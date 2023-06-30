16 странных нарядов знаменитостей

Несколько примеров необычных нарядов знаменитостей на красных дорожках и других официальных мероприятиях, которые произвели смехофурор.
Красные дорожки и различные официальные мероприятия — это места, где знаменитости могут похвастаться своим стилем и модным вкусом. Однако иногда они выбирают наряды, которые выглядят довольно странно и даже нелепо. Обилие блёсток и вызывающего декора, смешная обувь, на которой неудобно ходить — это далеко не всё, что можно увидеть на подобных вечеринках и приёмах.
Что руководит выбором селебрити в такие моменты? Точно трудно ответить. Вполне возможно, что звёзды просто желают привлечь внимание на фоне своих не менее популярных коллег (а для этого, согласитесь, нужно серьёзно попотеть). Иногда чрезмерные старания приводят к модным фиаско, о которых впоследствии судачит весь мир.
Певица Карди Би на премии American Music Awards 2021
Экстравагантный образ певица стал настоящим мемом в социальных сетях. Наверняка знаменитость ожидала несколько другой реакции общественности на свой утончённый и таинственный наряд.
Эмма Коррин на лондонском кинофестивале в 2022 году
Певец Сэм Смит на церемонии награждения Brit Awards 2023
Сэм Смит знает, как удивлять публику. Не так давно певец появился перед поклонниками в надувном чёрном костюме. После этого выхода Сэма неоднократно сравнивали в социальных сетях с воздушным шаром.
Шведская тележурналистка Алис Ба Кунке на Elle Gala 2023
Тейлор Расселл на лондонском кинофестивале в 2022 году
Платье певицы и актрисы Эрики Джейн на церемонии People’s Choice Awards 2022
Шведский модный инфлюенсер Фредерик Робертсон на Met Gala 2022
Певица Доджа Кэт на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards 2021
Джулия Робертс предстала в платье с портретами Джорджа Клуни на премии Центра Кеннеди
Оливия Уайлд на гала-вечере LACMA Art + Film 2022
Ким Петрас и Хиллари Теймур на красной дорожке Met Gala 2021
Билли Портер
Билли Потрет знает, что наряд должен быть не только красивым, но и практичным. А вдруг дождь? А он уже подготовлен.
Эмма Коррин на церемонии вручения премии «Эмми» в 2021 году
Джиджи Хадид носила это увесистое платье на Met Gala 2022 года
Наряд модели произвёл настоящий фурор. Реакция общественности неудивительна, ведь далеко не каждый день встретишь платье, совмещённое с тёплым пальто.
Репер Лил Нас на Met Gala 2023
Модель Винни Харлоу на Met Gala в 2022 году
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А так какой то парад уродов за исключением Робертс и следующей за ней, не помню имя.