем стадом, будет что вспомнить и рассказать в старости. Что его ждёт в будущем и после смерти никому не известно, да и всем пофиг, так что может и стадо овец завести, чтобы ещё веселее жилось, с восточными мотивами.
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20k
Robin Hood 44 минуты назад
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11
роман юрков 50 минут назад
Взял работу на дом
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60k
dima423 Час назад
Лучше бы одну симпатичную завел чем 7 страшилищ)
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11k
Vacony Час назад
Это лучшее что он нашел ? чего так страшно то
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356
Quantimus 2 часа назад
Ну, для кого-то это привлекательная судьба - трахаться каждый день, а мне было бы многовато... После рабочего дня секс последнее, что мне бы хотелось.
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12k
Том Сойер 2 часа назад
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