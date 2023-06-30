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16 странных нарядов знаменитостей

16 странных нарядов знаменитостей

Автор:
30 июня 2023 07:32
Метки: в мире   знаменитости   люди   мода   наряд   платье   
1308
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Несколько примеров необычных нарядов знаменитостей на красных дорожках и других официальных мероприятиях, которые произвели смехофурор.

Красные дорожки и различные официальные мероприятия — это места, где знаменитости могут похвастаться своим стилем и модным вкусом. Однако иногда они выбирают наряды, которые выглядят довольно странно и даже нелепо. Обилие блёсток и вызывающего декора, смешная обувь, на которой неудобно ходить — это далеко не всё, что можно увидеть на подобных вечеринках и приёмах.

Что руководит выбором селебрити в такие моменты? Точно трудно ответить. Вполне возможно, что звёзды просто желают привлечь внимание на фоне своих не менее популярных коллег (а для этого, согласитесь, нужно серьёзно попотеть). Иногда чрезмерные старания приводят к модным фиаско, о которых впоследствии судачит весь мир.

Певица Карди Би на премии American Music Awards 2021

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Экстравагантный образ певица стал настоящим мемом в социальных сетях. Наверняка знаменитость ожидала несколько другой реакции общественности на свой утончённый и таинственный наряд.

Эмма Коррин на лондонском кинофестивале в 2022 году

Певец Сэм Смит на церемонии награждения Brit Awards 2023

Сэм Смит знает, как удивлять публику. Не так давно певец появился перед поклонниками в надувном чёрном костюме. После этого выхода Сэма неоднократно сравнивали в социальных сетях с воздушным шаром.

Шведская тележурналистка Алис Ба Кунке на Elle Gala 2023

Тейлор Расселл на лондонском кинофестивале в 2022 году

Платье певицы и актрисы Эрики Джейн на церемонии People’s Choice Awards 2022 


Шведский модный инфлюенсер Фредерик Робертсон на Met Gala 2022

Певица Доджа Кэт на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards 2021

Джулия Робертс предстала в платье с портретами Джорджа Клуни на премии Центра Кеннеди

Оливия Уайлд на гала-вечере LACMA Art + Film 2022

Ким Петрас и Хиллари Теймур на красной дорожке Met Gala 2021

Билли Портер

Билли Потрет знает, что наряд должен быть не только красивым, но и практичным. А вдруг дождь? А он уже подготовлен.

Эмма Коррин на церемонии вручения премии «Эмми» в 2021 году

Джиджи Хадид носила это увесистое платье на Met Gala 2022 года

Наряд модели произвёл настоящий фурор. Реакция общественности неудивительна, ведь далеко не каждый день встретишь платье, совмещённое с тёплым пальто.

Репер Лил Нас на Met Gala 2023

Модель Винни Харлоу на Met Gala в 2022 году

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Метки: в мире   знаменитости   люди   мода   наряд   платье   
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6  комментариев
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11k
Алексей 58 минут назад
Я кроме Джулии Робертс никого не знаю
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44k
Цыц тут у меня 15 минут назад
А инфлюэнсер это название очередного гендера, судя по всему?
А так какой то парад уродов за исключением Робертс и следующей за ней, не помню имя.
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27k
Киры4 38 минут назад
Реперы уже не те...
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76k
Доктор Джонс Час назад
Эм... А кто эти все люди?
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Себастьян Перейра

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