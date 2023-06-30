16 странных нарядов знаменитостей

Красные дорожки и различные официальные мероприятия — это места, где знаменитости могут похвастаться своим стилем и модным вкусом. Однако иногда они выбирают наряды, которые выглядят довольно странно и даже нелепо. Обилие блёсток и вызывающего декора, смешная обувь, на которой неудобно ходить — это далеко не всё, что можно увидеть на подобных вечеринках и приёмах.

Что руководит выбором селебрити в такие моменты? Точно трудно ответить. Вполне возможно, что звёзды просто желают привлечь внимание на фоне своих не менее популярных коллег (а для этого, согласитесь, нужно серьёзно попотеть). Иногда чрезмерные старания приводят к модным фиаско, о которых впоследствии судачит весь мир.

Певица Карди Би на премии American Music Awards 2021