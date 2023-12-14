FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Что? Где? Когда? 247 постов • 162 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Что? Где? Когда?
Непростой тест по членистоногим

Непростой тест по членистоногим

Автор:
14 декабря 2023 15:10
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   биология   насекомые   тест   тесты по биологии   тесты по насекомым   членистоногие   
1304
1
9 вопросов, которые касаются самых разных членистоногих. В тесте будут вопросы, касающиеся ракообразных, чешуекрылых и прочих дивных созданий из мира живой природы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Что? Где? Когда?"
Метки: Тесты   биология   насекомые   тест   тесты по биологии   тесты по насекомым   членистоногие   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
Виталий Касандров Час назад
Первый проваленный тест на фишках 4 из 10
Я таки думал что вопросы будут по типу в какое время вкуснее раки, или какие креветки лучше к пиву а не вот это все.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
16k
Элитный тигр 12 минут назад
Прикольно. Половину вопросов тупо угадал, особенно про мандибулы - просто выбрал слово, которое понравилось.
Половину еще по школе помню. Про раков точно знаю, что все жрет. Не угадал только имаго. Итого 8 из 9 верно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
92k
7guest Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бернгард Кёне

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

104267



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Москве задержали автомобилиста, заблокировавшего дорогу скорой помощи
В Москве задержали автомобилиста, заблокировавшего дорогу скорой помощи
В Екатеринбурге силовики нагрянули в торговый центр и устроили проверку документов у мигрантов
В Екатеринбурге силовики нагрянули в торговый центр и устроили проверку документов у...
Набирающие популярность в сообществах
На общую тему &nbsp;
На общую тему  
Феникс немецких ВМС, от которого остался лишь якорь. Учебный корабль Deutschland
Феникс немецких ВМС, от которого остался лишь якорь. Учебный корабль Deutschland
Мегамаркет дарит скидку 1 000 рублей на первый заказ
Мегамаркет дарит скидку 1 000 рублей на первый заказ
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Шоколадка от гостей

Лучшие демотиваторы
Их любовь проверена годами Здесь можно увидеть отражение их общей истории

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомир#Прикол#факты#люди#фильм#Разное#полиция#новый год
#в мире#автомобили#интересное#кино#аварии#авто аварии#Автовсячина#подборка#дети#Еда
#животные#интересно#Юмор#позитив#ДТП#история#Ynews#собака#забавно#задержание
Мегамаркет дарит скидку 1 000 рублей на первый заказ Мегамаркет дарит скидку 1 000 рублей на первый заказ Учёные назвали новый вид тараканов в честь покемона Учёные назвали новый вид тараканов в честь покемона Каннибализм и выносливость: на что ещё способны божьи коровки Каннибализм и выносливость: на что ещё способны божьи коровки Панцирный клещ — самое сильное существо на планете Панцирный клещ — самое сильное существо на планете Сложный тест по киновселенной Хищника Сложный тест по киновселенной Хищника Кинотест: вспомните имя главного персонажа известного советского фильма Кинотест: вспомните имя главного персонажа известного советского фильма

На что жалуетесь?

Вернуться