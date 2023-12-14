Непростой тест по членистоногим

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9 вопросов, которые касаются самых разных членистоногих. В тесте будут вопросы, касающиеся ракообразных, чешуекрылых и прочих дивных созданий из мира живой природы.
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Я таки думал что вопросы будут по типу в какое время вкуснее раки, или какие креветки лучше к пиву а не вот это все.