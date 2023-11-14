14 захватывающих фильмов о гигантских монстрах, в которых нет Кинг-Конга или Годзиллы

Годзилла и Кинг-Конг — самые известные и горячо любимые монстры из фильмов, которые принадлежат к жанру кайдзю. Это направление японского фольклора, описывающее различных мифологических созданий и существ.
Они могут быть не только злыми, но и добрыми существами, которые активно помогают людям и пытаются защитить их от различных опасностей. Однако мир кинематографа может предложить нам не только картины с участием Конга и древнего ящера, но и ещё уйму фильмов, в которых встречаются удивительные гигантские создания. Давайте посмотрим, кто же они такие!
Имя: Йотнар
Сюжет фильма: Группа студентов сталкивается с загадочной и массовой гибелью медведей. Ребята пытаются самостоятельно разобраться с этим вопросом. Вскоре они узнают, что правительство скрывает от общественности факт существования троллей, которые представляют реальную опасность для человечества. Отважные парни и девушки пытаются самостоятельно уничтожить великанов, а также Йотнара — самого опасного из них.
Имя: Кракен
Сюжет фильма: Персею необходимо победить повелителя подземного мира — Аида. Для этого бесстрашному воину потребуется одолеть целую уйму врагов и Кракена. Безжалостный монстр разгромил Титанов и места обитания Стигийских ведьм, поэтому найти на него управу будет совсем не просто.
Имя: Кайдзю
Сюжет фильма: Кайдзю поднялись из морских глубин и готовы уничтожить всё человечество. Против них активно борются гигантские роботы, названные егерями. Однако все их попытки остановить существ проваливаются. Чтобы положить конец нашествию монстров, защитники Земли решаются обратиться к бывшему пилоту и неопытному стажеру, которые знают, как справиться с надвигающимся апокалипсисом.
Имя: Кловер
Сюжет фильма: На Нью-Йорк нападает странное существо, которое разрушает всё вокруг и пожирает людей. Армия оказывается бессильна против монстра, поэтому правительство решается на кардинальные меры.
Имя: Манда
Сюжет фильма: Подводный город некогда могущественной империи Мю желает поработить наземный мир. Они делают всё возможное, чтобы сделать жизнь человечества невыносимойй — похищают людей и затапливают целые города. Японское правительство решает использовать суперновую субмарину Атрагон, которая должна помочь в борьбе с врагами. Однако жители империи Мю в ответ выпускают своего морского дракона Манду, который не намерен отступать от битвы.
Имя: Гамера
Сюжет фильма: Раса летающих рептилий-людоедов Гаос нападает на Землю. Суперчерепаха Гамера приходит человечеству на помощь, пытаясь защитить его от ужасных тварей.
Имя: Гленн Мэннинг
Сюжет фильма: Глен Маннинг подвергается сильному радиационному облучению. Он не только выживает, но и стремительно увеличивается в размерах. Из-за мутации мужчиной овладевает безумие, которое заставляет его творить ужасные поступки и наносить городу непоправимые разрушения.
Имя: Пульгасари
Сюжет фильма: Чосонский правитель приказывает изъять у крестьян все металлические инструменты, чтобы выковать из них оружие и подавить восстание. Кузнец отказывается выполнять поручение, за что платится собственной головой. Его последнее творение — статуэтка монстра Пульгасари намерена отомстить за гибель своего создателя.
Имя: Циклоп
Сюжет фильма: Чтобы избавить свою невесту от колдовских чар, Синбад должен победить огромного дракона, чёрного колдуна и ужасного циклопа.
Имя: Гигантский осьминог
Сюжет фильма: Учёные замечают в океане огромный живой объект неизвестного происхождения. Вскоре они понимают, что это гигантский осьминог, который мутировал вследствие недавно проведённых ядерных испытаний.
Имя: Глория
Сюжет фильма: Страшный монстр нападает на Сеул. Девушка Глория, проживающая в Нью-Йорке, понимает, что как-то связана с проделками этого ужасного создания и с ним самим.
Имя: Гигантский муравей
Сюжет фильма: После ядерных испытаний, проведённых в 1945 году на полигоне Аламогордо, муравьи превращаются в настоящих чудовищ. Они похищают людей и жестоким образом расправляются с ними. Теперь военным придётся хорошенько подумать над тем, как уничтожить монстров, созданных их собственными руками.
Имя: Мотра
Сюжет фильма: На острове Бейру, на котором недавно проводились ядерные испытания, учёные обнаруживают двух загадочных фей. Исследователи решают забрать странных существ с собой для дальнейшего исследования. Однако на выручку феям прилетает гигантский мотылёк по имени Мотра, которая имеет с ними телепатическую связь.
Имя: Капля
Сюжет фильма: Двое ребят Стив и Джейн становятся свидетелями падения метеорита. Странная субстанция, выползшая из него, ведёт себя крайне агрессивно и непредсказуемо.
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