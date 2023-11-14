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14 захватывающих фильмов о гигантских монстрах, в которых нет Кинг-Конга или Годзиллы

14 захватывающих фильмов о гигантских монстрах, в которых нет Кинг-Конга или Годзиллы

Автор:
14 ноября 2023 09:04
Сообщество : Кино
Метки: кино   монстры   страх   ужас   фильм   фото   чудище   
1078
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Годзилла и Кинг-Конг — самые известные и горячо любимые монстры из фильмов, которые принадлежат к жанру кайдзю. Это направление японского фольклора, описывающее различных мифологических созданий и существ.

Они могут быть не только злыми, но и добрыми существами, которые активно помогают людям и пытаются защитить их от различных опасностей. Однако мир кинематографа может предложить нам не только картины с участием Конга и древнего ящера, но и ещё уйму фильмов, в которых встречаются удивительные гигантские создания. Давайте посмотрим, кто же они такие!

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Имя: Йотнар

Сюжет фильма: Группа студентов сталкивается с загадочной и массовой гибелью медведей. Ребята пытаются самостоятельно разобраться с этим вопросом. Вскоре они узнают, что правительство скрывает от общественности факт существования троллей, которые представляют реальную опасность для человечества. Отважные парни и девушки пытаются самостоятельно уничтожить великанов, а также Йотнара — самого опасного из них.

Имя: Кракен

Сюжет фильма: Персею необходимо победить повелителя подземного мира — Аида. Для этого бесстрашному воину потребуется одолеть целую уйму врагов и Кракена. Безжалостный монстр разгромил Титанов и места обитания Стигийских ведьм, поэтому найти на него управу будет совсем не просто.

Имя: Кайдзю

Сюжет фильма: Кайдзю поднялись из морских глубин и готовы уничтожить всё человечество. Против них активно борются гигантские роботы, названные егерями. Однако все их попытки остановить существ проваливаются. Чтобы положить конец нашествию монстров, защитники Земли решаются обратиться к бывшему пилоту и неопытному стажеру, которые знают, как справиться с надвигающимся апокалипсисом.

Имя: Кловер

Сюжет фильма: На Нью-Йорк нападает странное существо, которое разрушает всё вокруг и пожирает людей. Армия оказывается бессильна против монстра, поэтому правительство решается на кардинальные меры.

Имя: Манда

Сюжет фильма: Подводный город некогда могущественной империи Мю желает поработить наземный мир. Они делают всё возможное, чтобы сделать жизнь человечества невыносимойй — похищают людей и затапливают целые города. Японское правительство решает использовать суперновую субмарину Атрагон, которая должна помочь в борьбе с врагами. Однако жители империи Мю в ответ выпускают своего морского дракона Манду, который не намерен отступать от битвы.

Имя: Гамера

Сюжет фильма: Раса летающих рептилий-людоедов Гаос нападает на Землю. Суперчерепаха Гамера приходит человечеству на помощь, пытаясь защитить его от ужасных тварей.

Имя: Гленн Мэннинг 

Сюжет фильма: Глен Маннинг подвергается сильному радиационному облучению. Он не только выживает, но и стремительно увеличивается в размерах. Из-за мутации мужчиной овладевает безумие, которое заставляет его творить ужасные поступки и наносить городу непоправимые разрушения.

Имя: Пульгасари

Сюжет фильма: Чосонский правитель приказывает изъять у крестьян все металлические инструменты, чтобы выковать из них оружие и подавить восстание. Кузнец отказывается выполнять поручение, за что платится собственной головой. Его последнее творение — статуэтка монстра Пульгасари намерена отомстить за гибель своего создателя.

Имя: Циклоп

Сюжет фильма: Чтобы избавить свою невесту от колдовских чар, Синбад должен победить огромного дракона, чёрного колдуна и ужасного циклопа.

Имя: Гигантский осьминог

Сюжет фильма: Учёные замечают в океане огромный живой объект неизвестного происхождения. Вскоре они понимают, что это гигантский осьминог, который мутировал вследствие недавно проведённых ядерных испытаний.

Имя: Глория

Сюжет фильма: Страшный монстр нападает на Сеул. Девушка Глория, проживающая в Нью-Йорке, понимает, что как-то связана с проделками этого ужасного создания и с ним самим.

Имя: Гигантский муравей

Сюжет фильма: После ядерных испытаний, проведённых в 1945 году на полигоне Аламогордо, муравьи превращаются в настоящих чудовищ. Они похищают людей и жестоким образом расправляются с ними. Теперь военным придётся хорошенько подумать над тем, как уничтожить монстров, созданных их собственными руками.

Имя: Мотра

Сюжет фильма: На острове Бейру, на котором недавно проводились ядерные испытания, учёные обнаруживают двух загадочных фей. Исследователи решают забрать странных существ с собой для дальнейшего исследования. Однако на выручку феям прилетает гигантский мотылёк по имени Мотра, которая имеет с ними телепатическую связь.

Имя: Капля

Сюжет фильма: Двое ребят Стив и Джейн становятся свидетелями падения метеорита. Странная субстанция, выползшая из него, ведёт себя крайне агрессивно и непредсказуемо.

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Метки: кино   монстры   страх   ужас   фильм   фото   чудище   
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Андрей Понамарев Час назад
Кайдзю - это и есть Годзилла
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9k
Бритва 49 минут назад
суперчерепах я ещё не видел. Нашел документальные кадры по теме:
Ссылка youtu.be
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Olxi

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