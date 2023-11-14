14 захватывающих фильмов о гигантских монстрах, в которых нет Кинг-Конга или Годзиллы

Они могут быть не только злыми, но и добрыми существами, которые активно помогают людям и пытаются защитить их от различных опасностей. Однако мир кинематографа может предложить нам не только картины с участием Конга и древнего ящера, но и ещё уйму фильмов, в которых встречаются удивительные гигантские создания. Давайте посмотрим, кто же они такие!